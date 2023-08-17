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Береговая охрана Погранслужбы ФСБ России пополнилась ПСКР «Анадырь» проекта 22100

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Береговая охрана Погранслужбы ФСБ России пополнилась ПСКР «Анадырь» проекта 22100

Береговая охрана Пограничной службы ФСБ России получила третий и последний в серии пограничный сторожевой корабль первого ранга "Анадырь" проекта 22100 шифр "Океан". Торжественная церемония поднятия флага состоялась в Кронштадте 16 августа 2023 года.


ПСКР "Анадырь" передали пограничникам спустя четыре года после начала испытаний. Корабль был заложен на Зеленодольском судостроительном заводе имени Горького в Татарстане 28 апреля 2017 года, спущен на воду 14 июня 2019 года и в сентябре 2019 года буксировкой по внутренним водным путям доставлен в Кронштадт на сдаточную базу, где был дооборудован, прошел швартовные испытания и в августе 2020 года приступил к ходовым.

Однако из-за разногласий заказчика и исполнителя по поводу выявленных недостатков, испытания затянулись на три года и завершились только в этом году. Корабль, наконец-то, передан Береговой охране Пограничной службы ФСБ.

Ранее сообщалось, что пограничники планировала заказать постройку пяти ПСКР проекта 22100, но средства были выделены только на три, которые и были построены. В серию вошли головной ПСКР "Полярная Звезда", первый серийный "Петропавловск-Камчатский" и второй серийный "Анадырь". На этом серия, по-видимому, завершена, так как о новых контрактах пока не слышно.

ПСКР проекта 22100 являются кораблями 4-го ледового класса (толщина льда не более 80-и сантиметров). Полное водоизмещение составляет около 3200 тонн, максимальная скорость хода до 20 узлов, дальность плавания - до 12000 миль. Автономность 60-70 суток.

Электроэнергетическая установка состоит из дизель-генераторов (на головном корабле - германских MTU, на последующих - коломенские).

Вооружение: модифицированная 76-мм универсальная артиллерийская установка АК-176МА и две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ. На корабле имеется взлётно-посадочная площадка и ангар для вертолёта класса Ка-27. Экипаж 41 человек.
Использованы фотографии:
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4 комментария
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  1. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 13:54
    0
    ФСБ России получила третий и последний в серии пограничный сторожевой корабль
    Жаль, что последний !
    1. Borik
      Borik Сегодня, 14:23
      0
      Семь футов под килем. Долгой безаварийной службы кораблю.
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:34
    0
    Сейчас много нужнее малые корабли по сути бронекатера водоизмещением до 500 тонн максимум и скоростные для охоты за гидродронами. Для охраны портов,мостов и прочих стратегических объектов с воды.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:34
    0
    Хорошая серия,жаль закончилась.Характеристики такие же как у Норвежской береговой охраны( эталон,лучше ни чего нет).Анадырю не чего делать на балтике или в Баренцево море или Охотское,там у нас ого - ого какие границы.Да и Анадырь есть возможность показать все свои мореходные качества.