Береговая охрана Погранслужбы ФСБ России пополнилась ПСКР «Анадырь» проекта 22100

Береговая охрана Пограничной службы ФСБ России получила третий и последний в серии пограничный сторожевой корабль первого ранга "Анадырь" проекта 22100 шифр "Океан". Торжественная церемония поднятия флага состоялась в Кронштадте 16 августа 2023 года.ПСКР "Анадырь" передали пограничникам спустя четыре года после начала испытаний. Корабль был заложен на Зеленодольском судостроительном заводе имени Горького в Татарстане 28 апреля 2017 года, спущен на воду 14 июня 2019 года и в сентябре 2019 года буксировкой по внутренним водным путям доставлен в Кронштадт на сдаточную базу, где был дооборудован, прошел швартовные испытания и в августе 2020 года приступил к ходовым.Однако из-за разногласий заказчика и исполнителя по поводу выявленных недостатков, испытания затянулись на три года и завершились только в этом году. Корабль, наконец-то, передан Береговой охране Пограничной службы ФСБ.Ранее сообщалось, что пограничники планировала заказать постройку пяти ПСКР проекта 22100, но средства были выделены только на три, которые и были построены. В серию вошли головной ПСКР "Полярная Звезда", первый серийный "Петропавловск-Камчатский" и второй серийный "Анадырь". На этом серия, по-видимому, завершена, так как о новых контрактах пока не слышно.ПСКР проекта 22100 являются кораблями 4-го ледового класса (толщина льда не более 80-и сантиметров). Полное водоизмещение составляет около 3200 тонн, максимальная скорость хода до 20 узлов, дальность плавания - до 12000 миль. Автономность 60-70 суток.Электроэнергетическая установка состоит из дизель-генераторов (на головном корабле - германских MTU, на последующих - коломенские).Вооружение: модифицированная 76-мм универсальная артиллерийская установка АК-176МА и две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ. На корабле имеется взлётно-посадочная площадка и ангар для вертолёта класса Ка-27. Экипаж 41 человек.