Politico: Ситуация в Черном море может привести к прямому конфликту России и НАТО

Соединённые Штаты в лице НАТО очень хотят чувствовать себя в Чёрном море, находящемся от них в тысячах километров, такими же хозяевами как у себя под боком в Карибском море.
Особенно сильно активность НАТО здесь усилилась с началом украинского конфликта. Такое положение дел может стать причиной прямого столкновения альянса и России на Чёрном море, отмечает американское издание Politico.
По словам американского отставного адмирала Джеймса Ставридиса, поводом для прямого конфликта Москвы с НАТО может стать ситуация с досмотром кораблей российской стороной.
Действия России в международных водах Черного моря создают реальный риск перерастания в войну на море между НАТО и РФ
— сказал экс-адмирал.
При этом Ставридис предлагает создать под эгидой НАТО «гуманитарный» коридор для судоходства, где авиация и корабли альянса будут охранять суда, следующие на Украину и оттуда. Стоит отметить, что реализация подобной инициативы как раз таки и может привести к столкновению НАТО и России на море, так как очевидно, какие грузы могут идти через этот якобы гуманитарный коридор.
Напомним, что ещё в прошлом месяце Минобороны РФ заявило, что суда, следующие в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов.