Военное обозрение
Войти Регистрация

Politico: Ситуация в Черном море может привести к прямому конфликту России и НАТО

11
Politico: Ситуация в Черном море может привести к прямому конфликту России и НАТО

Соединённые Штаты в лице НАТО очень хотят чувствовать себя в Чёрном море, находящемся от них в тысячах километров, такими же хозяевами как у себя под боком в Карибском море.


Особенно сильно активность НАТО здесь усилилась с началом украинского конфликта. Такое положение дел может стать причиной прямого столкновения альянса и России на Чёрном море, отмечает американское издание Politico.

По словам американского отставного адмирала Джеймса Ставридиса, поводом для прямого конфликта Москвы с НАТО может стать ситуация с досмотром кораблей российской стороной.

Действия России в международных водах Черного моря создают реальный риск перерастания в войну на море между НАТО и РФ

— сказал экс-адмирал.

При этом Ставридис предлагает создать под эгидой НАТО «гуманитарный» коридор для судоходства, где авиация и корабли альянса будут охранять суда, следующие на Украину и оттуда. Стоит отметить, что реализация подобной инициативы как раз таки и может привести к столкновению НАТО и России на море, так как очевидно, какие грузы могут идти через этот якобы гуманитарный коридор.

Напомним, что ещё в прошлом месяце Минобороны РФ заявило, что суда, следующие в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов.
Использованы фотографии:
Википедия/Jeff Schmaltz, MODIS Rapid Response Team, NASA/GSFC
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
11 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Дедок
    Дедок Сегодня, 14:19
    +5
    наша "травоядная" политика может привести к этому
  2. Светлан
    Светлан Сегодня, 14:20
    +1
    Соединённые Штаты в лице НАТО очень хотят чувствовать себя в Чёрном море, находящемся от них в тысячах километров, такими же хозяевами как у себя под боком в Карибском море.

    ..
    Это вообще о чём? Ни автор ни редактора не видят этой гадости. Ужас.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 14:37
      0
      Цитата: Светлан
      Это вообще о чём? Ни автор ни редактора не видят этой гадости. Ужас.

      Ужас, но НАТО хочет этого реально.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:21
    +2
    создать под эгидой НАТО «гуманитарный» коридор для судоходства, где авиация и корабли альянса будут охранять суда, следующие на Украину и оттуда
    Американцы на просьбу Киева полностью совпадающую с предложениями Ставридиса уже ответили отказом (озвучено Кирби) и посоветовали искать другие пути доставки украинского зерна. Поэтому отставной адмирал может выдвигать любые свои предложения, но ситуация пока такая какая она есть.
  4. carpenter
    carpenter Сегодня, 14:25
    0
    так как очевидно, какие грузы могут идти через этот якобы гуманитарный коридор.

    Где всунут нос НАТО (точнее США), там грузы могут быть - только оружие.
    НАТО это агрессор, который не может жить без войны.
  5. Silver99
    Silver99 Сегодня, 14:26
    +2
    России пора перестать гнуться, если чувствуем силу пора ее показать, а если только блеф в словах то и дергаться не стоит. Сказали ша зерновой сделки, умрите но сдержите слово. Ключевые слова Черное море это у берегов России а не у США, у нас Крым заменит все их авианосцы, топите все что там болтается на волнах, уважать будут и третью мировую точно не начнут, как вы не поймете они прощупывают нас на вшивость и ищут предел за которым бездна, докажите вы наконец-то если в этом мире нет места России то зачем этот мир нужен am
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 14:29
    -1
    Сие, как Султан скажет, а ему открывать проливы резона нет; Болгария и Румыния не полезут без Штатов; так что... Пока всё, как есть.
  7. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 14:36
    +1
    Минобороны РФ заявило, что суда, следующие в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов.

    За базар нужно отвечать.
  8. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:37
    -1
    Даже на Черном море у нас по количеству пригодных для службы вымпелов флотилия а не полноценный флот. Так что и у себя дома мы не в состоянии быть хозяевами даже своих тервод из за малого состава кораблей в наличии.
  9. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 14:37
    0
    Пресекать такие разговоры надо на корню
  10. Александр1971
    Александр1971 Сегодня, 14:38
    0
    США уже много лет выборочно проверяют коммерческие корабли в Персидском заливе, а также довольно проверяют корабли КНДР.
    Мы не хуже США. Тоже надо проверять всё, что плывёт (гуано) на украину.