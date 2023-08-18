С потерями, уже понесенными за почти полтора года интенсивных боевых действий, и неспособностью текущего наступления достичь даже промежуточных целей, очень мало шансов, что Украина сможет создать новый наступательный потенциал в обозримом будущем.

Поскольку вооруженные силы Украины (ВСУ) приближаются к тактическим успехам на так называемом Времьевском выступе, пытаются создать плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области, на Западе вновь пытаются актуализировать тему важности украинского контрнаступления.Однако, если смотреть со стратегической или даже оперативной точек зрения, затраты ВСУ на приобретение этих достижений были намного выше, чем выгоды, которые они приносят. Как показывают предыдущие этапы военного противостояния, для Украины нет рационального пути к военной победе. Чем дольше Киев и Вашингтон будут игнорировать эту болезненную реальность, тем больший ущерб будет бессмысленно нанесен народу Украины, и тем больше территорий они могут уступить в результате переговоров. Пришло время уделить первостепенное внимание дипломатии и искать пути урегулирования путем переговоров.Некоторые до сих пор возлагают надежды на приобретение более качественной западной военной техники. На прошлой неделе администрация Байдена объявила, что ищет дополнительные 24 миллиарда долларов для Украины, большая часть которых пойдет на поставку нового оружия и боеприпасов.У большинства аналитиков и экспертов сложилось впечатление, что как только украинские вооруженные силы будут обладать определенным количеством современного оружия и достаточное количество их сил пройдет продвинутую подготовку НАТО, они смогут сравняться с Россией, а затем и победить ее. Эти убеждения обнажают непонимание того, как ведутся и выигрываются войны. Именно человеческое измерение, а не средства ведения боя, определяет исход войн. На этом фронте ВСУ, возможно, уже понесли невосполнимые потери. Это подтверждается тем, что Зеленский бросает в бой стратегические резервы, которые должны были развивать успех в случае прорыва линии российской обороны.Вопрос уже не в вооружении. Дело даже не в тренировках, будь они хорошими или плохими. Наиболее важным компонентом военного потенциала любой армии являются человеческие ресурсы. По данным американской разведки, по состоянию на апрель украинские военные потеряли уже около 130 000 человек убитыми и ранеными. Это число, резко возросло после начала их наступления 3 июня. Минобороны РФ несколько недель назад сообщало о более чем 43 тыс. украинских военных, которые вошли в число невосполнимых потерь с начала контрнаступления.Восполнить потери такого масштаба будет всё труднее. Все меньше и меньше украинских мужчин остается для мобилизации, и все больше людей бегут из страны или дают взятки, чтобы избежать того, что многие считают бессмысленной жертвой своей жизни. Это уже прямые трактовка западных обозревателей.Американский обозреватель Дэниел Дэвис:Автор пишет, что реального пути к победе над Россией у Украины нет.