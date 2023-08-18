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Западный аналитик: у Украины нет реального пути к победе над Россией

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Западный аналитик: у Украины нет реального пути к победе над Россией

Поскольку вооруженные силы Украины (ВСУ) приближаются к тактическим успехам на так называемом Времьевском выступе, пытаются создать плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области, на Западе вновь пытаются актуализировать тему важности украинского контрнаступления.


Однако, если смотреть со стратегической или даже оперативной точек зрения, затраты ВСУ на приобретение этих достижений были намного выше, чем выгоды, которые они приносят. Как показывают предыдущие этапы военного противостояния, для Украины нет рационального пути к военной победе. Чем дольше Киев и Вашингтон будут игнорировать эту болезненную реальность, тем больший ущерб будет бессмысленно нанесен народу Украины, и тем больше территорий они могут уступить в результате переговоров. Пришло время уделить первостепенное внимание дипломатии и искать пути урегулирования путем переговоров.

Некоторые до сих пор возлагают надежды на приобретение более качественной западной военной техники. На прошлой неделе администрация Байдена объявила, что ищет дополнительные 24 миллиарда долларов для Украины, большая часть которых пойдет на поставку нового оружия и боеприпасов.

У большинства аналитиков и экспертов сложилось впечатление, что как только украинские вооруженные силы будут обладать определенным количеством современного оружия и достаточное количество их сил пройдет продвинутую подготовку НАТО, они смогут сравняться с Россией, а затем и победить ее. Эти убеждения обнажают непонимание того, как ведутся и выигрываются войны. Именно человеческое измерение, а не средства ведения боя, определяет исход войн. На этом фронте ВСУ, возможно, уже понесли невосполнимые потери. Это подтверждается тем, что Зеленский бросает в бой стратегические резервы, которые должны были развивать успех в случае прорыва линии российской обороны.

Вопрос уже не в вооружении. Дело даже не в тренировках, будь они хорошими или плохими. Наиболее важным компонентом военного потенциала любой армии являются человеческие ресурсы. По данным американской разведки, по состоянию на апрель украинские военные потеряли уже около 130 000 человек убитыми и ранеными. Это число, резко возросло после начала их наступления 3 июня. Минобороны РФ несколько недель назад сообщало о более чем 43 тыс. украинских военных, которые вошли в число невосполнимых потерь с начала контрнаступления.

Восполнить потери такого масштаба будет всё труднее. Все меньше и меньше украинских мужчин остается для мобилизации, и все больше людей бегут из страны или дают взятки, чтобы избежать того, что многие считают бессмысленной жертвой своей жизни. Это уже прямые трактовка западных обозревателей.

Американский обозреватель Дэниел Дэвис:

С потерями, уже понесенными за почти полтора года интенсивных боевых действий, и неспособностью текущего наступления достичь даже промежуточных целей, очень мало шансов, что Украина сможет создать новый наступательный потенциал в обозримом будущем.

Автор пишет, что реального пути к победе над Россией у Украины нет.
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22 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:04
    +1
    Есть один способ.Раздуть миф о победе,нанесении огромного вреда России.Но тут еще многое от нас зависит.От ситуации на поле боя.
    1. Msi
      Msi Сегодня, 08:18
      0
      Есть один способ.Раздуть миф о победе,нанесении огромного вреда России.Но тут еще многое от нас зависит
      только распад изнутри России. Гражданская война внутри России, единственный шанс так называемой украины.
      Вон про беспилотник над Москвой ципсо опять воет в один голос. Усё пропало. В "чемодане" провезли до Москвы и запустили.
  2. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 07:05
    +5
    У Украины нет реального пути к победе над Россией

    ***
    — У Украины вообще нет "реального пути" ...
    ***
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 07:14
      0
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      У Украины вообще нет "реального пути" ...

      Если верить, что есть договоренность с МВФ, чтобы на Украине осталось не более 10 миллионов человек, то Зеля честно выполняет сделку. (Об том заявляла партия "За жизнь", за что ее и прикрыли).
      1. Uprun
        Uprun Сегодня, 07:24
        0
        Еще год-другой и план будет выполнен на 101%, желательно в рамках западенщины.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:27
    +3
    тем больший ущерб будет бессмысленно нанесен народу Украины
    Честно говоря меня, как и многих других сегодня после того, что сделал и продолжает делать этот "народ Украины" мало волнует ущерб, который наносится им. Больше волнует жизнь и здоровье наших бойцов на передовой воюющих с этой нечистью и гражданских находящихся под ежедневными обстрелами ВСУ.
    реального пути к победе над Россией у Украины нет.
    С этим можно согласиться. И как видно все больше здравомыслящих людей на Западе начинают это понимать.
    1. aakvit
      aakvit Сегодня, 08:48
      +1
      все больше здравомыслящих request людей на Западе

      Не надо так шутить над ущербными! Какое здравое мышление, Вы что?! Как скажет янкесовский обком, так и будут выть... Только, похоже, начинает доходить, что РФ даже без большого напряжения мочит западных подлизалов (не хочу оскорблять "подлиз", они как-то честнее всё-таки wassat ) и появляются мысли, а что же будет, коли САМИ полезут? А ведь страшно!
  4. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 07:32
    0
    Парадокс этого конфликта, это отсутствие антивоенных выступлений населения. Их нету вообще. Вна Украине были в самом начале, так сказать "солдатские матери" требовали для своих мужей/детей бронежилетов и касок и всё, далее тишина. Интересно было бы послушать мнения психологов.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:39
      -1
      Я не психолог,но знаю то,что им годами лили в уши о "защите неньки и орках-агрессорах".Какие "солдатские матери"?Они считают,что сражаются за свой дом и свою Родину.Вот и вся причина
      1. Glock-17
        Glock-17 Сегодня, 07:56
        +9
        В их сознании это отечественная и справедливая война. А для России это СВО. Разница огромная.
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 08:26
          0
          Полростью и совершенно правильно Вы заметили.Разница в подходе к происходящему.Они сражаются за свой дом.В этом причина упорства ,как в наступлении,так и обороне.И дело совсем не в наркотиках,терроре и заградотрядах.
          1. Болторез
            Болторез Сегодня, 08:48
            0
            Дело ещё и в менталитете укропа. Он прав. Всегда.Соответственно те,кто с ним не согласны, не правы.
    2. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 07:51
      +5
      Значит эффективно работает СБУ выявляя недовольных, оперативно пресекает распространение неудобно информации, политтехнологи работают, заходишь на их сайты победоносные реляции либо ужастики о действиях ВС РФ.
      1. Ghost1
        Ghost1 Сегодня, 08:02
        +4
        Они там эффективно работают с 14г промывая мозги и убирая недовольных. Не знаю для кого это был секрет и неожиданность в 22-23 годах.
  5. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 07:38
    0
    Кокаиновый кровавый марионетка ...которым американцы управляют с помощью кокаиновых ниточек ...сам наотрез отказывается переговаривать...а это с моей точки зрения ..мне лично (не знаю как другим) только на руку. Никаких переговоров с укронацистким террористическим режимом. только уничтожение под ноль.
  6. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 07:56
    0
    Реальный путь к победе Украины над Россией - это самоубийство Украины. Достаточно ознакомиться с текстом их государственного гимна. Какой-то культ смерти.
  7. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 08:08
    0
    Нет "реального пути", но это было ясно ещё в прошлом году: победить Россию невозможно.
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 08:34
      +1
      Никто и никогда и не ставил перед Украиной задачу победить Россию военным путем, это просто не возможно. А вот возложенные на нее задачи Украина выполняет на все 100%, пусть и за счёт жизней украинцев.
  8. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 08:22
    +3
    Многие здесь спрашивают где "солдатские матери", где выступления против войны, где партизаны ...? Все это было... В том же 14 году приехала в Москву делегация из Харькова - нациков выгнали, принимайте в состав России, но были посланы по известному адресу. И где теперь эти люди? Там теперь за "косой взгляд" закопают и не спросят даже фамилию. А после того как зашли в Киевскую, Харьковскую, Херсонскую....области, разбили людям дома (и не важно, что большую часть домов им разрушили ВСУ) с криком "добрая воля" - ушли. В результате получили "Бучу". И как мы после всех этих "многоходовок" можем им предъявлять претензии? Может стоит иногда и "в зеркало посмотреть"?
    1. nobody75
      nobody75 Сегодня, 08:59
      0
      В том же 14 году приехала в Москву делегация из Харькова

      Допа и Гепа делегацию возглавляли? Или Сам Арсен Аваков?
      Кого представляла эта делегация? Кого они там выгнали?
      С Уважением
      1. Владимир М
        Владимир М Сегодня, 09:09
        0
        В Москву летал Добкин, но был послан далеко. А выгнали они нациков.
  9. Галеон
    Галеон Сегодня, 08:52
    +1
    У Украины нет сил для победы над Россией.
    А у России нет и не будет вождей для уничтожения нацизма на Украине. Вечная война для уничтожения пассионариев в России и поддержания власти воров. Ослабленная Россия не союзник Китаю в противостоянии с США.
    Вуаля! Дельце обтяпано!