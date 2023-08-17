Генсек НАТО пообещал продолжать поддержку Украины до «победы» в вооруженном конфликте

Украина в любом случае будет получать от Североатлантического альянса поддержку в конфликте до своей «победы». Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая на пресс-конференции в столице Норвегии Осло.Руководитель альянса прокомментировал ситуацию с украинским контрнаступлением и военной помощью киевским властям. Как известно, контрнаступление проходит достаточно тяжело, и это обстоятельство заставляет многих западных экспертов рассуждать о перспективах «заморозки» конфликта.Но Йенс Столтенберг уверяет, будто бы ВСУ якобы «стабильно продвигаются», но при этом «ситуация остается крайне неопределенной». Если ситуация неопределенная, то на каком основании генсек альянса рассуждает о некоей «победе» Киева в конфликте? Сомнительно, что жителям стран НАТО хотелось бы, чтобы правительства европейских государств оказывали финансовую и военную помощь Украине многие годы, а о скором завершении боевых действий речь не идет.Впрочем, вероятно, что Столтенберг хотел несколько успокоить западную и украинскую общественность после выступления начальника штаба генерального секретаря НАТО Стиана Йенссена, который заявил, что Украина якобы сможет стать членом альянса, если откажется от спорных территорий, которые находятся под контролем Российской Федерации.Эти слова чиновника Североатлантического альянса сильно встревожили киевский режим, и теперь уже Столтенбергу пришлось комментировать высказывание подчиненного сотрудника.