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Глава Чеченской Республики призвал лидеров исламских стран отреагировать на провокации с сожжением священной книги мусульман

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Глава Чеченской Республики призвал лидеров исламских стран отреагировать на провокации с сожжением священной книги мусульман

Действия провокаторов, сжигающих священную книгу мусульман Коран, не встречают препятствий со стороны властей государств Европы. Но, что не менее удивительно, практически отсутствует реакция со стороны исламских стран. На это в своем выступлении обратил внимание глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.


Чеченский лидер задался вопросом, почему не реагируют лидеры мусульманских государств, не встают на защиту мусульман и ислама? Кадыров обратился к ним с призывом «проснуться» и выступить на защиту Корана.

Неужели недовольство и санкции США и Европы для них страшнее, чем гнев Всевышнего Аллаха?! Я призываю лидеров исламских государств проснуться и сделать все возможное, чтобы защитить нашу религию от любых преступных посягательств. Иначе уже будет поздно...

- заявил руководитель Чеченской Республики.

Напомним, что в Швеции в последние месяцы прошло несколько акций с сожжением Корана. Из-за этого полицией безопасности Швеции был повышен уровень террористической опасности, но никаких мер для пресечения провокационных действий не предпринимается. Фактически речь может идти о попустительстве подобным акциям.

Не очень понятно, зачем западным странам на фоне противостояния с Россией обострять отношения с исламским миром, но создается впечатление, что европейские правительства не видят ничего плохого в таких действиях. Естественно, вполне оправданным выглядит и удивление Кадырова по поводу отсутствия реальных ответных мер со стороны государств исламского мира, хотя они могли бы сказать свое веское слово.
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19 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:54
    0
    Респект и уважуха. Сожгли шведы Коран - из всех мусульманских стран посольства шведов вернулось домой. Ничего личного, но веру людей нужно уважать.
    1. Kojote21
      Kojote21 Сегодня, 14:58
      +1
      Urpun, согласен с Вами, но меня интересует только одно: почему Кадыров отреагировал только сейчас? Или лучше поздно, чем никогда?
      С уважением, hi
      1. Fachmann
        Fachmann Сегодня, 15:15
        +2
        Может быть, приболел.
        ..........................
  2. Kojote21
    Kojote21 Сегодня, 14:56
    0
    отсутствует реакция со стороны исламских государств.
    Как минимум одну помню -- Ирак выслал шведского посла за эти провокации.
  3. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 15:00
    +1
    В Швеции СЕПО объявила о введении препоследнего уровня террористической опасности (повысили). Решение было принято после сообщений военной разведки Швеции о возможных акциях возмездия.

    Ну что, доигрались со своей толерантностью и сожжениями Корана.
    1. АндрейKam_Z
      АндрейKam_Z Сегодня, 15:14
      -1
      Это не игры это целенаправленное оскорбление. На днях видео очередного сожжения Корана, полиция задерживает мужчину попытавшегося потушить огонь.
      1. Комментарий был удален.
  4. Artillerieunteroffizier
    Artillerieunteroffizier Сегодня, 15:12
    0
    Сжигание книг - это в принципе очень глупый проект. Я бы никогда такого не сделал. Я читаю Коран просто из интереса к тому, что означает ислам. В Коране очень часто говорится, что Аллах милостив и прощает все. В принципе, Аллах кажется очень щедрым, и не преследует внешнеполитических амбиций, если он мотивирует своих последователей соблюдать правила ислама.
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 15:21
      0
      В Коране очень часто говорится, что Аллах милостив и прощает все.
      Почти все. Неуплату неверными джизьи не простит yes .
      1. Комментарий был удален.
  5. михаилл
    михаилл Сегодня, 15:18
    0
    Действия провокаторов, сжигающих священную книгу мусульман Коран, не встречают препятствий со стороны властей государств Европы. Но, что не менее удивительно, практически отсутствует реакция со стороны исламских стран.
    Чеченский лидер задался вопросом, почему не реагируют лидеры мусульманских государств, не встают на защиту мусульман и ислама?

    Причина проста. Деньги- они выше всего, их всегда мало и хочется больше. Поклонение золотому тельцу в эпоху транснациональной глобализации выходит на новый уровень, где другим объектам поклонения не места.
  6. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 15:20
    +1
    Сожжение и осквернение Корана, также как и других, святых для верующих предметов религии, считаю самым последним и мерзопакостным делом. Да ещё и под охранной полиции! Это просто за рамками понимания
    Абсолютно искренне, как человек, нейтрально относящийся к религии.
    1. lis-ik
      lis-ik Сегодня, 16:13
      +1
      Цитата: Fachmann
      Сожжение и осквернение Корана, также как и других, святых для верующих предметов религии, считаю самым последним и мерзопакостным делом. Да ещё и под охранной полиции! Это просто за рамками понимания
      Абсолютно искренне, как человек, нейтрально относящийся к религии.

      Это просто цинизм и бескультурье,я вообще не понимаю,как можно глумиться над священным писанием.а если всё же страшный суд есть?
  7. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 15:21
    -2
    Не кадыровский уровень. К главам стран должен обращаться глава страны. Как-то так..
  8. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 15:24
    -2
    Цитата: Artillerieunteroffizier
    Сжигание книг - это в принципе очень глупый проект. Я бы никогда такого не сделал. Я читаю Коран просто из интереса к тому, что означает ислам. В Коране очень часто говорится, что Аллах милостив и прощает все. В принципе, Аллах кажется очень щедрым, и не преследует внешнеполитических амбиций, если он мотивирует своих последователей соблюдать правила ислама.

    Цитата: Artillerieunteroffizier
    Сжигание книг - это в принципе очень глупый проект. Я бы никогда такого не сделал. Я читаю Коран просто из интереса к тому, что означает ислам. В Коране очень часто говорится, что Аллах милостив и прощает все. В принципе, Аллах кажется очень щедрым, и не преследует внешнеполитических амбиций, если он мотивирует своих последователей соблюдать правила ислама.

    Сжигание книг это проект Адольфа Гитлера: история повторяется.
  9. Stoned Alone
    Stoned Alone Сегодня, 15:32
    0
    Мальмё уже наполовину мусульманский город , в некоторые районы менты не поедут
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 15:51
      0
      Гётеборг тоже. Уппсала - уже в 2001 была примерно на треть заполнена мусульманами. Район Гамла Уппсала - шведы рекомендовали туда не ходить уже в 2001, говорили что туда полиция меньше чем тремя экипажами не ездит.
  10. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 15:35
    -1
    Имхо, просто пропагандистктий шум.
    Сожжет ктото Коран, библию, Тору и т.п. в Антарктиде? Что, снег запрещать?
    А сдавали в макулатуру Маркса, Чаплина, старье всякое, учебники физики из 60х? что, на Ньютона обижаться? или на не любящих сочинения Сталина? Достоевского? Киплинга?
    А если в псих-больнице ктото называет себя пророком?

    Народу много, психов тоже, главное, чтоб не опасные были...
    1. АндрейKam_Z
      АндрейKam_Z Сегодня, 16:09
      +1
      Так вот на таком шуме и воспитывают "нужное" поколение. Костры в Германии тому пример. Это не макулатура это для кого то символ святыня и покушаться на нее заочно оскорбить этого человека. Вы сдавали книги тихо и мирно и не превращали это в фарс, это другое. С таким подходом можно сказать клятва это просто слова, а знамя это крашенная тряпка, а Родина это мое местонахождение.
      Надеюсь вы просто ошиблись.
  11. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 15:43
    0
    Аллах не введёт санкции и не будет душить экономику, а США с ЕС очень даже могут. Так что в первую очередь, лидеры таких стран, думают о материальном положении, в реальном мире. request
  12. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 15:57
    0
    Вообще-то Бог-Творец Мира у трех основных религий общий:
    У христиан он Бог-Отец,
    у мусульман - Аллах,
    у евреев - Единый Бог.

    На кого он сердится, гневается?
    Ни на кого.
    Это люди сердятся друг на друга,
    стараясь привлечь Бога в союзники.