Глава Чеченской Республики призвал лидеров исламских стран отреагировать на провокации с сожжением священной книги мусульман

Действия провокаторов, сжигающих священную книгу мусульман Коран, не встречают препятствий со стороны властей государств Европы. Но, что не менее удивительно, практически отсутствует реакция со стороны исламских стран. На это в своем выступлении обратил внимание глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
Чеченский лидер задался вопросом, почему не реагируют лидеры мусульманских государств, не встают на защиту мусульман и ислама? Кадыров обратился к ним с призывом «проснуться» и выступить на защиту Корана.
Неужели недовольство и санкции США и Европы для них страшнее, чем гнев Всевышнего Аллаха?! Я призываю лидеров исламских государств проснуться и сделать все возможное, чтобы защитить нашу религию от любых преступных посягательств. Иначе уже будет поздно...
- заявил руководитель Чеченской Республики.
Напомним, что в Швеции в последние месяцы прошло несколько акций с сожжением Корана. Из-за этого полицией безопасности Швеции был повышен уровень террористической опасности, но никаких мер для пресечения провокационных действий не предпринимается. Фактически речь может идти о попустительстве подобным акциям.
Не очень понятно, зачем западным странам на фоне противостояния с Россией обострять отношения с исламским миром, но создается впечатление, что европейские правительства не видят ничего плохого в таких действиях. Естественно, вполне оправданным выглядит и удивление Кадырова по поводу отсутствия реальных ответных мер со стороны государств исламского мира, хотя они могли бы сказать свое веское слово.