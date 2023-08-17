Минувшие сутки значительных изменений в ситуацию на линии боевого соприкосновения не принесли, стороны продолжают боевые действия с переменным успехом. Российские войска продолжают продвижение широким фронтом медленно, но верно забирая под свой контроль опорные пункты ВСУ под Купянском в Харьковской области. Генштаб ВСУ бросил в бой свежие резервы под Работино в Запорожской области, стремясь прорвать нашу линию обороны.
Согласно сводке Минобороны, российские войска нанесли удар по станции Межевая Днепропетровской области, где находился воинский эшелон с боеприпасами. В результате ракетного удара вагоны со снарядами были уничтожены, это зафиксировали средства объективного контроля. Судя по появившейся в Сети информации, наведение на эшелон осуществлялось также с беспилотника. Вероятней всего, были применены ракеты ОТРК "Искандер", точных данных нет, лишь констатация факта поражения.
Теперь к ситуации на линии фронта. Российские войска все активнее переходят в наступление, вслед за Купянским и Красно-Лиманским направлениями, наши начали контратаковать и на Донецком, где еще неделю назад находились в глухой обороне. Информация о том, что наши начали переходить в атаки и выбивать противника с занятых позиций проходила и ранее, но она не подтверждалась военными. Теперь же Минобороны сообщает, что на Донецком наши провели наступательные действия и улучшили свое положение по переднему краю, отбросив противника. Впрочем, это не помешало ВСУ четыре раза атаковать наши позиции в районах Зализнянское, Старомихайловка и Красногоровка, но безуспешно.
За прошедшие сутки отряды "Южной" группировки войск нанесли поражение ВСУ, которые потеряли порядка 310 человек убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, а также гаубицу Д-20.
На Купянском направлении наши снова продвинулись вперед широким фронтом, улучшив свое положение по переднему краю. Противнику это не понравилось, он шесть раз пытался выбить российских штурмовиков с занятых позиций в районах Ольшана и Синьковка Харьковской области, Новоселовское ЛНР, атакуя силами 14-й механизированной, 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Наши за сутки уничтожили до 125 украинских военных, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходный миномет "Тюльпан", гаубицу М777 и САУ М109 Paladin.
На Красно-Лиманском ВСУ бросили в бой подразделения 42-й механизированной бригады ВСУ, атакуя в районе Кузьмино. Наши атаку отразили, заодно нанеся удары по противнику в районах Кременная и Червоная Диброва. Всего за сутки ВСУ потеряли до 55 всушников, две боевые бронированные машины, три автомобиля, САУ Акация и две гаубицы Д-30. По имеющейся информации, Генштаб ВСУ перебросил в район Серебрянского лесничества запрещенную в России и признанную террористической бригаду "Азов"* с целью остановить продвижение российских войск.
На Южно-Донецком ситуация тяжелая, противник пытается развить наступление и выйти к Старомлыновке, являющейся ключевым транспортным узлом и имеющей стратегическое значение. Командование ВСУ бросает в бой все новые силы, не считаясь с потерями. Наши позиции удерживают, хотя Урожайное ушло в серую зону. В Киеве заявляют, что село захвачено, но это не так, в развалинах населенного пункта украинских военных нет, так как оно полностью под артиллерийским контролем ВС России.
Как сообщают в военном ведомстве, за сутки наши нанесли серию ударов по противнику в районах Приютное, Старомайорское и Ровнополь. Потери ВСУ составили более 175 человек убитыми и ранеными, два танка, три боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица Д-20, а также две САУ Гвоздика.
На Запорожском направлении наши отразили одну атаку штурмовых отрядов 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе Работино. Потери противника: до 195 всушников, четыре бронетранспортера "Stryker", две боевые машины пехоты, три автомобиля, гаубица М777, орудие FH-70 и две гаубицы "Мста-Б" и одна Д-20.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения украинские подразделения потеряли до 30 военнослужащих, три автомобиля, а также гаубицу Д-30.