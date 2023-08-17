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На станции Межевая Днепропетровской области ракетным ударом уничтожен воинский эшелон с боеприпасами - Минобороны

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На станции Межевая Днепропетровской области ракетным ударом уничтожен воинский эшелон с боеприпасами - Минобороны

Минувшие сутки значительных изменений в ситуацию на линии боевого соприкосновения не принесли, стороны продолжают боевые действия с переменным успехом. Российские войска продолжают продвижение широким фронтом медленно, но верно забирая под свой контроль опорные пункты ВСУ под Купянском в Харьковской области. Генштаб ВСУ бросил в бой свежие резервы под Работино в Запорожской области, стремясь прорвать нашу линию обороны.


Согласно сводке Минобороны, российские войска нанесли удар по станции Межевая Днепропетровской области, где находился воинский эшелон с боеприпасами. В результате ракетного удара вагоны со снарядами были уничтожены, это зафиксировали средства объективного контроля. Судя по появившейся в Сети информации, наведение на эшелон осуществлялось также с беспилотника. Вероятней всего, были применены ракеты ОТРК "Искандер", точных данных нет, лишь констатация факта поражения.

Теперь к ситуации на линии фронта. Российские войска все активнее переходят в наступление, вслед за Купянским и Красно-Лиманским направлениями, наши начали контратаковать и на Донецком, где еще неделю назад находились в глухой обороне. Информация о том, что наши начали переходить в атаки и выбивать противника с занятых позиций проходила и ранее, но она не подтверждалась военными. Теперь же Минобороны сообщает, что на Донецком наши провели наступательные действия и улучшили свое положение по переднему краю, отбросив противника. Впрочем, это не помешало ВСУ четыре раза атаковать наши позиции в районах Зализнянское, Старомихайловка и Красногоровка, но безуспешно.

За прошедшие сутки отряды "Южной" группировки войск нанесли поражение ВСУ, которые потеряли порядка 310 человек убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, а также гаубицу Д-20.

На Купянском направлении наши снова продвинулись вперед широким фронтом, улучшив свое положение по переднему краю. Противнику это не понравилось, он шесть раз пытался выбить российских штурмовиков с занятых позиций в районах Ольшана и Синьковка Харьковской области, Новоселовское ЛНР, атакуя силами 14-й механизированной, 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Наши за сутки уничтожили до 125 украинских военных, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходный миномет "Тюльпан", гаубицу М777 и САУ М109 Paladin.

На Красно-Лиманском ВСУ бросили в бой подразделения 42-й механизированной бригады ВСУ, атакуя в районе Кузьмино. Наши атаку отразили, заодно нанеся удары по противнику в районах Кременная и Червоная Диброва. Всего за сутки ВСУ потеряли до 55 всушников, две боевые бронированные машины, три автомобиля, САУ Акация и две гаубицы Д-30. По имеющейся информации, Генштаб ВСУ перебросил в район Серебрянского лесничества запрещенную в России и признанную террористической бригаду "Азов"* с целью остановить продвижение российских войск.

На Южно-Донецком ситуация тяжелая, противник пытается развить наступление и выйти к Старомлыновке, являющейся ключевым транспортным узлом и имеющей стратегическое значение. Командование ВСУ бросает в бой все новые силы, не считаясь с потерями. Наши позиции удерживают, хотя Урожайное ушло в серую зону. В Киеве заявляют, что село захвачено, но это не так, в развалинах населенного пункта украинских военных нет, так как оно полностью под артиллерийским контролем ВС России.

Как сообщают в военном ведомстве, за сутки наши нанесли серию ударов по противнику в районах Приютное, Старомайорское и Ровнополь. Потери ВСУ составили более 175 человек убитыми и ранеными, два танка, три боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица Д-20, а также две САУ Гвоздика.

На Запорожском направлении наши отразили одну атаку штурмовых отрядов 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе Работино. Потери противника: до 195 всушников, четыре бронетранспортера "Stryker", две боевые машины пехоты, три автомобиля, гаубица М777, орудие FH-70 и две гаубицы "Мста-Б" и одна Д-20.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения украинские подразделения потеряли до 30 военнослужащих, три автомобиля, а также гаубицу Д-30.

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18 комментариев
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  1. Kojote21
    Kojote21 Сегодня, 15:01
    +14
    Респект и уважуха нашим! Искренне желаю им Победы! hi soldier
  2. АндрейKam_Z
    АндрейKam_Z Сегодня, 15:04
    +10
    Далеко стали залетать БПЛА на вражью территорию, это радует.
  3. Kuroneko
    Kuroneko Сегодня, 15:04
    +5
    - 4 Страйкера за один день.
    Хорошо пошло.
    Мардерам и Челленджерам приготовиться.
  4. Peter1First
    Peter1First Сегодня, 15:10
    +5
    Хороший фейерверк! Побольше и почаще такие надо устраивать! Ещё и дрон с камерой как-то ухитрились в тыл врага отправить!
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:12
    +4
    Судя по всему наши войска наращивают свои ударные возможности и начинают использовать свои преимущества по полной программе.
    Если так и дальше пойдёт, скакуасам станет совсем кисло! soldier
  6. GELEZNII_KAPUT
    GELEZNII_KAPUT Сегодня, 15:13
    +1
    Кассетный какой нить боеприпас бы с "ланцетами" в район станции закинуть
    1. Слон
      Слон Сегодня, 15:27
      0
      Шойгу только угрожает и не позволяет использовать по противнику кассетные б/п и это плохо!
      1. Uprun
        Uprun Сегодня, 15:36
        -1
        А это он лично вам сказал?...............................
    2. владимир 290
      владимир 290 Сегодня, 15:41
      0
      кассетные боеприпасы бывают разные: с минами, с осколочными элементами, с противотанковыми... Если с осколочными, то применяют их по живой силе, причем желательно открытой. По ж/д составу не очень эффективно будет, а боеприпасы в вагоне могут и не сдетонировать. Поэтому только осколочно-фугасная БЧ в ракете самое то что надо по эшелону.
  7. Михаил Шаманов
    Михаил Шаманов Сегодня, 15:23
    +5
    А если бы без видоса, счас бы: а где видео, фото, опять по плану, это Конашенков.....
    Молчат однако........
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 15:39
      0
      Не, сейчас ципота будет верещать, что этим кадрам уже как год и это кеклы эшелон разбомбили, а снимал все байрактар.
  8. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 15:26
    0
    Не подкопаешься! wink Три ванона - действительно уже эшелон... Пусть маленькино, но да.
  9. Пауль Зиберт
    Пауль Зиберт Сегодня, 15:30
    +1
    На станции Межевая Днепропетровской области ракетным ударом уничтожен воинский эшелон с боеприпасами

    А что, так можно было?
    Впервые за полтора года СВО публикуют наш авиаудар по эшелону ВСУ в глубине территории Незалежной...
    Побольше ударов по ж/д перевозкам, станциям, мостам и прочей инфраструктуре.
    Пусть по-старинке, волов запрягают!
    Цоб - цобе!
  10. Слон
    Слон Сегодня, 15:36
    0
    Если велся объективный контроль, то сильно интересно сколько в итоге вагонов уничтожено, надеюсь не как на верхней картинке!?
  11. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 15:37
    +1
    На Южно-Донецком ситуация тяжелая, противник пытается развить наступление и выйти к Старомлыновке, являющейся ключевым транспортным узлом и имеющей стратегическое значение. Командование ВСУ бросает в бой все новые силы, не считаясь с потерями. Наши позиции удерживают,
    Дай бог, нашим сил удержаться и потерь как можно меньше!!!! Хотя как говорится на бога надейся, а авиация с артиллерией работай по полной...Да и командование резервами помагай, так то сбожьей помощью и справимся!!! Хотя я по жизни атеист...
  12. Cronus
    Cronus Сегодня, 16:14
    0
    а что только 3 вагона стояли отдельно?украинцы тоже не дураки значит, если 36 вагонов под завязку боеприпасами не кладут
  13. Иван Иванов_36
    Иван Иванов_36 Сегодня, 16:14
    0
    Не прошло и 1.5 года.
    А что раньше нельзя было?
    Такое надо каждый день с самого начала.
    И, вообще, раcхерачить всю ж/д.
  14. Балу
    Балу Сегодня, 16:16
    0
    Хорошая новость. Когда на каждый удар кассетными боеприпасами начнем отвечать тем же?