В Киеве продолжают тешить себя мечтами о том, что Крым вновь перейдёт под контроль Украины. Там даже обещали, что идущее с начала лета контрнаступление окончится на территории полуострова.Однако реальность совсем иная, чем себе представляют киевские власти и это уже давно поняли многие политики союзного им Запада. Вчера о том, что Крым - это территория России и Киеву его уже не вернуть заявил бывший французский президент Николя Саркози.Такое заявление, естественно, не могло вызвать положительных откликов в Киеве.Раскритиковал слова Саркози и советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, по мнению которого, экс-президент Франции был в «преступном сговоре» с Москвой по «захвату» территории Украины. Здесь следует напомнить, что Николя Саркози возглавлял Францию в 2007-2012 годах, т.е. за два года до воссоединения России и Крыма он перестал быть французским президентом.Но Подоляк всё равно считает его заговорщиком, помогавшим России «захватить» Крым с последующей «организацией масштабного геноцида и войны».В своём вчерашнем заявлении Саркози также отметил, что Украине лучше оставаться нейтральной страной, которая будет «мостом между Российской Федерацией и Европой».