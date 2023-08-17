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В Офисе Зеленского обрушились с критикой на экс-президента Франции за слова о Крыме

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В Офисе Зеленского обрушились с критикой на экс-президента Франции за слова о Крыме

В Киеве продолжают тешить себя мечтами о том, что Крым вновь перейдёт под контроль Украины. Там даже обещали, что идущее с начала лета контрнаступление окончится на территории полуострова.


Однако реальность совсем иная, чем себе представляют киевские власти и это уже давно поняли многие политики союзного им Запада. Вчера о том, что Крым - это территория России и Киеву его уже не вернуть заявил бывший французский президент Николя Саркози.

Такое заявление, естественно, не могло вызвать положительных откликов в Киеве.

Раскритиковал слова Саркози и советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, по мнению которого, экс-президент Франции был в «преступном сговоре» с Москвой по «захвату» территории Украины. Здесь следует напомнить, что Николя Саркози возглавлял Францию в 2007-2012 годах, т.е. за два года до воссоединения России и Крыма он перестал быть французским президентом.

Но Подоляк всё равно считает его заговорщиком, помогавшим России «захватить» Крым с последующей «организацией масштабного геноцида и войны».

В своём вчерашнем заявлении Саркози также отметил, что Украине лучше оставаться нейтральной страной, которая будет «мостом между Российской Федерацией и Европой».
Использованы фотографии:
Официальный сайт Елисейского дворца
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10 комментариев
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  1. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 15:23
    +6
    Сожрите друг друга братья демократы, а мы постоим полюбуемся
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:23
    +1
    В Офисе Зеленского обрушились с критикой на экс-президента Франции за слова о Крыме
    Ха, не друг он для них, зрадник ... гейропейский!
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 15:36
      +1
      laughing кто только не говорил, что Крым ---- российская территория, в офисе Зелебоба с этим не согласятся никогда, иначе нет повода для злобы
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 15:45
        0
        Зелебобик обещал кушать устриц\тарашку в Ялте ... так то понятно, ему светит полный облом. Сбежит ведь, куда ни будь в далёкие края, на теплые берега ... если позволят, конечно.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:27
    0
    Подоляка идиёт? Походу, Обама и Меркель тоже в числе заговорщиков ВВП.
  4. Лешак
    Лешак Сегодня, 15:27
    +2
    Иногда западные эксполитики ковыряют навозную укрокучу, и вдыхают "аромат демократии". wink yes
  5. KCA
    KCA Сегодня, 15:43
    0
    Переиначу советскую поговорку - критикуй, не критикуй, всё равно получишь...й
  6. АндрейKam_Z
    АндрейKam_Z Сегодня, 15:44
    +1
    А вот сейчас самое интересное. Столтенберг получил "люлей" за своего языкастого подчиненного и сегодня оправдывался о поддержке Украины, ну с НАТО понятно. Как на Саркози будут давить сильно или так слегка дадут по шее, будет виден расклад ястребов и голубей.
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 15:54
      0
      А чего на него давить, каторжанин свой срок отмотал, от звонка до звонка, на свободу с чистой совестью, перевоспитанный вышел. Про чинушу из наты, ну никто там просто так не кукарекает, было дано задание сделать закидон, чтобы посмотреть на реакцию Кремля. Он там один такой Птица-Говорун, ему порассуждать захотелось или больше всех надо, а остальные немые? Явно этот вопрос там обсасывают, а для понимания нужна реакция Кремля, поведутся или нет. Не повелись, тут уже шеф выходит и говорит, что холоп идиёт и это его личное мнение.
  7. Sasha1979
    Sasha1979 Сегодня, 15:48
    0
    "Вчера о том, что Крым - это территория России и Киеву его уже не вернуть заявил бывший французский президент Николя Саркози.". Так постепенно до него дойдет, что и ДНР, ЛНР - это территория России. Ну рано или поздно должно дойти...