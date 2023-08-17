Министр аграрной политики киевского режима назвал количество экспортируемого Украиной зерна

До прекращения действия «зерновой сделки» Украина экспортировала примерно 5-6 млн тонн зерновых в месяц. Сейчас объемы экспорта зерна сократились до 3-3,5 млн тонн зерна. Об этом заявил министр аграрной политики Украины Николай Сольский.По утверждению главы украинского аграрного ведомства, в июле 2023 года по реке Дунай были вывезены 2 млн тонн зерна. Поэтому любые атаки по портам на Дунае означают очень серьезные финансовые потери для Украины. Например, когда ВС РФ атаковали в первый раз дунайский порт Рени, на следующий день стоимость фрахта на Дунай подорожала на 40 долларов при повышении цены зерна на 5 долларов.Сольский отметил, что в результате российских ударов якобы были уничтожены 255 тысяч тонн зерна – и это лишь за последнее время. Министр отмечает, что вчера в результате удара по Рени было уничтожено 35 тысяч тонн сельскохозяйственных товаров.Сейчас Киев рассчитывает на помощь Румынии, которая собирается увеличить объем транзита украинского зерна через румынский порт Констанца на Черном море до 4 млн тонн в месяц. Зерно планируется поставлять, в том числе, и по реке Дунай.Напомним, что «зерновая сделка» была расторгнута Россией из-за невыполнения обязательств со стороны стран Запада. Великобритания и США строили всевозможные препятствия для экспорта российской аграрной продукции и получения средств за продажу зерна. Это, кстати, признали в конечном итоге и представители турецких властей, которые тоже обвиняли Запад в срыве «зерновой сделки».