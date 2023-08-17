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Министр аграрной политики киевского режима назвал количество экспортируемого Украиной зерна

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Министр аграрной политики киевского режима назвал количество экспортируемого Украиной зерна

До прекращения действия «зерновой сделки» Украина экспортировала примерно 5-6 млн тонн зерновых в месяц. Сейчас объемы экспорта зерна сократились до 3-3,5 млн тонн зерна. Об этом заявил министр аграрной политики Украины Николай Сольский.


По утверждению главы украинского аграрного ведомства, в июле 2023 года по реке Дунай были вывезены 2 млн тонн зерна. Поэтому любые атаки по портам на Дунае означают очень серьезные финансовые потери для Украины. Например, когда ВС РФ атаковали в первый раз дунайский порт Рени, на следующий день стоимость фрахта на Дунай подорожала на 40 долларов при повышении цены зерна на 5 долларов.

Сольский отметил, что в результате российских ударов якобы были уничтожены 255 тысяч тонн зерна – и это лишь за последнее время. Министр отмечает, что вчера в результате удара по Рени было уничтожено 35 тысяч тонн сельскохозяйственных товаров.

Сейчас Киев рассчитывает на помощь Румынии, которая собирается увеличить объем транзита украинского зерна через румынский порт Констанца на Черном море до 4 млн тонн в месяц. Зерно планируется поставлять, в том числе, и по реке Дунай.

Напомним, что «зерновая сделка» была расторгнута Россией из-за невыполнения обязательств со стороны стран Запада. Великобритания и США строили всевозможные препятствия для экспорта российской аграрной продукции и получения средств за продажу зерна. Это, кстати, признали в конечном итоге и представители турецких властей, которые тоже обвиняли Запад в срыве «зерновой сделки».
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7 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:20
    0
    Так всё правильно, за всё надо платить ... за обман, если уж прилетит ответочка, то по полной программе.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 15:25
      0
      До прекращения действия «зерновой сделки» Украина экспортировала примерно 5-6 млн тонн зерновых в месяц.


      Нестыковочка.5-6 млн. тонн в месяц это 60-72 млн. тонн в год.
      Но вот данные по экспорту зерновых по зерновой сделке за год.За год 32,9 млн. тонн вывезли. what



      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 15:32
        0
        Цитата: HAM
        Нестыковочка.5-6 млн. тонн в месяц это 60-72 млн. тонн в год.

        так они ж не круглый год отгружают
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 15:38
          0
          С 3 августа 2022 года по 16 июля 2023 года(а это почти целый год без двух недель) согласно таблице 32,9 млн. тонн экспорт зерновых за год.

          Рекордный за всю историю Украины 2021 год.Заявление сделано в декабре 2021 года.
          Министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко сообщил в своем Facebook:

          "Тридцатый год независимости Украины получил еще одно историческое событие: беспрецедентный рекорд урожая. Мы завершаем сбор зерновых, зернобобовых и масличных культур рекордом более чем в 106 миллионов тонн. Это абсолютный максимум за всю историю нашего государства! Зерновых и зернобобовых – более 84 миллиона тонн. Масличных культур – 22,6 миллиона тонн. Мы даже превысили свой прогноз в 100 миллионов тонн"


          https://cont.ws/@vemitr/2164451
  2. HAM
    HAM Сегодня, 15:22
    0
    Ой,а сколько зерна съели "мыши"и "воробьи"!!!!
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:31
    0
    Удар по Крымскому мосту ,нарушил нам логистику в Азовском море.Терминалы затоварены,жд станции забиты вагонами зерновозами .Теже самые проблемы - страховка и фрахт.Пусть не ноет,всё сжечь в дунайских портах Украины, должны быть голые причалы.Устав ООН разрешает.Полянский рот закрыл некоторым любителям покачать права согласно правилам.Мочи порты - закон разрешает. am
    1. Fisherman
      Fisherman Сегодня, 15:58
      0
      Ну чуток задержки с проверками судов, не более того. За 1 квартал этого года по сравнению с прошлым вывоз зерна увеличился через порты в 2,3 раза! Бердянск и прочие старые-новые порты задействованы. Токи и терминалы завалены зерном из-за роста урожая, а не из-за торможения логистики, портовые структуры перегружены темпами, задержки с пропуском судов компенсируются увеличением их количества. Всё идёт норм.