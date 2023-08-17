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Американский военный эксперт: Контрнаступление ВСУ с самого начала было обречено на провал

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Американский военный эксперт: Контрнаступление ВСУ с самого начала было обречено на провал

Вооруженные силы Украины изначально не могли бы победить в контрнаступлении из-за несопоставимости военных возможностей Киева и Москвы. Такую оценку происходящим событиям дал американский военный эксперт Мэтью Хох – бывший сотрудник Государственного департамента США и капитан морской пехоты в отставке, в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.


То, что можно наблюдать сейчас на передовой, свидетельствует о неспособности украинских войск прорвать российскую линию обороны. И в этом, по мнению Хоха, нет ничего удивительного.

Контрнаступление с самого начала было обречено на провал. Даже просто сравните размеры их армий

- подчеркнул военный эксперт.

Мэтью Хох отметил, что Россия месяцами строила фортификационные сооружения, готовила свою линию обороны. К украинскому контрнаступлению ВС РФ были уже полностью готовыми. Более того, наступательные действия ВСУ скорее оказались выгодными для российской стороны. У ВСУ не было нужного для таких операций вооружения, и это тоже способствовало провалу контрнаступления.

Украинский режим явно переоценил возможности своих войск. Личный состав ВСУ готовили к противостоянию российской армии на протяжении максимум двух недель. Теперь же контрнаступление затянулось уже на два с половиной месяца и это способствует лишь росту потерь и личного состава, и военной техники.
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10 комментариев
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  1. Сергей Т19
    Сергей Т19 Сегодня, 15:33
    +1
    Наступление ещё не закончено и туда вводятся новые резервы. Расслабляться ещё очень рано. Мало по малу противник все таки продавливает оборону
  2. Normann
    Normann Сегодня, 15:34
    +2
    Ну я не демаю что там в штабе дураки сидят, все все понимали, но поступил приказ от хозяина - исполняй, потери дело десятое.
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 15:43
      0
      Здесь и вопрос: неужели в Пентагоне настолько оторваны от реальности, что верили в успех украинского наступления?
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:34
    +3
    Американский военный эксперт: Контрнаступление ВСУ с самого начала было обречено на провал
    Да ладно ... там, некоторые, до сих пор считают, что ещё немного, ещё чуть, чуть и ... что то, как то получится, произойдет, пусть нЫзенько, не далеко, но всё равно перемога.
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:34
    +2
    Одна ремарка, ""....ВСУ готовили к противостоянию российской армии на протяжении максимум двух недель..." А потом что? Штык в землю и в отпуск?
    "Автомашину куплю с магнитофоном, пошью костюм с отливом – и в Ялту!"
    1. владимир 290
      владимир 290 Сегодня, 15:44
      0
      Две недели - это видимо планировавшийся срок наступательной операции.
    2. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 15:48
      0
      В головах некоторых мрия о повторении херсонского и харьковского наступления. Но как можно было не осмыслить изменений в наших ВС?.. И это в первую очередь о Пентагоне.
  5. Sith
    Sith Сегодня, 15:45
    0
    Цитата: Normann
    Ну я не демаю что там в штабе дураки сидят, все все понимали, но поступил приказ от хозяина - исполняй, потери дело десятое.

    Интересно сколько американцы/нато делали планирований и моделирований ... прежде чем пустили ВСУ в наступ
  6. Jsem_CZEKO68
    Jsem_CZEKO68 Сегодня, 16:13
    0
    Tak to jsem taky expert, Bandera byl vždy bez šance!
    1. Jsem_CZEKO68
      Jsem_CZEKO68 Сегодня, 16:14
      0
      Ну я тоже знаток, Бандере всегда было без шансов!