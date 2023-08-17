Американский военный эксперт: Контрнаступление ВСУ с самого начала было обречено на провал

Контрнаступление с самого начала было обречено на провал. Даже просто сравните размеры их армий

Вооруженные силы Украины изначально не могли бы победить в контрнаступлении из-за несопоставимости военных возможностей Киева и Москвы. Такую оценку происходящим событиям дал американский военный эксперт Мэтью Хох – бывший сотрудник Государственного департамента США и капитан морской пехоты в отставке, в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.То, что можно наблюдать сейчас на передовой, свидетельствует о неспособности украинских войск прорвать российскую линию обороны. И в этом, по мнению Хоха, нет ничего удивительного.- подчеркнул военный эксперт.Мэтью Хох отметил, что Россия месяцами строила фортификационные сооружения, готовила свою линию обороны. К украинскому контрнаступлению ВС РФ были уже полностью готовыми. Более того, наступательные действия ВСУ скорее оказались выгодными для российской стороны. У ВСУ не было нужного для таких операций вооружения, и это тоже способствовало провалу контрнаступления.Украинский режим явно переоценил возможности своих войск. Личный состав ВСУ готовили к противостоянию российской армии на протяжении максимум двух недель. Теперь же контрнаступление затянулось уже на два с половиной месяца и это способствует лишь росту потерь и личного состава, и военной техники.