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Замминистра обороны Украины неопределенно высказалась о создании плацдарма на левобережье Днепра на Херсонском направлении

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Замминистра обороны Украины неопределенно высказалась о создании плацдарма на левобережье Днепра на Херсонском направлении

В последнее время СМИ активно обсуждают ситуацию на левом берегу реки Днепр. На прошлой неделе украинские СМИ сообщали о создании здесь плацдарма ВСУ в районе н.п. Казачьи Лагери. Теперь с комментарием по поводу событий на Херсонском направлении выступила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.


Однако из слов Маляр с трудом можно понять, что именно происходит на данном участке фронта. Ничего конкретного представитель военного ведомства киевского режима не сказала. Она заявила, что «ожидания по левобережью Херсонской области понятны», а «некоторые подразделения имели определенные задачи».

Ведется определенная работа, но не стоит акцентировать именно на левом берегу

- заявила замминистра обороны Украины.


Отметим, что в последние дни новости с данного участка фронта отсутствуют. Вероятно, украинской стороне и здесь нечем похвастать. Российские военные корреспонденты ранее сообщали, что украинские боевики уже покинули район Казачьих Лагерей. Министерство обороны Украины также давало понять, что плацдарм ВСУ в этом районе так и не был создан. Сегодняшнее неопределенное заявление Маляр только подтверждает эту информацию.

В любом случае, создание плацдарма на левом берегу реки Днепр в российской Херсонской области вряд ли станет значительным достижением для ВСУ, поскольку этот плацдарм окажется сильно уязвимым для российских ударов и украинских боевиков с него в любом случае выбьют или просто уничтожат на этом участке.
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4 комментария
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:46
    +2
    Подкормка сомов, тоже определенная задача....................................
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:51
    0
    Замминистра обороны Украины неопределенно высказалась о создании плацдарма на левобережье Днепра на Херсонском направлении
    Умеет тень на плетень наводить ...так может и до министра дослужится.
  3. Jonny_Su
    Jonny_Su Сегодня, 16:08
    0
    К сожалению, наши не удержали острова. И села на левобережье сейчас под угрозой.
  4. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 16:13
    0
    К сожалению, уже два месяца ВСУ держат плацдарм у Антоновского моста.
    Как заноза в нашей за...дней калитке. И, не смотря на неоднократные заверения МО, заноза эту, не смотря на многочисленные попытки и потери нашего личного состава, выковырнуть не удастся. negative