В последнее время СМИ активно обсуждают ситуацию на левом берегу реки Днепр. На прошлой неделе украинские СМИ сообщали о создании здесь плацдарма ВСУ в районе н.п. Казачьи Лагери. Теперь с комментарием по поводу событий на Херсонском направлении выступила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
Однако из слов Маляр с трудом можно понять, что именно происходит на данном участке фронта. Ничего конкретного представитель военного ведомства киевского режима не сказала. Она заявила, что «ожидания по левобережью Херсонской области понятны», а «некоторые подразделения имели определенные задачи».
Ведется определенная работа, но не стоит акцентировать именно на левом берегу
- заявила замминистра обороны Украины.
Отметим, что в последние дни новости с данного участка фронта отсутствуют. Вероятно, украинской стороне и здесь нечем похвастать. Российские военные корреспонденты ранее сообщали, что украинские боевики уже покинули район Казачьих Лагерей. Министерство обороны Украины также давало понять, что плацдарм ВСУ в этом районе так и не был создан. Сегодняшнее неопределенное заявление Маляр только подтверждает эту информацию.
В любом случае, создание плацдарма на левом берегу реки Днепр в российской Херсонской области вряд ли станет значительным достижением для ВСУ, поскольку этот плацдарм окажется сильно уязвимым для российских ударов и украинских боевиков с него в любом случае выбьют или просто уничтожат на этом участке.