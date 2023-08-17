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В академии РХБЗ разработали новый материал, полностью скрывающий военнослужащего от тепловизора

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В академии РХБЗ разработали новый материал, полностью скрывающий военнослужащего от тепловизора

В военной академии РХБЗ разработали новый особый материал, способный полностью скрыть военнослужащего от тепловизоров. На основе данного материала уже создана специальная накидка для военных, говорится в материале, предоставленном в рамках международного форума "Армия-2023".


В одной из научных рот академии РХБЗ создали новый материал, скрывающий военных от работы тепловизора. Материал состоит из трех слоев, где внутренний отражает выделяемое телом тепло (инфракрасное излучение), средний слой его поглощает, а внешний отражает излучение внешней среды. В итоге тепловизоры не видят человека, использующего накидку из нового материала.

Разработана и экспериментально оценена накидка для военнослужащего, позволяющая полностью скрыть его след от работы тепловизоров или дронов с тепловизионными камерами

- заявили военные.

Накидка имеет капюшон, скрывающий голову военного, также в комплект входят специальные очки, позволяющие вести наблюдение за противником, при этом самому оставаясь невидимым для оптических и инфракрасных приборов наблюдения.

Стоит отметить, что в последне время средства маскировки разрабатываются весьма активно, поскольку прогресс средств наблюдения тоже не стоит на месте, быстро развиваясь. И если для маскировки в оптическом диапазоне придуманы различные камуфлирующие ткани, то скрыть человека от инфракрасного излучения довольно тяжело, поскольку тело выделяет тепло, а при интенсивной работе его выделение только нарастает. Пока единственный способ спрятаться от тепловизора - это экранировать выделяемое ИК-излучение. Разработки в этом направлении ведутся во всех передовых странах, включая Россию. Самое главное, что бы новые разработки не ложились на полку в хранилище, а активно внедрялись в армию, спасая жизни российских солдат.
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6 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 15:55
    +2
    Разработана и экспериментально оценена накидка для военнослужащего, позволяющая полностью скрыть его след от работы тепловизоров или дронов с тепловизионными камерами

    - заявили военные.

    Накидка имеет капюшон, скрывающий голову военного, также в комплект входят специальные очки, позволяющие вести наблюдение за противником, при этом самому оставаясь невидимым для оптических и инфракрасных приборов наблюдения.


    Вот это уже дело. Кстати хвалят Накидку для Т-90М и прочей бронетехники, если что то подобное создано и для солдат,то это уже явный прорыв в технологиях.
  2. Irokez
    Irokez Сегодня, 15:56
    +2
    Самое главное, что бы новые разработки не ложились на полку в хранилище, а активно внедрялись в армию, спасая жизни российских солдат.

    Это архи важно.
  3. АндрейKam_Z
    АндрейKam_Z Сегодня, 15:58
    +2
    Не знаю эту накидку тестировали 2-3 месяца назад на "Звезде", один момент присутствует не "дышит" она, боец в ней как в полиэтилленовый мешок завернутый.
  4. Дво
    Дво Сегодня, 15:59
    -3
    Один момент какой комфорт в ней человеку, тело в ней дышит или нет .
  5. Msi
    Msi Сегодня, 16:03
    0
    Самое главное, что бы новые разработки не ложились на полку в хранилище, а активно внедрялись в армию, спасая жизни российских солдат

    Да всё понятно. Разработки это всё хорошо. Но это всё штучные вещи. Когда они в войска будут поступать в больших количествах, вот что важнее. И поступят ли...
  6. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 16:05
    +3
    Отлично!
    Вот, только бы поскорее от форума "Армия-2023", в реальность, на фронт.
    Сейчас начнётся, заказ от МО, утверждение заказа, деньги, тэндер, раскрутка производства и прочая бюрократия. Время, время уходит, а
    ним и жизни бойцов. Очень этого боюсь...