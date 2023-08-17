Парламент Швеции одобрил выделение очередного пакета военной помощи Украине

Шведский парламент одобрил выделение очередного пакета военной помощи киевскому режиму в размере превышающем 3,2 миллиарда шведских крон (295 миллионов долларов).
В опубликованном парламентом Швеции релизе говорится, что в пакет военной помощи войдут запчасти и предметы первой необходимости для нужд украинской армии на сумму около 1,1 миллиарда шведских крон, а также боеприпасы, компоненты боекомплектов, оборудование для разминирования территорий и транспортные средства на сумму, не превышающую 2,15 миллиарда шведских крон.
Ранее сообщалось, что шведское правительство предлагало выделить пакет военной помощи Киеву в размере 3,4 миллиарда крон (314 миллиона долларов). После обсуждения в парламенте размеры пакета военной помощи были несколько урезаны.
По словам главы Минобороны королевства Пола Йонссона, украинская сторона попросила о выделении очередного пакета поддержки, в первую очередь боеприпасов и запчастей для вошедшей в прошлые поставки техники шведского производства, в первую очередь для БМП CV 90, танков [Strv] 122 и артиллерийских орудий Archer.
Шведские власти также объявляли о выделении 522,6 миллиона евро, предназначенных для проектов, направленных на восстановление Украины. Всего за период с февраля 2022 года шведские власти предоставили Киеву военную поддержку на общую сумму 22 миллиарда крон (2,16 миллиарда долларов).
Помимо прочего, Швеция передавала украинской армии немецкие танки Leopard 2 и cистемы ПВО Hawk и Iris-T.