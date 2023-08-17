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Ходаковский: «Военным образом свалить Украину мы пока не можем»

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Ходаковский: «Военным образом свалить Украину мы пока не можем»

Специальная военная операция продолжается уже полтора года и, разумеется, встает вопрос о том, чем же она завершится. Свой прогноз в Telegram-канале дает заместитель начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии по Донецкой Народной Республике полковник Александр Ходаковский.


Как отмечает бывший командир бригады «Восток», в существующей реальности дело завершится «перемирием». Это связано с определенными процессами в экономике и с невозможностью в настоящее время победить Украину военным путем.

Можем ли мы военным образом свалить Украину? Сейчас и в ближайшей перспективе - нет

- подчеркивает Александр Ходаковский в своем Telegram-канале.

Как считает офицер, вряд ли можно будет говорить о легком занятии городов или об их полном разрушении. Скорее начнется новая фаза «ни мира, ни войны». Это положение – наиболее невыгодное для украинского государства. В отличие от России, обладающей, при всех проблемах, высокой живучестью, Украина по сути является нежизнеспособным без посторонней помощи конструктом.

В настоящее время Запад передает Украине вооружение, военную технику, деньги на оплату наемников. Но в будущем эти финансовые потоки закончатся, и тогда неизбежно встанет вопрос о глобальном переделе Украины, считает Александр Ходаковский. Но говорить о том, что он будет собой представлять, пока, само собой, преждевременно.
Использованы фотографии:
Telegram-канал Александра Ходаковского
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12 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 16:15
    -4
    Как отмечает бывший командир бригады «Восток», в существующей реальности дело завершится «перемирием». Это связано с определенными процессами в экономике и с невозможностью в настоящее время победить Украину военным путем.

    Можем ли мы военным образом свалить Украину? Сейчас и в ближайшей перспективе - нет

    - подчеркивает Александр Ходаковский в своем Telegram-канале.

    Как считает офицер, вряд ли можно будет говорить о легком занятии городов или об их полном разрушении. Скорее начнется новая фаза «ни мира, ни войны».


    Привет реформам Сердюкова.Я так понимаю что о статусе России как военной сверхдержавы можно официально забыть?Да и сильно я сомневаюсь что кто то с нами подпишет перемирие.Разве что только после очередного Дебальцево.
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 16:18
      -1
      Я так понимаю что о статусе России как военной сверхдержавы можно официально забыть?
      У России был такой статус? Все на чем держится военная мощь России это сильно ослабленное наследие СССР.
      начнется новая фаза «ни мира, ни войны». Это положение – наиболее невыгодное для украинского государства. В отличие от России, обладающей, при всех проблемах, высокой живучестью
      Он хочет сказать что Россия живучей чем всесь технологически развитый мир, для которого подержка украины невтягость ?
    2. Huggi
      Huggi Сегодня, 16:22
      0
      Сердюков уже больше 10 лет как не министр обороны, если что. Не забывайте, это Ленин заложил под СССР атомную бомбу.
    3. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 16:22
      +2
      Цитата: Orange-Bigg
      привет реформам Сердюкова.Я так понимаю что о статусе России как военной сверхдержавы можно официально забыть?

      Генерал Шойгу уже МО с 2012 года.
      А РФ не может не быть военной сверхдержавой , имея 1500 ядерных боеголовок .
      Да и сильно я сомневаюсь что кто то с нами подпишет перемирие.Разве что только после очередного Дебальцево.

      Подпишут. К лету 2025 года.
  2. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 16:16
    +5
    Свой прогноз в Telegram-канале дает заместитель начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии по Донецкой Народной Республике полковник Александр Ходаковский

    ***
    — Интересно какие должностные обязанности у " заместителя начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии по Донецкой Народной Республике"? ...
    ***
  3. air wolf
    air wolf Сегодня, 16:16
    +4
    Эксперт, , если было бы принято решение, то возврат Украины можно за месяц закончить...
  4. well
    well Сегодня, 16:20
    +1
    Перемирие равносильно поражению. Будут диверсии, обстрелы городов, подрывы мостов. То есть мы вернёмся к ситуации после Минска-2.
    А главное мы потеряем вновь приобретённые территории, то есть часть России.
  5. 27091965i
    27091965i Сегодня, 16:21
    +1
    Не думаю, что Ходаковский имеет доступ ко всей информации МО, чтобы делать такие заявления. Прогнозы сейчас только ленивый не делает.
    1. algol-65
      algol-65 Сегодня, 16:26
      0
      Зачем ему какая-то информация от МО, если он сам находится на фронте и видит, что происходит? Это МО, как выяснилось, не в курсе много чего.
  6. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 16:22
    -1
    Только не мешало бы ему и озвучить причину-почему не сможем?Тут и война "в белых перчатках одной рукой ",тут и шкурные интересы кучки олигарьхья ,тут и бездари во главе фронтов,тут и такая проблема как принятие решений исключительно кремлём,хотя чаще всего решения и немедленно нужно принимать на месте.
  7. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 16:24
    0
    У меня только одно предложение - включите в "переговорную группу" ветеранов и тех, кто вышел из плена. Что "жестов доброй воли " было меньше.
  8. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 16:25
    0
    Ходаковский: «Военным образом свалить Украину мы пока не можем»

    Такой стратегией и тактикой задачи, поставленные ВГК? не будут выполнены никогда...Много ошибок было сделано в годы ВМВ, а её история, похоже, российское руководство ничему не научила.
    Тактика, когда:
    Враг увидит, что столица
    Ест и пьет и веселится.
    Он от страха задрожит...
    - Без оглядки побежит!

    Не работает...
    Пока что из России бежит капитал, ресурсы, люди, а организация проведения мероприятий в стране ставит СВО в конце списка неотложных дел...
    И сказать об этом без риска опасно...Можно впасть в немилость...
    А чего маскировать и камуфлировать то, что видно невооружённым глазом. Я уже давал сноску на видео с объяснением ситуации, посмотрите, кто не знает, что происходит с нашей экономикой и финансами и что произойдёт (может произойти)в ближайшем будущем.
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