Уничтожение с подтверждением: применение БПЛА-камикадзе «Ланцет-3» с БПЛА-носителей «Орион» позволит демонстративно уничтожать украинские ЗРК Patriot и РСЗО HIMARS

Приоритеты информационной войны
В ходе проведения Российский специальной военной операции (СВО) на Украине Вооружённые Силы Российской Федерации (ВС РФ) осуществляют поражение широкой номенклатуры вооружений и военной техники (ВиВТ), использующихся вооружёнными силами Украины (ВСУ).
Отличительной особенностью СВО является широкое освещение боевых действий в средствах массовой информации противоборствующих сторон, а также других, как причастных, так и непричастных к конфликту стран. В рамках горячей и информационной войны обе стороны постоянно обвиняют друг друга в завышении числа своих побед и занижении потерь. В свою очередь это требует ответственного подхода к предоставлению доказательств фактов поражения объектов противника.
Более того, даже правдивые сведения, но донесённые нечётко, могут быть интерпретированы как заведомая ложь – все мы помним случай с боевым вертолётом Ка-52, якобы уничтожившим мирный украинский комбайн.
Опознать, что конкретно было уничтожено, по такому кадру достаточно сложно
Казалось бы, какое ВС РФ дело? С какой стати они должны не воевать с противником, а доказывать факты своих побед общественности?
Проблема в том, что информационные боевые действия оказывают непосредственное влияние на ход реального военного конфликта между Россией и Украиной, за спиной которой стоят страны Запада. И дело здесь не только в мотивации населения и бойцов, их готовности нести лишения и погибать на передовой, но и в первую очередь в желании и готовности стран Запада обеспечивать Украину всем необходимым для ведения боевых действий, в том числе новейшими вооружениями.
Красочные картины уничтожения на Украине новейших образцов западной боевой техники вряд ли будут способствовать её реализации на внешнем и внутреннем рынках, а это в свою очередь будет подталкивать оборонные концерны к влиянию на своих лоббистов в правительствах и вооружённых силах: «Почему мы? Почему наше оружие должно быть поставлено ВСУ, которые его бездарно и публично (!) сожгут в ходе неудачного контрнаступления на позиции ВС РФ?» Можно не сомневаться, что именно такие мысли присутствуют в головах акционеров и руководителей западных оборонных концернов.
Большое количество высококачественных видеоматериалов уничтожения ВиВТ противника поставляют ВС РФ беспилотные летательные аппараты (БПЛА) - камикадзе «Ланцет-3», ставшие несомненными звёздами СВО. Проблема состоит в том, что БПЛА-камикадзе «Ланцет-3» могут работать на удалении не более порядка 40–70 километров от точки запуска.
А вот такие кадры вряд ли вызывают у наших противников прилив энтузиазма – уничтожение немецкой САУ PzH 2000 с помощью БПЛА-камикадзе «Ланцет-3»
Ускользающие цели
К примеру, если РСЗО HIMARS работает боеприпасами GMLRS с максимальной дальности, превышающей 70 километров, то дальности БПЛА «Ланцет-3» хватит впритык, при этом у него не останется запаса хода на поиск или барражирование в ожидании цели, а стрелять заранее не позволит скорость полёта «Ланцета» и непредсказуемость точки, откуда может начать работать HIMARS.
О возможности поразить «Ланцетом» РСЗО HIMARS, когда она будет работать боеприпасом GLSBG с дальностью стрельбы 150 километров или оперативно-тактической ракетой ATACMS с дальностью стрельбы 300 километров, и речи не идёт, разве что РСЗО HMARS приблизится к линии фронта для того, чтобы поразить цели на максимальную глубину нашей территории.
Именно поэтому у нас практически нет чётких подтверждений уничтожения РСЗО HIMARS, а ВСУ так и вовсе заявляют, что все пусковые установки (ПУ) HIMARS целы и невредимы.
Кадры предполагаемого поражения РСЗО HIMARS
Ещё сложнее поразить, а главное – подтвердить поражение, зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) большой дальности Patriot, которые ВСУ берегут и размещают на приличном удалении от линии фронта, используя их для прикрытия Киева и, возможно, некоторых других крупных городов и объектов промышленности.
Несмотря на заявления ВС РФ об уничтожении аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами комплекса «Кинжал» нескольких ЗРК Patriot, подтверждения этого отсутствуют, что позволяет ВСУ заявлять о том, что комплексы либо вообще невредимы, либо получили незначительные повреждения (хотя, если уж ВСУ и их кураторы из США говорят о «незначительных повреждениях», то от ЗРК явно мало что осталось, или бы они вообще ничего не сказали). Более того, ВСУ заявляют, что это они сбили ракеты комплекса «Кинжал» с помощью ЗРК Patriot (если предположить, что они поразили ракеты непосредственно пусковыми установками и радарами ЗРК, то, наверное, скорее всего, это правда).
Тем не менее необходимо как решать задачу по повышению вероятности поражения удалённых и высокоманевренных целей, так и обеспечить достоверное подтверждение фактов уничтожения.
БПЛА на БПЛА
Идея БПЛА, являющегося носителем малых БПЛА, витает в воздухе и обсуждается уже достаточно давно, разрабатывается масса проектов и концепций в рамках решения этого вопроса. В названии статьи упомянуты российские БПЛА-камикадзе «Ланцет-3» и БПЛА «Орион», который предлагается использовать в качестве носителя.
Почему рассматриваются именно эти изделия?
Если говорить о БПЛА-камикадзе «Ланцет-3», то здесь всё понятно – отработанная конструкция, лучше у нас просто ничего нет. Что касается БПЛА «Орион», то с ним всё ещё проще – это единственный в России средневысотный БПЛА (класса MALE) с большой продолжительностью полёта. Поскольку время является одним из самых критичных факторов при ведении боевых действий, то строить связку «БПЛА на БПЛА» лучше всего на базе максимально отработанных серийных решений.
Предполагаемая масса БПЛА-камикадзе «Ланцет-3» составляет 12 килограмм, возможно, больше. Заявленная грузоподъёмность экспортной версии БПЛА «Орион-Э» составляет 250 килограмм. При этом необходимо учитывать, что нам потребуется аппаратура ретрансляции сигнала управления и обратного видеосигнала с запускаемых БПЛА-камикадзе.
Исходя вышеизложенного можно предположить, что БПЛА «Орион» сможет нести 6–12 БПЛА-камикадзе «Ланцет-3».
Учитывая отсутствие у России сетей высокоскоростной спутниковой связи, управление БПЛА «Орион» и запускаемыми с него БПЛА-камикадзе «Ланцет-3» придётся осуществлять через ретранслятор, то есть фактически управление БПЛА-камикадзе «Ланцет-3» будет осуществляться через два ретранслятора, одним из которых будет выступать БПЛА-носитель «Орион». Это несёт риски возникновения задержек, неприемлемых при управлении достаточно высокоскоростными летательными аппаратами.
Возможным решением может стать использование машин, выполненных на базе воздушного командного пункта на базе самолётов Ту-214 ПУ (пункт управления), Ту-214СУС (самолётный узел связи) или аналогичных решений, оборудованных необходимыми средствами связи и рабочими местами, за которыми будут располагаться операторы, управляющие как БПЛА-носителем «Орион», так и запускаемыми с него БПЛА-камикадзе «Ланцет-3». Подобная схема взаимодействия пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов ранее уже рассматривалась автором в статье «Русская «Валькирия»: ведомый БПЛА «Гром».
Ту-214СУС
Даже в варианте, когда управление БПЛА-носителем и БПЛА-камикадзе будет осуществляться с самолёта-командного пункта, возможности такого разведывательно-ударного комплекса будут весьма высоки. Если же у России появится собственная сеть низкоорбитальных спутников высокоскоростной связи с низкими задержками, а также перспективные БПЛА-носители с увеличенной дальностью полёта, то их возможности станут поистине безграничными (с географической точки зрения).
Тактика применения
После получения первичной информации о возможном местонахождении потенциальных целей один или несколько БПЛА «Орион» с закреплёнными под крыльями БПЛА «Ланцет-3» поднимаются в воздух и выдвигаются на дистанцию поражения, с учётом максимально возможного времени барражирования БПЛА-камикадзе, при минимальных рисках для носителя.
В зависимости от того, какими типами ЗРК располагает противник в данном районе, может быть выбран высотный или маловысотный профиль полёта. Во втором случае маршрут полёта БПЛА-носителя должен проходить над безлюдной, желательно лесистой местностью. Параллельно самолёт-командный пункт осуществляет взлёт и после набора высоты перехватывает управление БПЛА-носителями.
По сигналу с командного пункта БПЛА-носитель осуществляет запуск БПЛА-камикадзе, после чего продолжает барражирование для обеспечения ретрансляции сигналов связи. БПЛА-камикадзе осуществляют выход в район предполагаемого нахождения целей и осуществляют их поиск. После обнаружения целей БПЛА-камикадзе осуществляют их поражение.
Предположительно, наиболее оптимальным решением станет парная атака целей, когда второй БПЛА-камикадзе зафиксирует удар, нанесённым первым БПЛА-камикадзе, тем самым подтвердив поражение цели, а затем вторым ударом минимизирует вероятность её ремонта и восстановления. К примеру, первый БПЛА-камикадзе может быть оснащён кумулятивно-осколочным боеприпасом, а второй зажигательным.
Предполагаемый радиус действия связки БПЛА-носитель + БПЛА-камикадзе под управлением с самолёта-командного пункта может превышать 300–350 километров. При использовании высотного профиля полёта БПЛА-носителя дальность полёта БПЛА-камикадзе возрастёт, что увеличит суммарную дальность действия комплекса в целом. Необходимо учитывать, что указанная дальность ограничена средствами связи – сам БПЛА «Орион» может преодолевать значительно большие расстояния, что позволит гибко строить маршрут полёта для обхода ПВО противника.
Помимо упомянутых в заголовке статьи РСЗО HIMARS и ЗРК Patriot, в качестве важных и трудноуловимых целей для связки БПЛА-носитель «Орион» и БПЛА-камикадзе «Ланцет-3», к примеру, могут выступать самолёты Су-24, осуществляющие нанесение ударов высокоточными ракетами большой дальности по ВС РФ и гражданской инфраструктуре нашей страны. А когда на Украину прибудут истребители F-16, им также будет уготован тёплый приём.
Взгляд вдаль
Существует ещё один потенциально интересный способ поражения высокоприоритетных целей с подтверждением факта их уничтожения.
В данном сценарии БПЛА-камикадзе «Ланцет-3» должны лишиться своей боевой части в пользу аккумуляторной батареи увеличенной ёмкости, для увеличения дальности и продолжительности полёта. То есть «Ланцет» превращается в чисто разведывательный БПЛА. Возможно, останется небольшая боевая часть массой несколько сот грамм, в первую очередь для того, чтобы БПЛА не достался противнику после израсходования электроэнергии. Кроме того, им вполне можно шарахнуть по какой-нибудь легкоуязвимой цели на завершающей стадии миссии, например, по случайно обнаруженному офицеру высокого ранга или по иностранным наёмникам.
Само количество БПЛА-разведчиков «Ланцет» на борту БПЛА-носителя «Орион» также может быть сокращено для увеличения дальности комплекса. Вообще, это вопрос приоритетов – больше БПЛА-разведчиков – больше площадь охвата, меньше радиус действия комплекса или наоборот.
Тактика применения примерно схожая – после выхода БПЛА-носителя в район пуска БПЛА-разведчики выдвигаются в район предполагаемого местонахождения цели. Вот только после обнаружения целей их поражение осуществляется не атакой БПЛА-камикадзе, а чем-то дальнобойным и высокоскоростным, например, ракетами оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер», противокорабельными ракетами (ПКР) «Оникс», аэробаллистическими ракетами «Кинжал» или Х-22/32.
Ракета комплекса «Кинжал» в полёте – связке БПЛА «Орион» + БПЛА «Ланцет» надо лишь указать точные координаты цели и зафиксировать факт попадания
В этом сценарии БПЛА-разведчики не только осуществляют точное обнаружение местоположения целей, но и достоверно подтверждают факт их уничтожения.
Выводы
Военный конфликт на территории Украины неотвратимо меняет взгляды на то, как будут вестись боевые действия в обозримом будущем. Информационное противодействие в ходе проведения СВО достигло немыслимых высот, за ходом боевых действий наблюдает весь мир, и война идёт не только за территории, но и за души.
Уничтожение с подтверждением высокоприоритетных целей позволит решить сразу две важнейшие задачи – нанести значительный урон вооружённым силам противника, а также дискредитировать его умение воевать и эффективность поставляемых ему странами Запада новейших комплексов вооружений.