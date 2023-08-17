«Опережает разработки США»: в немецкой прессе оценили новую ракету РВВ-МД2 для истребителя Су-57

Темпы производства новейшей боевой машины 5-го поколения растут, при этом испытания новой «начинки» для последующих модификаций идут полным ходом.
Российский истребитель-«невидимка» Су-57 медленно, но верно набирает обороты. Между тем, его первая модернизация уже на подходе, в частности, это новые управляемые ракеты
- говорится в немецком издании Flug Revue.
Как указывается, до начала спецоперации ВВС были переданы только три серийные машины, к концу года их уже было 9. На фоне расширения производственного комплекса в Комсомольске-на-Амуре ожидается, что не позднее 2025 года годовой объем производства достигнет 15 Су-57.
Тем временем оборонка уже активно работает над дальнейшим совершенствованием «жемчужины в короне истребительного флота России». Прототип новой версии поднялся в воздух в конце октября 2022 года. На нем, среди прочего, проводятся испытания бортовых систем «с улучшенной функциональностью» и ИИ. Кроме того, самолет способен использовать широкий спектр новых видов оружия. Среди них особо выделяется недавно разработанная ракета малой дальности РВВ-МД2.
Ракета класса «воздух-воздух» нового поколения уже находится в серийном производстве и технологически опережает аналогичные разработки США. РВВ-МД2 – это первая в мире серийная управляемая ракета ближнего действия, оснащенная инерциальной навигационной системой, предназначенной для наведения ракеты на цель
- отмечается в немецкой прессе.
Кроме того, с помощью канала передачи данных ракета может получать координаты цели с самолета. Затем на последних метрах до удара вступает в действие пассивная двухдиапазонная инфракрасная головка самонаведения, которую трудно сбить с пути даже используя отвлекающие факторы, такие как ложные цели.
В то же время Су-57 может отстреливать РВВ-МД2 «через плечо», тем самым поражая цели прямо позади себя [возможно, имеется ввиду маневр выхода из полупетли полубочкой – выполнение отворота в сторону с переворотом машины; данную фигуру Су-57 может выполнять молниеносно благодаря двигателю с управляемым вектором тяги].