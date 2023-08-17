«Опережает разработки США»: в немецкой прессе оценили новую ракету РВВ-МД2 для истребителя Су-57

Российский истребитель-«невидимка» Су-57 медленно, но верно набирает обороты. Между тем, его первая модернизация уже на подходе, в частности, это новые управляемые ракеты

Ракета класса «воздух-воздух» нового поколения уже находится в серийном производстве и технологически опережает аналогичные разработки США. РВВ-МД2 – это первая в мире серийная управляемая ракета ближнего действия, оснащенная инерциальной навигационной системой, предназначенной для наведения ракеты на цель