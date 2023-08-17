США одобрили поставку Израилем в Германию системы ПРО Arrow 3

Данное решение является крайне важным, поскольку всё это будет способствовать усилению военной мощи страны, с одной стороны, что приведёт к дальнейшему развитию её экономики, с другой стороны (…) Мы очень рады, что нам удалось заключить этот оборонный контракт, ставший самым крупным за всю историю Израиля

Израиль с разрешения Государственного департамента США намерен осуществить поставку Германии системы противоракетной обороны (ПРО) Arrow 3, разработанной совместно со Штатами, сообщает израильское Минобороны.Вот что высказал по этому поводу глава оборонного ведомства страны Йоав Галант:Что касается суммы сделки, то она на данный момент неизвестна, однако, по приблизительным оценкам она может составить от 3,5 до 4,3 млрд долларов.Кстати говоря, в качестве аванса Германия уже уплатила в середине июня часть суммы в размере 600 млн долларов. Процесс заключения контракта между Тель-Авивом, Берлином и компанией-разработчиком вышеупомянутой израильской системы Israel Aerospace Industries должен окончательно завершиться к концу текущего года.Немецкие власти, комментируя приобретение этой системы, отметили, что ожидают её получения где-то к концу 2025 года.Напомним, что по данным, предоставленным ранее израильскими СМИ, Arrow 3 на сегодняшний день является самой современной системой ПРО в стране, способной перехватывать вражеские баллистические ракеты. Её производство началось в конце 2015 года. Она способна поражать цели на высоте более 100 км. По предложению Германии переданная Израилем система противоракетной обороны будет обеспечивать необходимую защиту воздушного пространства всего европейского континента.