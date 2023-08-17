Военное обозрение
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США одобрили поставку Израилем в Германию системы ПРО Arrow 3

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США одобрили поставку Израилем в Германию системы ПРО Arrow 3

Израиль с разрешения Государственного департамента США намерен осуществить поставку Германии системы противоракетной обороны (ПРО) Arrow 3, разработанной совместно со Штатами, сообщает израильское Минобороны.


Вот что высказал по этому поводу глава оборонного ведомства страны Йоав Галант:

Данное решение является крайне важным, поскольку всё это будет способствовать усилению военной мощи страны, с одной стороны, что приведёт к дальнейшему развитию её экономики, с другой стороны (…) Мы очень рады, что нам удалось заключить этот оборонный контракт, ставший самым крупным за всю историю Израиля

Что касается суммы сделки, то она на данный момент неизвестна, однако, по приблизительным оценкам она может составить от 3,5 до 4,3 млрд долларов.

Кстати говоря, в качестве аванса Германия уже уплатила в середине июня часть суммы в размере 600 млн долларов. Процесс заключения контракта между Тель-Авивом, Берлином и компанией-разработчиком вышеупомянутой израильской системы Israel Aerospace Industries должен окончательно завершиться к концу текущего года.

Немецкие власти, комментируя приобретение этой системы, отметили, что ожидают её получения где-то к концу 2025 года.

Напомним, что по данным, предоставленным ранее израильскими СМИ, Arrow 3 на сегодняшний день является самой современной системой ПРО в стране, способной перехватывать вражеские баллистические ракеты. Её производство началось в конце 2015 года. Она способна поражать цели на высоте более 100 км. По предложению Германии переданная Израилем система противоракетной обороны будет обеспечивать необходимую защиту воздушного пространства всего европейского континента.
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12 комментариев
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  1. сайгон
    сайгон Сегодня, 16:52
    -1
    И что ? Вопрос и что в системе той такого особливого ?
    Хотя одно восхищает государство в котором потомки пострадавших о гитлеровцев основная масса населения отправляют оружие потомкам гитлеровцев в массе своей . Вот что самое веселое в новости.
  2. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 16:52
    +3
    Интересно. Никогда не знал, что мэрия Т/А может заключать такие крупные оборонные заказы. request
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 17:02
      0
      При чем здесь мэрия??? Когда говорят, что Москва сделала что то, никто же не имеет ввиду мэрию.
      1. Арон Заави
        Арон Заави Сегодня, 17:18
        0
        Цитата: blackGRAIL
        При чем здесь мэрия??? Когда говорят, что Москва сделала что то, никто же не имеет ввиду мэрию.

        Просто столица Израиля Иерусалим.
        1. Dym71
          Dym71 Сегодня, 17:44
          0
          Цитата: Арон Заави
          Просто столица Израиля Иерусалим.

          Мало того, 6 апреля 2017 года МИД России опубликовал заявление, в котором признал Западный Иерусалим столицей Израиля, а Восточный — столицей будущего палестинского государства.
    2. Dym71
      Dym71 Сегодня, 17:33
      +1
      Цитата: Арон Заави
      Интересно.

      Хорошо хоть Тель-Авив написали, а не Биробиджан bully
  3. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 17:00
    -1
    не удивлюсь если для шумеров сия поставка
    1. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 17:05
      +3
      Слишком дорогая игрушка для Украины.
  4. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 17:06
    +1
    США одобрили поставку Израилем в Германию системы ПРО Arrow 3

    Нас рать...Все эти подковёрные игры - полная хрень, НО stop
    Израиль поставляет системы ПРО нацистскому руководству Германии (руководству, поддерживающему нацистский режим)... good
    После такого жди хороший отёл новый Холокост, ибо итоги ВМВ не учат ничему...
    Или вы там уверены, что это ИВС истреблял евреев, а «душка-Адольф» устроил государство Израиль?
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 17:48
      0
      Цитата: ROSS 42
      США одобрили поставку Израилем в Германию системы ПРО Arrow 3

      Нас рать...Все эти подковёрные игры - полная хрень, НО stop
      Израиль поставляет системы ПРО нацистскому руководству Германии (руководству, поддерживающему нацистский режим)... good
      После такого жди хороший отёл новый Холокост, ибо итоги ВМВ не учат ничему...
      Или вы там уверены, что это ИВС истреблял евреев, а «душка-Адольф» устроил государство Израиль?

      Ну в Израиле современную Германию считают государством гораздо более демократическим чем РФ.
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 18:02
        0
        Цитата: Арон Заави
        Ну в Израиле современную Германию считают государством гораздо более демократическим чем РФ.
        а по какому критерию считают?
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 17:18
    0
    Вот и весь хваленый ВПК ЕС и полет инженерной мысли..... , евреи с полосатыми изладили, а немчура с французами не могут, тямы не хватает.