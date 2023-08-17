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Власти Швейцарии собрались увеличить военный бюджет и развивать сотрудничество с НАТО из-за событий на Украине

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Власти Швейцарии собрались увеличить военный бюджет и развивать сотрудничество с НАТО из-за событий на Украине

Швейцария, считавшаяся эталонной нейтральной страной Европы, в последнее время собирается увеличить военные расходы бюджета, а также наладить более тесное сотрудничество с Североатлантическим альянсом. Об этом сообщается в заявлении на сайте Федерального совета Швейцарии.


По утверждению совета, в последние годы наблюдается ухудшение ситуации в сфере безопасности в Европе. Поэтому швейцарская армия нуждается в укреплении своей обороноспособности, в том числе на суше, в воздухе, киберпространстве, электромагнитном, экзоатмосферном и информационном пространствах. Каким образом планируется решать вопросы укрепления обороноспособности страны, не уточняется, но предполагается, что военный бюджет к 2030 году будет увеличен до 1% от ВВП Швейцарии.

В настоящее время вооруженные силы Швейцарии насчитывают чуть более 140 тысяч человек и состоят из двух видов – сухопутных войск и военно-воздушных сил. Швейцария не входит в военно-политические блоки, предпочитая сохранять внеблоковый статус и военный нейтралитет уже не первое столетие.

Однако в последние полтора года ситуация в сфере обороны и безопасности в Европе изменилась. Например, некогда нейтральные Финляндия и Швеция решили присоединиться к блоку НАТО. Вряд ли Швейцария примет такое решение, но расширение сотрудничества между структурами Североатлантического альянса и швейцарскими вооруженными силами является вполне реальным. Вероятно, будут проводиться более активные совместные маневры, развиваться военно-техническое сотрудничество.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Forestflow12
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3 комментария
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  1. Russian_Ninja
    Russian_Ninja Сегодня, 16:55
    0
    Нейтралитет дело такое - когда хочется, можно и посотрудничать с даже с военным блин блоком.
    Кажись и на Швейцарию приземлились «ястребы»
  2. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 16:56
    0
    Прочитав статью, решил себя просветить. А сколько же боевых ерапланов у швейцарцов "на крыле"? Оказалось:
    30 штук F-18
    20 штук F-5
    Видать поднажали на них американцы, будут F-35 покупать.
  3. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 16:58
    0
    Власти Швейцарии собрались увеличить военный бюджет и развивать сотрудничество с НАТО из-за событий на Украине

    Это говорит не столько о вере в могущество альянса и его способность противостоять и защитить, сколько о неверии в ту несокрушимую мощь ВС РФ, которую позиционировали ДО ТОГО КАК.
    И России давно пора сделать соответствующие выводы и не вести себя как «с раной» интеллигент на боксёрском ринге...