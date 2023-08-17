Власти Швейцарии собрались увеличить военный бюджет и развивать сотрудничество с НАТО из-за событий на Украине

Швейцария, считавшаяся эталонной нейтральной страной Европы, в последнее время собирается увеличить военные расходы бюджета, а также наладить более тесное сотрудничество с Североатлантическим альянсом. Об этом сообщается в заявлении на сайте Федерального совета Швейцарии.По утверждению совета, в последние годы наблюдается ухудшение ситуации в сфере безопасности в Европе. Поэтому швейцарская армия нуждается в укреплении своей обороноспособности, в том числе на суше, в воздухе, киберпространстве, электромагнитном, экзоатмосферном и информационном пространствах. Каким образом планируется решать вопросы укрепления обороноспособности страны, не уточняется, но предполагается, что военный бюджет к 2030 году будет увеличен до 1% от ВВП Швейцарии.В настоящее время вооруженные силы Швейцарии насчитывают чуть более 140 тысяч человек и состоят из двух видов – сухопутных войск и военно-воздушных сил. Швейцария не входит в военно-политические блоки, предпочитая сохранять внеблоковый статус и военный нейтралитет уже не первое столетие.Однако в последние полтора года ситуация в сфере обороны и безопасности в Европе изменилась. Например, некогда нейтральные Финляндия и Швеция решили присоединиться к блоку НАТО. Вряд ли Швейцария примет такое решение, но расширение сотрудничества между структурами Североатлантического альянса и швейцарскими вооруженными силами является вполне реальным. Вероятно, будут проводиться более активные совместные маневры, развиваться военно-техническое сотрудничество.