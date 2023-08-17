Западная пресса: ВСУ возобновляют атаки России беспилотниками Ту-141 «Стриж»

Эти беспилотники, реликвии советской эпохи, состояли на службе ВВС в 1980-х годах для выполнения задач фоторазведки

ВСУ опубликовали новые кадры применения тактического разведывательного беспилотника Ту-141 «Стриж», переделанного в крылатую ракету с целью возобновления атак по наземным целям на территории России.Как указывается в западном издании Army Recognition, ранее с помощью «Стрижей», превращенных в ударное средство, украинская армия пыталась атаковать российские авиабазы.- говорится прессе.При размерах 14,3 метра в длину, высоте 2,4 метра и весе 5370 кг размах крыла БПЛА достигает 3,875 метра. Оснащенный одним турбореактивным двигателем КР-17A, создающим тягу в 2000 кг, аппарат развивает максимальную скорость в 1110 км/ч. Ту-141 обладает дальностью полета в 1000 км, что позволяло ему вести разведку на больших расстояниях. Высота полета составляет от 50 до 6000 м, что дает возможность «Стрижу» работать на минимальном эшелоне.Как полагают в издании, при превращении Ту-141 в ракету оригинальная силовая установка требует замены, так как она непригодна для обеспечения высокой скорости и быстрого разгона. Также требуется переоборудование внутреннего пространства для размещения боеголовки и прочих компонентов, например, систем наведения. Необходимо усиление конструкции, чтобы выдерживать нагрузки, испытываемые при запуске и наборе высоты. Требуется адаптация систем управления полетом.