Украинской армии необходимо добиться хоть каких-то военных успехов до конца осеннего сезона. В ноябре наступит зима и возможность наступательных действий появится не ранее февраля.По мнению аналитиков немецкого издания Bild, если ВСУ не успеют до наступления зимы добиться успехов в ходе своего широкомасштабного наступления, это будет говорить о провале всей операции. Также издание указывает на понесенные украинской армией значительные потери, о которых Киев предпочитает не упоминать.В наступлении украинской армии на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях командование ВСУ задействовало оснащенные западными вооружениями и техникой бригады, военнослужащие которых прошли подготовку в странах НАТО. Однако, несмотря на это боевикам киевского режима не удалось добиться успеха ни на одном из направлений, понеся при этом значительные потери.Западные военные аналитики отмечают, что кураторы киевского режима слишком поздно начали наращивать поставки вооружений ВСУ, к тому же, в последних пакетах военной поддержки практически отсутствуют новые типы вооружений. Оказываемая Западом военная помощь Украине носит, скорее, поддерживающий характер, достаточный для того, чтобы украинские боевики не снижали интенсивность боевых действий, но недостаточный для достижения каких-либо значительных успехов на поле боя.Между тем, по всей видимости, киевский режим вводит в бой один из последних имеющихся у него резервов, развертывание которого может усилить огневую мощь украинских боевиков на главном направлении наступления, однако оставляет ВСУ без хорошо оснащенного резерва, способного сменить передовые части.