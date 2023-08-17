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Немецкая пресса: У ВСУ осталось три месяца, чтобы добиться успеха на фронте

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Немецкая пресса: У ВСУ осталось три месяца, чтобы добиться успеха на фронте

Украинской армии необходимо добиться хоть каких-то военных успехов до конца осеннего сезона. В ноябре наступит зима и возможность наступательных действий появится не ранее февраля.


По мнению аналитиков немецкого издания Bild, если ВСУ не успеют до наступления зимы добиться успехов в ходе своего широкомасштабного наступления, это будет говорить о провале всей операции. Также издание указывает на понесенные украинской армией значительные потери, о которых Киев предпочитает не упоминать.

В наступлении украинской армии на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях командование ВСУ задействовало оснащенные западными вооружениями и техникой бригады, военнослужащие которых прошли подготовку в странах НАТО. Однако, несмотря на это боевикам киевского режима не удалось добиться успеха ни на одном из направлений, понеся при этом значительные потери.

Западные военные аналитики отмечают, что кураторы киевского режима слишком поздно начали наращивать поставки вооружений ВСУ, к тому же, в последних пакетах военной поддержки практически отсутствуют новые типы вооружений. Оказываемая Западом военная помощь Украине носит, скорее, поддерживающий характер, достаточный для того, чтобы украинские боевики не снижали интенсивность боевых действий, но недостаточный для достижения каких-либо значительных успехов на поле боя.

Между тем, по всей видимости, киевский режим вводит в бой один из последних имеющихся у него резервов, развертывание которого может усилить огневую мощь украинских боевиков на главном направлении наступления, однако оставляет ВСУ без хорошо оснащенного резерва, способного сменить передовые части.
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16 комментариев
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  1. yuri bakster
    yuri bakster Сегодня, 17:11
    +1
    я календарь, переверну....и снова 3-е сентября)
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 17:43
      +2
      Автору тоже было бы неплохо его перевернуть. У него в ноябре зима начнётся.

      Докладываю, если вы человек гражданский, то зима у вас начинается 1 декабря, если военный - 15 октября с переходом на зимнюю форму одежды.

      Приход зимы в ноябре никакими приказами не предусмотрен
      1. Андрей из Челябинска
        Андрей из Челябинска Сегодня, 17:58
        +2
        Цитата: parabyd
        Автору тоже было бы неплохо его перевернуть. У него в ноябре зима начнётся.

        Так он германских аналитиков цитирует.
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 17:45
      0
      Как надеются на Западе на активизацию в РФ на "партию(по сути 5-ую колонну) мира".
    3. Last centurion
      Last centurion Сегодня, 17:48
      0
      У них вообще-то осталось две недели до осенних дождей, дальше они тяжёлые липëрды будут наверное абрамсами из чернозёма вытаскивать как только авиационный керосин довезут на ишаках до фронта. (Но по поводу доехавшего керосина Ланцеты сомневаются :) )
  2. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 17:12
    0
    . У ВСУ осталось три месяца, чтобы добиться успеха на фронте

    У всу было три месяца, чтобы добиться...
    Почему наступательные действия должны прекратиться зимой так и не понял request
    1. Грэг Миллер
      Грэг Миллер Сегодня, 17:22
      +1
      Смотря что считают на Западе успехом... Если то, о чём они открыто говорят, то успех в принципе невозможен, а если то, о чем они стараются помалкивать, а именно то, что одни русские с остервенением убивают других русских, то всё идёт у них в плане успеха - просто прекрасно!
    2. Комментарий был удален.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 17:13
    +1
    У немчуры февраль уже не зима? Да история забывается, не кому уже рассказать про русскую зиму, а книжки не читают.
  4. ASM
    ASM Сегодня, 17:23
    +2
    Интересно - эти временные выкладки из анализа появления на фронте новопризванных, которые психологически полностью заточены на бегство? Мотивированные войска кончаются и, через некоторое время, закончатся. Хочешь-нехочешь, а придется гнать вперед изначально принявших тактику бегства людей.
  5. Фактор
    Фактор Сегодня, 17:26
    +1
    Немец ошибается, как и Адольф в свое время не учёл климат.
    Распутица начинается на уКраине уже в октябре.укроВермахту остается только сентябрь для наступа, а потом всё встанет и увязнет.
    Дожди, сильные ветры сделают своё дело.

    Так что время против укроРейха.

    Число дней с осадками составляет на Донском направлении - 6-9 дней (19-29% от общей продолжительности периода), на Азово-Причерноморском направлении– 10-13 дней (32-42% от общей продолжительности периода).
    Наибольшее количество осадков отмечается на Азово-Причерноморском направлении (55 мм).

    Передвижение колесной и гусеничной бронетехники Сухопутных войск будет ограничиваться большим количеством водных препятствий, уровень воды в которых может существенно повышаться после сильных дождей. Повышение уровня воды может сопровождаться разливами рек и затоплением пониженных участков местности. Форсирование водных преград будет осложняться ходом осеннего половодья, что потребует предварительной разведки маршрутов и выполнения комплекса инженерных работ по укреплению подъездных путей и дна водоемов.

    Передвижение колесной и гусеничной техники вне дорог будет крайне затруднено - на проходимость техники значительное влияние окажет грязевая распутица.
  6. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 17:31
    +1
    То е самое говорили про июль... потом про середину августа... потом "до осени"... теперь до ноября? А дальше? Забудут собственные дедлайны - и назначат новые?
    1. Sevastiec
      Sevastiec Сегодня, 17:40
      0
      А дальше "земля не промёрзла", парам-пам-пам-парам...
  7. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 17:31
    -1
    Вот не знали наши деды, что есть месяца, когда наступать можно, а есть - когда нельзя.
    1. Sevastiec
      Sevastiec Сегодня, 17:42
      0
      Знали. Даже в Великую Отечественную знали, не говоря уж о бесчисленных войнах прошлого.
  8. Sevastiec
    Sevastiec Сегодня, 17:39
    +3
    Не может быть такого наступления, в котором, на прорыв линии обороны, тратится больше времени, чем противник успевает построить три новых и не просто перебросить резервы в нужное место, но даже подготовить эти резервы..
  9. Roust
    Roust Сегодня, 17:56
    0
    Зимой могилы копать тяжелее, однако, так что зачем оттягивать радость встречи с бандерой.