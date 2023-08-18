Фугасные авиабомбы в Спецоперации

Подвеска бомбы ФАБ-250-М62 на бомбардировщик Су-34. Фото Минобороны РФ
В ходе текущей Спецоперации по защите Донбасса российские воздушно-космические силы используют широкий круг различных авиационных средств поражения. Значительная часть боевых задач решается при помощи фугасных авиационных бомб разных типов и калибров. В исходном и доработанном виде изделия серии ФАБ остаются эффективным и удобным оружием для поражения различных наземных и надводных целей.
Воздушные арсеналы
На вооружении российских ВКС состоит целая линейка изделий ФАБ, отличающихся размером, калибром и боевыми возможностями. Боеприпасы выполнены в 10 разных калибрах. Наименее крупные имеют массу порядка 50 или 100 кг, а наиболее тяжелые выполнены в калибрах 5000 и 9000 кг.
Заряд взрывчатого вещества в бомбе пропорционален ее калибру. Так, ФАБ-100 несет 70-кг заряд, а более крупная ФАБ-250, в зависимости от модификации, получает до 100 кг ВВ. Наиболее тяжелая отечественная ФАБ-9000 при общей массе 9,4 т несет более 5 т взрывчатого вещества.
Также существует семейство осколочно-фугасных бомб ОФАБ. Они выпускаются в меньшем диапазоне калибров, от 100 до 500 кг и несут меньший заряд. Как ясно из названия, основным поражающим фактором в их случае являются осколки дробящегося корпуса.
Авиабомба с устройством УМПК. Фото Telegram / Fighterbomber
Носителями отечественных ФАБ являются все самолеты фронтовой и дальней авиации. При этом истребители и фронтовые бомбардировщики имеют ограничения по калибру перевозимых изделий. Наиболее крупные и тяжелые бомбы могут применяться только дальними бомбардировщиками с соответствующей грузоподъемностью.
Точность сброса и поражения цели свободнопадающей бомбой определяется прицельно-навигационным комплексом самолета-носителя. В недавнем прошлом в нашей авиации активно внедрялась подсистема СВП-24 «Гефест», позволяющая резко улучшить точность сброса неуправляемых бомб. Высокие характеристики этих приборов были подтверждены на полигонах и в ходе сирийской операции.
Кроме того, недавно на вооружении появились т.н. унифицированные модули планирования и коррекции. Эти устройства, оснащенные собственным крылом и средствами управления, устанавливаются на ФАБ разных калибров и превращают их в высокоточное оружие с большой дальностью сброса.
Бомбы в операции
Несмотря на ограниченные характеристики точности, свободнопадающие авиабомбы активно используются нашими ВКС практически с первых дней Спецоперации. Такие средства применяются для поражения разнообразных наземных целей, таких как сооружения разного назначения, объекты инфраструктуры, вооруженные формирования противника в местах сосредоточения и на позициях и т.д. Нередко именно ФАБ оказывается наиболее удобным оружием для решения конкретной боевой задачи.
ФАБ-500 и УМПК. Фото Telegram / BMPD
В первые месяцы Спецоперации фронтовая авиация активно применяла бомбы в калибрах 100, 250 и 500 кг – в зависимости от характера и особенностей конкретных целей. Требуемая эффективность ударов достигалась за счет бортового оснащения самолетов-носителей. Значительный вклад в это вносила система «Гефест».
Следует отметить, что ФАБ в исходном виде удается использовать не всегда. Возможности для применения бомб сокращались из-за сохранения характерных угроз. Свободнопадающие бомбы не отличаются большой дальностью сброса, и бомбардировщик на боевом курсе может оказаться в зоне поражения ПВО противника.
Впрочем, гибкий подход к составлению боекомплекта и выполнению атак позволил сократить негативное влияние вражеских зенитных средств. Как предписывают уставы, ПВО выбивалась дальнобойным ракетным вооружением, после чего авиация получала возможность практически свободно использовать бомбы.
Еще одним ответом на имеющиеся угрозы стало появление изделий УМПК. Они позволили увеличить дальность сброса до десятков километров, благодаря чему самолет может даже не приближаться к зоне работы ПВО. При этом наведение за счет инерциальной и спутниковой навигации резко повышает точность поражения цели. К настоящему времени известно о производстве УМПК для бомб в калибрах 250 и 500 кг. Нельзя исключать появление аналогичных средств для ФАБ других типов.
Нужно учесть, что на вооружении ВКС имеются не только свободнопадающие ФАБ, в т.ч. оснащенные модулями планирования и коррекции. В арсеналах присутствуют полноценные корректируемые авиабомбы в калибрах 500-1500 кг. Их применяют в тех случаях, когда могущество ФАБ меньшего калибра недостаточно и/или требуется повышенная точность.
Без больших калибров
По известным данным, ВКС применяют в Спецоперации только ограниченный круг авиабомб в калибрах от 100 до 1500 кг. Более тяжелые боеприпасы, способные оказывать особое воздействие на цель или цели, не применяются. Они остаются в резерве и их вряд ли применят – хотя полностью исключать такой сценарий не следует.
Наиболее тяжелые авиабомбы, такие как ФАБ-5000 или ФАБ-9000 несут несколько тонн взрывчатого вещества и способны разрушать крупные наземные объекты, в т.ч. укрепленные сооружения. К примеру, в Афганистане наши ВВС использовали эти боеприпасы для борьбы с укрытиями противника в горах, и подрыв нередко вызывал обрушение склонов.
Пара бомб с модулями планирования в свободном полете. Фото Telegram / Fighterbomber
Тем не менее, мощность таких ФАБ избыточна для большей части нынешних задач. Эффективные удары удается наносить при помощи ракет и бомб, несущих десятки килограммов ВВ, или ракет с более тяжелыми БЧ. При этом тонны тротила или иного взрывчатого вещества не требуются, а высокая эффективность удара обеспечивается точностью попадания.
Тяжелые бомбы могут применяться только дальними бомбардировщиками, имеющими соответствующую грузоподъемность. При этом неясно, какие из имеющихся Ту-95МС и Ту-160 сохраняют такую возможность. В ходе модернизаций их могли полностью перевести на современное ракетное вооружение, отказавшись от возможности подвески бомб.
Подобное применение дальнего бомбардировщика имеет известные недостатки и связано с рисками. ФАБ-9000 и т.п. изделия являются свободнопадающими, из-за чего носителю придется лететь в район цели, где может присутствовать вражеская ПВО. При наличии ракет с дальностью в тысячи километров, такой авиаудар не выглядит целесообразным, а высокое могущество бомб большого калибра не компенсирует риски.
Авиабомба ФАБ-9000. Фото Airwar.ru
Возможным решением могло бы стать создание модификации УМПК под крупные и тяжелые бомбы. Однако такой шаг попросту не имеет смысла при наличии современной номенклатуры авиационных и иных средств поражения.
Современное и эффективное
Таким образом, фугасные авиационные бомбы разных типов и калибров, в исходном свободнопадающем виде или с дополнительными средствами, остаются важной частью арсеналов наших воздушно-космических сил. Это оружие вместе с образцами других классов и типов активно применяется в текущей Спецоперации для решения разных задач.
Несмотря на кажущееся устаревание, изделия серии ФАБ все еще сохраняют достаточно высокий потенциал. Для его реализации применяются современные средства разного рода – на борту носителя или непосредственно на бомбе. Кроме того, используется грамотный подход к подбору боекомплекта и организации конкретных вылетов. Все это позволяет максимально использовать возможности даже не самого совершенного оружия.
Очевидно, что свободнопадающие бомбы линеек ФАБ и ОФАБ будут оставаться на вооружении и применяться в дальнейшем. От них не будут отказываться, пока при помощи тех или иных средств они могут показывать достаточные характеристики. За счет этого ВКС смогут поддерживать и использовать разнообразную и гибкую номенклатуру авиационных средств поражения.