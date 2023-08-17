Сейчас украинские формирования, оказавшись в тяжелой ситуации на Харьковском направлении, вынуждены отступать под ударами российских войск. Такое заявление сделал бывший советник министра обороны США, американский аналитик Дуглас Макгрегор в социальной сети.Как отметил эксперт, российская армия ведет наступление в направлении Харькова. Но украинские формирования сильного сопротивления продвигающимся российским силам не оказывают. Более того, американский аналитик пишет о начале бегства и массовой сдачи в плен украинских военных на Харьковском направлении.По мнению Макгрегора, именно нежелание американской администрации дать толчок мирным переговорам по украинскому конфликту привело к такой тяжелой ситуации на фронте. Российские войска в итоге перешли в наступление, а Украина оказалась на грани военной катастрофы, поскольку ВСУ не могут противостоять наступлению в Харьковской области.Контрнаступление украинских сил на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях также «захлебнулось», что уже понятно по прошествии двух с половиной месяцев после его начала.Макгрегор пишет, что многие украинские солдаты начали сдаваться в плен к россиянам целыми подразделениями, в том числе по 100-200 человек. Качество личного состава ВСУ тоже значительно снизилось, в первую очередь из-за принудительной мобилизации не готовых ни морально, ни физически к участию в боевых действиях гражданских людей.