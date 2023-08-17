Военное обозрение
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Американский аналитик пишет о начале бегства и массовой сдачи в плен украинских военных на Харьковском направлении

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Американский аналитик пишет о начале бегства и массовой сдачи в плен украинских военных на Харьковском направлении

Сейчас украинские формирования, оказавшись в тяжелой ситуации на Харьковском направлении, вынуждены отступать под ударами российских войск. Такое заявление сделал бывший советник министра обороны США, американский аналитик Дуглас Макгрегор в социальной сети.


Как отметил эксперт, российская армия ведет наступление в направлении Харькова. Но украинские формирования сильного сопротивления продвигающимся российским силам не оказывают. Более того, американский аналитик пишет о начале бегства и массовой сдачи в плен украинских военных на Харьковском направлении.

По мнению Макгрегора, именно нежелание американской администрации дать толчок мирным переговорам по украинскому конфликту привело к такой тяжелой ситуации на фронте. Российские войска в итоге перешли в наступление, а Украина оказалась на грани военной катастрофы, поскольку ВСУ не могут противостоять наступлению в Харьковской области.

Контрнаступление украинских сил на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях также «захлебнулось», что уже понятно по прошествии двух с половиной месяцев после его начала.

Макгрегор пишет, что многие украинские солдаты начали сдаваться в плен к россиянам целыми подразделениями, в том числе по 100-200 человек. Качество личного состава ВСУ тоже значительно снизилось, в первую очередь из-за принудительной мобилизации не готовых ни морально, ни физически к участию в боевых действиях гражданских людей.
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15 комментариев
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  1. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 17:08
    +12
    Достали эти американские "аналитики". Редакция может хватить весь мусор из интернета сюда сваливать?
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 17:22
      +1
      Нельзя портить настроение стаду, надои могут сократиться.
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 17:25
      -2
      На Купянском направлении по сути идут позиционные бои.За неделю не взято ни одного хутора.
      Наступление ВСУ в районе Работино и на Времевском выступе вынуждает ВС РФ не использовать резервы на Харьковском направлении и снизить активность на других.
      1. Аскольд65
        Аскольд65 Сегодня, 17:46
        +1
        Цитата: knn54
        На Купянском направлении по сути идут позиционные бои.За неделю не взято ни одного хутора.

        Да с чего вы решили то, что все бои должны быть завязаны на взятие хуторов и разбитых деревень? no
        Бои идут за выгодные позиции и выбивание техники и, главное, личного состава ВСУ.
        На Оскольском участке российские войска захватили еще 10 позиций северо-восточнее Купянска. Крупные и малые атаки и интенсивные артиллерийские обстрелы на обширной территории от границы с Россией до реки Донец продолжают уничтожать украинские войска и оттягивать украинские резервы с различных направлений в этот позиционный тупик
  2. Галеон
    Галеон Сегодня, 17:09
    +2
    Поверю всем этим экспертам, когда русский флаг будет над Киевом и Одессой.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 17:10
    0
    Бредущих колонн военнопленных не наблюдается, может из-за океана и виднее, но на юге очень горячо, как струна, или порвется, или сыграет. А за Харьковское направление, туда в виде заградотрядов "Азов" перебросили.
  4. Александр 3
    Александр 3 Сегодня, 17:12
    -3
    Принудительная мобилизация и низкая мотивированность укро войск даёт свои результаты.За зе и евроценности мало кто хочет погибать.
    1. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 17:23
      +1
      Страх и желание выжить нивелирует эти слабые места. Там не Зеленского воюют, там за себя воюют. Не пойдёшь шлепнут гарантированно, а пойдёшь может ещё пронесёт. Пока масса не довольных не наберёт критическую, ни о каких массовых сдача можно не мечтать.
  5. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 17:21
    0
    Аналитик сидит на фронте и сам наблюдает то, о чём пишет?
  6. Лешак
    Лешак Сегодня, 17:28
    0
    Ну из-за океана то всё видится точнее и информация поступает "правдивее". А как появляется приставка экс то сразу и "эксперт умнеет". yes
  7. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 17:37
    0
    Хороший термин "'массовая". А вот скока это точно в цифрах? Никто ведь не скажет. belay
    1. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 17:53
      0
      Вот пишут в прессе,трое голодных в лодке приплыли и сдались.Это уже массово?
  8. Саша Безносиков
    Саша Безносиков Сегодня, 17:37
    -3
    Настал момент истины.Со стороны ВС РФ правильные действия,со стороны ВСУ-слабое место.
  9. acetophenon
    acetophenon Сегодня, 17:45
    +2
    Что-то мне подсказывает, что если оный Мак-Грегор и существует, то про такие свои посты он - ни сном, ни духом.
  10. Kiring
    Kiring Сегодня, 18:01
    0
    А где ссылка на оригинал заметки? Если "Американский аналитик пишет" то укажите где он это написал, современные технологии это легко позволяют сделать.
    Уж очень хочется вживую посмотреть как Макгрегор мог такой бред написать. Он конечно пророссийский аналитик, но не настолько же