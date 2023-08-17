Германия поставила Украине два зенитных ракетных комплекса малой дальности IRIS-T SLS

Германия поставила Украине два первых зенитных ракетных комплекса малой дальности IRIS-T SLS. О передаче ЗРК официально не сообщалось, сведения об этом появились на сайте немецкого правительства.
Берлин передал Украине новый пакет военной помощи, в состав которого вошли две пусковые установки ЗРК IRIS-T SLS, четыре тягача с танковыми тралами, восемь 15-тонных грузовиков и 5 тысяч дымовых артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Кроме того, в поставку вошли 10 обзорных радаров наблюдения за наземными целями GO12.
Особую радость у Киева вызвали два зенитных комплекса IRIS-T SLS малой дальности, способные перехватывать аэродинамические цели на дальности 12 км и по высоте 8 км. При дефиците нормальных систем противовоздушной обороны и таким комплексам будешь рад, тем более, что данный ЗРК способен бороться с самолетами, вертолетами, крылатыми ракетами, а самое главное - с беспилотниками.
В отличие от пусковой установки IRIS-T средней дальности, размещенной на шасси грузовика MAN, комплекс малой дальности размещается на гусеничном шасси двухзвенного вездехода BvS10, но имеются варианты и на колесной базе. ЗРК оснащен собственным радаром, что обеспечивает автономную работу ЗРК, но может получать указания и от сторонних РЛС с гораздо большим радиусом обнаружения.
Таким образом, учитывая два ранее переданных Киеву Германией два ЗРК среднего радиуса IRIS-T SLM, на вооружении Воздушных сил ВСУ находится уже четыре немецких зенитных системы. Как заявили ранее в командовании Воздушных сил, немецкие ЗРК являются высоко эффективными системами ПВО, перехватывающими все воздушные цели. За 7 месяцев работы ЗРК Iris-T "перехватили и уничтожили 60 воздушных целей". Впрочем, в Киеве и про 11 якобы сбитых гиперзвуковых "Кинжалов" не моргнув глазом рассказали.