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Германия поставила Украине два зенитных ракетных комплекса малой дальности IRIS-T SLS

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Германия поставила Украине два зенитных ракетных комплекса малой дальности IRIS-T SLS

Германия поставила Украине два первых зенитных ракетных комплекса малой дальности IRIS-T SLS. О передаче ЗРК официально не сообщалось, сведения об этом появились на сайте немецкого правительства.


Берлин передал Украине новый пакет военной помощи, в состав которого вошли две пусковые установки ЗРК IRIS-T SLS, четыре тягача с танковыми тралами, восемь 15-тонных грузовиков и 5 тысяч дымовых артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Кроме того, в поставку вошли 10 обзорных радаров наблюдения за наземными целями GO12.

Особую радость у Киева вызвали два зенитных комплекса IRIS-T SLS малой дальности, способные перехватывать аэродинамические цели на дальности 12 км и по высоте 8 км. При дефиците нормальных систем противовоздушной обороны и таким комплексам будешь рад, тем более, что данный ЗРК способен бороться с самолетами, вертолетами, крылатыми ракетами, а самое главное - с беспилотниками.

В отличие от пусковой установки IRIS-T средней дальности, размещенной на шасси грузовика MAN, комплекс малой дальности размещается на гусеничном шасси двухзвенного вездехода BvS10, но имеются варианты и на колесной базе. ЗРК оснащен собственным радаром, что обеспечивает автономную работу ЗРК, но может получать указания и от сторонних РЛС с гораздо большим радиусом обнаружения.

Таким образом, учитывая два ранее переданных Киеву Германией два ЗРК среднего радиуса IRIS-T SLM, на вооружении Воздушных сил ВСУ находится уже четыре немецких зенитных системы. Как заявили ранее в командовании Воздушных сил, немецкие ЗРК являются высоко эффективными системами ПВО, перехватывающими все воздушные цели. За 7 месяцев работы ЗРК Iris-T "перехватили и уничтожили 60 воздушных целей". Впрочем, в Киеве и про 11 якобы сбитых гиперзвуковых "Кинжалов" не моргнув глазом рассказали.
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4 комментария
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 17:25
    -2
    Ну что ж, ждём теперь сообщений от шароварных об очередной "эскадрилье" wassat "сбитых" Кинжалов.....

    зы Надеюсь обрезки канализационных труб у них найдутся для "подтверждения сбития"
    1. Constantin N
      Constantin N Сегодня, 17:31
      0
      они не против кинжалов, а чтобы попытаться прикрыть наступление от авиации, работающей по бронетехнике
  2. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 17:51
    0
    Ну все... поедут москву захватывать lol
    За 7 месяцев работы ЗРК Iris-T "перехватили и уничтожили 60 воздушных целей

    Интетересно, мы каждую неделю такую волну пускаем... следовательно сбито отсилы пару процентов.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 17:56
    0
    Таки вроде была информация на ВО, что одной ириске фантик развернули Ланцетом 01.08.2023. Нет? Интернет должен все помнить.