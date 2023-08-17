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Западная пресса: Европейские компании предпочли торговлю с Россией поддержке Украины

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Западная пресса: Европейские компании предпочли торговлю с Россией поддержке Украины

Несмотря на введенные против России санкции и продолжающийся полтора года вооруженный конфликт на Украине, многие крупные европейские компании не собираются разрывать торгово-экономические связи с Россией. Об этом пишет британское издание The Telegraph.


Как отмечается в публикации, более половины европейских компаний, которые работали в России, не стали сворачивать свой бизнес даже после введения беспрецедентных антироссийских санкций. В итоге результативность санкционной политики Запада была нарушена.

По утверждению издания, такая ситуация выгодна Москве. Россия может играть на противоречиях между различными странами «коллективного Запада», а многие компании согласны и далее вести дела с Россией, несмотря на все санкции и ограничения. Часть представителей европейских деловых и политических кругов более заинтересована в развитии взаимодействия с Москвой, а не в оказании помощи украинскому государству, подчеркивается в статье.

В определенной степени это высказывание можно признать верным. Многие европейские политики выступали с критикой действий правительств стран Евросоюза по дальнейшей поддержке украинской стороны, отмечая, что куда важнее добиться заключения мирного соглашения, пусть и с изменением государственных границ.

Что касается европейского бизнеса, то понятно, что предприниматели – люди рациональные, и им куда интереснее получать прибыль и масштабировать свои проекты, чем следовать в фарватере идеологии, теряя при этом потенциальные доходы.
Использованы фотографии:
https://ru.freepik.com/
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5 комментариев
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  1. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 17:29
    +1
    Что за ерунда? Какие-то компании - да - остались... но ушло абсолютное большинство! Если бы их действительно ушло менее половины, как тут пишут - то рынок предложений не претерпел бы таких огромных изменений в пользу российских и китайских компаний.
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 17:48
      0
      Это процесс динамичный. Вот претерпел автомобильный рынок изменения в пользу китайских компаний и уже фольцваген возвращается. Дураки они что ли деньги терять? Сейчас и другие будут пролезать обратно
    2. Mikelanjelo
      Mikelanjelo Сегодня, 17:52
      0
      Что за ерунда? Какие-то компании - да - ушли... но осталось большинство! hi Не такие уж и огромные изменения
    3. knn54
      knn54 Сегодня, 17:58
      0
      Скорее всего,что назад Россия не всех пустит.Даже с измененным брендом.
  2. Roust
    Roust Сегодня, 17:51
    0
    Из песни легендарного Андрея Миронова в фильме "Обыкновенное чудо" :... А жить так хочется, а жить так хочется, как каждому из нас...