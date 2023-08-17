Западная пресса: Европейские компании предпочли торговлю с Россией поддержке Украины

Несмотря на введенные против России санкции и продолжающийся полтора года вооруженный конфликт на Украине, многие крупные европейские компании не собираются разрывать торгово-экономические связи с Россией. Об этом пишет британское издание The Telegraph.Как отмечается в публикации, более половины европейских компаний, которые работали в России, не стали сворачивать свой бизнес даже после введения беспрецедентных антироссийских санкций. В итоге результативность санкционной политики Запада была нарушена.По утверждению издания, такая ситуация выгодна Москве. Россия может играть на противоречиях между различными странами «коллективного Запада», а многие компании согласны и далее вести дела с Россией, несмотря на все санкции и ограничения. Часть представителей европейских деловых и политических кругов более заинтересована в развитии взаимодействия с Москвой, а не в оказании помощи украинскому государству, подчеркивается в статье.В определенной степени это высказывание можно признать верным. Многие европейские политики выступали с критикой действий правительств стран Евросоюза по дальнейшей поддержке украинской стороны, отмечая, что куда важнее добиться заключения мирного соглашения, пусть и с изменением государственных границ.Что касается европейского бизнеса, то понятно, что предприниматели – люди рациональные, и им куда интереснее получать прибыль и масштабировать свои проекты, чем следовать в фарватере идеологии, теряя при этом потенциальные доходы.