Невозможно определить ни тип, ни государственную принадлежность уничтоженной машины, хотя об этом и сообщают из 47-й механизированной бригады ВСУ

Российский вертолет Ка-52 стал одним из главных героев украинского «контрнаступа». Машины этого типа постоянно наносят удары как по атакующим колонам ВСУ, так и по отдельным целям на поле боя. Активное применение дальнобойных ракет «Вихрь» позволяет уничтожать противника, не заходя в зону поражения средств ПВО ближнего действия.На этом фоне Ка-52 являются желанной целью для ВСУ. Как утверждается на украинских ресурсах, военным удалось подбить одну из машин в районе Работино, где сейчас идут ожесточенные бои. Кадры с отстрелом зенитной ракеты из ПЗРК были выложены в сеть. Также была опубликована фотография, на которой якобы изображен обгоревший остов российской винтокрылой машины. На это обратили внимание в польской прессе.- оценили указанные заявления в издании Defence24.В западной прессе утверждается о десятках сбитых Ка-52, киевский режим заявляет о сотнях уничтоженных винтокрылых машин. При этом «Аллигаторы», продолжая наносить удары по противнику, уже стали для западных стратегов одной из основных угроз, исходящих от российской армии.