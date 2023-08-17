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«Невозможно определить тип и принадлежность машины»: в польской прессе оценили заявления ВСУ о якобы уничтожении вертолета Ка-52

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«Невозможно определить тип и принадлежность машины»: в польской прессе оценили заявления ВСУ о якобы уничтожении вертолета Ка-52

Российский вертолет Ка-52 стал одним из главных героев украинского «контрнаступа». Машины этого типа постоянно наносят удары как по атакующим колонам ВСУ, так и по отдельным целям на поле боя. Активное применение дальнобойных ракет «Вихрь» позволяет уничтожать противника, не заходя в зону поражения средств ПВО ближнего действия.


На этом фоне Ка-52 являются желанной целью для ВСУ. Как утверждается на украинских ресурсах, военным удалось подбить одну из машин в районе Работино, где сейчас идут ожесточенные бои. Кадры с отстрелом зенитной ракеты из ПЗРК были выложены в сеть. Также была опубликована фотография, на которой якобы изображен обгоревший остов российской винтокрылой машины. На это обратили внимание в польской прессе.



Невозможно определить ни тип, ни государственную принадлежность уничтоженной машины, хотя об этом и сообщают из 47-й механизированной бригады ВСУ

- оценили указанные заявления в издании Defence24.

В западной прессе утверждается о десятках сбитых Ка-52, киевский режим заявляет о сотнях уничтоженных винтокрылых машин. При этом «Аллигаторы», продолжая наносить удары по противнику, уже стали для западных стратегов одной из основных угроз, исходящих от российской армии.

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14 комментариев
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  1. DIM(a)
    DIM(a) Сегодня, 20:19
    +3
    видео не о чём)... какой-то разрыв... чего-то?
    самоликвидация ракеты... может перехват другой ракеты или самоликвидация... ерунда , а не видео!
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 20:36
      +4
      Видео о том, что у оператора руки дрожат с перепоя.
      Да, это очень всем нужная инфа. am
      1. DIM(a)
        DIM(a) Сегодня, 20:48
        +1
        да, вовсе не интересная информация... какой-то разрыв...?! что это?
        что там было до разрыва, кроме чистого неба не ясно, но самое главное, это то что Ка-52 в одиночку не летают + прикрытие Ми-8, по крайней мере со слов МО РФ, так что это какая-то ерунда!
  2. Kojote21
    Kojote21 Сегодня, 20:19
    +1
    Знаете, что: Ка-52 весьма успешно применяется в СВО, а вот что-то про Ми-28Н ничего не слышно. Странно...
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 20:29
      +4
      Все слышно.Часто упоминают и о "ночном охотнике".Зачастую работают вместе
      1. Kojote21
        Kojote21 Сегодня, 20:31
        +1
        Дмитрий, согласен, но об "Аллигаторе" почаще!
  3. KCA
    KCA Сегодня, 20:23
    +2
    Ну да, специалист по обломку 20х20см опознает вертолёт или самолёт сразу, если сбитого вертолёта нет, его надо нарисовать, или придумать, как-жеж, перемога, или как там у них
    1. Kojote21
      Kojote21 Сегодня, 20:26
      +1
      Цитата: КСА
      перемога

      Ну да, чтобы медийщики пиарили...
  4. Maks Winter
    Maks Winter Сегодня, 20:26
    +4
    сейчас выйду в огород, запущу китайский фейерверк...
    1. Kojote21
      Kojote21 Сегодня, 20:44
      +1
      Цитата: Maks Winter
      сейчас выйду в огород, запущу китайский фейерверк...

      Только баню соседу не сожгите ненароком!
  5. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 20:41
    +3
    Мужики, война идёт. Потери неизбежны. НАТО-вцы напичкали ВСУ всевозможными системами ПВО.
    Но как показали себя Ка-52, просто фантастика!
    Помнится, когда МО объявило о заказе Ка-52 и Ми-28, у меня было ощущение, что Ми-28 был в приоритете.
    А теперь очень часто работают в группе, Ка-52+Ми-28Н+Ми-8.
    Как единый механизм. А лётчики, красавцы. Достояние страны, золотой фонд!
    1. Kojote21
      Kojote21 Сегодня, 20:50
      0
      Цитата: Fachmann
      А лётчики, красавцы. Достояние страны, золотой фонд!

      good drinks
  6. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 20:41
    +2
    Не смог найти лучшего ответа:
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  7. Штуков Андрей Вячеславович
    Штуков Андрей Вячеславович Сегодня, 20:45
    +2
    Очередное видео из разряда - "понятно что ничего не понятно". Таких сейчас появилось навалом. Выстрелил - вроде куда-то попал, а куда или во что - хрен его знает. А заявить потом можно что угодно.