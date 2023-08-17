Американское издание пишет о планах России произвести 6000 БПЛА к 2025 году

К 2025 году Российская Федерация собирается произвести не менее 6000 беспилотных летательных аппаратов. Об этом пишет американское издание The Washington Post. По утверждению издания, это будут беспилотники иранского типа – «Шахеды».
Ранее украинские военные неоднократно заявляли, что Россия якобы использует беспилотники иранского производства «Шахед» в зоне проведения специальной военной операции. Но власти и России, и Ирана это отвергают. Тем не менее, американское издание пишет, что Иран помогает России разворачивать производство БПЛА в Татарстане.
В производстве дронов, как утверждает американское издание, используются иностранные компоненты – не только иранские. Это позволяет Москве, пишет газета, продвинуться к достижению цели – созданию собственного ударного беспилотника по типу Shahed-136, способного преодолевать более 1600 км.
Конструкторы работают над улучшением качественных характеристик дрона, повышению его возможностей участвовать в массированных атаках. Российские власти, как пишет американская пресса, рассчитывают превзойти Иран по количеству выпускаемых беспилотных летательных аппаратов.
Опрошенные изданием эксперты считают, что даже если 6000 БПЛА к 2025 году выпущено не будет, Россия все равно сможет выйти на такой уровень производства, чтобы в массированных атаках по военным объектам Украины участвовали одновременно сотни беспилотников.