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Американское издание пишет о планах России произвести 6000 БПЛА к 2025 году

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Американское издание пишет о планах России произвести 6000 БПЛА к 2025 году

К 2025 году Российская Федерация собирается произвести не менее 6000 беспилотных летательных аппаратов. Об этом пишет американское издание The Washington Post. По утверждению издания, это будут беспилотники иранского типа – «Шахеды».


Ранее украинские военные неоднократно заявляли, что Россия якобы использует беспилотники иранского производства «Шахед» в зоне проведения специальной военной операции. Но власти и России, и Ирана это отвергают. Тем не менее, американское издание пишет, что Иран помогает России разворачивать производство БПЛА в Татарстане.

В производстве дронов, как утверждает американское издание, используются иностранные компоненты – не только иранские. Это позволяет Москве, пишет газета, продвинуться к достижению цели – созданию собственного ударного беспилотника по типу Shahed-136, способного преодолевать более 1600 км.

Конструкторы работают над улучшением качественных характеристик дрона, повышению его возможностей участвовать в массированных атаках. Российские власти, как пишет американская пресса, рассчитывают превзойти Иран по количеству выпускаемых беспилотных летательных аппаратов.

Опрошенные изданием эксперты считают, что даже если 6000 БПЛА к 2025 году выпущено не будет, Россия все равно сможет выйти на такой уровень производства, чтобы в массированных атаках по военным объектам Украины участвовали одновременно сотни беспилотников.
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5 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 17:53
    0
    Не понятно, 6000 БПЛА к 2025 г. или 6000 БПЛА в месяц к 2025 г. по мнению этих экспертов? Из-за 6000 БПЛА в год стоит ли строить целый завод? Ну да ладно, у них своя, болонская математика, счет-подсчет.
  2. Last centurion
    Last centurion Сегодня, 17:54
    0
    А фпв камикадзе и мавикоподобные разведчики уже не БПЛА? Их наверное за месяц столько клепают. Странное название статьи.
    1. Arzoo
      Arzoo Сегодня, 17:59
      0
      С учетом того, что их производят частные компании и часто не на бюджет МО(финансируют регионы, некоммерческие организации и даже коммерческие), трудно сказать сколько мы их производим вообще. Я думаю, эту цифру МО может дать только приблизительно.
  3. Arzoo
    Arzoo Сегодня, 17:55
    0
    Опрошенные изданием эксперты считают, что даже если 6000 БПЛА к 2025 году выпущено не будет, Россия все равно сможет выйти на такой уровень производства, чтобы в массированных атаках по военным объектам Украины участвовали одновременно сотни беспилотников.
    На самом деле цифра не прям уж такая большая. Нужно больше в разы. Но с учетам наращивания производства ракетного вооружение, качественное воздействие по глубоким тылам мы сможем обеспечить уже в следующем году.
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 17:58
    0
    Было бы не плохо разместить малую толику на Кубе.