Правительство США игнорирует претензии со стороны российского руководства, касающиеся грубых нарушений обязательств по Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КТБО). Об этом заявили в российском посольстве в США.
В сообщении посольства России в США подчеркивается, что власти США полностью игнорируют претензии, пытаясь оправдаться якобы существующей гуманитарной составляющей своих биологических программ.
В российской дипломатической миссии также отметили, что у мировой общественности вызывают вопросы продолжающиеся бесконтрольные исследования двойного назначения, которые американское военное ведомство проводит как на территории США, так и в других странах.
В посольстве РФ в США указали, что имеются многочисленные подтверждения проведения американским правительством разнообразных работ с использованием потенциальных агентов биологического оружия. Также имеются подтверждения осуществления исследований, направленных на предумышленное усиление патогенных свойств возбудителей экономически значимых инфекций.
Ранее сообщалось, что кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший в интервью телеведущему Такеру Карлсону признал существование финансируемых американским правительством биолабораторий на территории Украины. По словам политика, Пентагон задействовал около 36 тысяч ученых для разработки новых штаммов вирусов и модернизации микроорганизмов.