Военное обозрение
Войти Регистрация

Посольство РФ в США: Американские власти игнорируют претензии России по биооружию

7
Посольство РФ в США: Американские власти игнорируют претензии России по биооружию

Правительство США игнорирует претензии со стороны российского руководства, касающиеся грубых нарушений обязательств по Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КТБО). Об этом заявили в российском посольстве в США.


В сообщении посольства России в США подчеркивается, что власти США полностью игнорируют претензии, пытаясь оправдаться якобы существующей гуманитарной составляющей своих биологических программ.

В российской дипломатической миссии также отметили, что у мировой общественности вызывают вопросы продолжающиеся бесконтрольные исследования двойного назначения, которые американское военное ведомство проводит как на территории США, так и в других странах.

В посольстве РФ в США указали, что имеются многочисленные подтверждения проведения американским правительством разнообразных работ с использованием потенциальных агентов биологического оружия. Также имеются подтверждения осуществления исследований, направленных на предумышленное усиление патогенных свойств возбудителей экономически значимых инфекций.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший в интервью телеведущему Такеру Карлсону признал существование финансируемых американским правительством биолабораторий на территории Украины. По словам политика, Пентагон задействовал около 36 тысяч ученых для разработки новых штаммов вирусов и модернизации микроорганизмов.
Использованы фотографии:
Wikipedia/Kent Wang
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
7 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Белополяк
    Белополяк Сегодня, 18:16
    0
    Когда они добьются того, что смогут выкашивать определенные народы без последствия для себя.... тогда будет поздно высказывать устные претензии.
    1. Vita VKO
      Vita VKO Сегодня, 18:28
      0
      Цитата: Белополяк
      выкашивать определенные народы

      Новые вирусы это в первую очередь новые вакцины. А они будут доступны тем, кто по мнению США этого будет достоин. Всё остальное человечество для них просто мусор. Это очередной виток фашизма и геноцида на основе биотехнологий.
      И если Россия не начнёт аналогичные разработки для установления паритет в области биооружия, то все может очень плохо для нас закончится.
      1. ЧеловекИздалека
        ЧеловекИздалека Сегодня, 18:51
        +2
        "И если Россия не начнёт аналогичные разработки для установления паритет в области биооружия, то все может очень плохо для нас закончится."
        Не начнет. Мозги уже утекли, а новое поколение успешно душат нищенскими зарплатами и в край поехавшими требованиями бюрократы.
        1. antiaircrafter
          antiaircrafter Сегодня, 18:54
          0
          Цитата: ЧеловекИздалека
          Не начнет. Мозги уже утекли

          Можно из Индии выписать.
  2. Александр Ра
    Александр Ра Сегодня, 18:41
    0
    Дипломатия это одно, важнее нейтрализация лабораторий.
  3. antiaircrafter
    antiaircrafter Сегодня, 18:56
    +1
    власти США полностью игнорируют претензии, пытаясь оправдаться якобы существующей гуманитарной составляющей своих биологических программ.

    Ну и чего сопли жевать?
    Необходимо заняться тем же самым в тех же гуманитарных целях.
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 19:33
      0
      Цитата: antiaircrafter
      власти США полностью игнорируют претензии, пытаясь оправдаться якобы существующей гуманитарной составляющей своих биологических программ.

      Ну и чего сопли жевать?
      Необходимо заняться тем же самым в тех же гуманитарных целях.

      Тогда они из договора выйдут и реально займуться биооружием, а не мифическими биооружейными гусями.