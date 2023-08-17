Иран представил новую баллистическую ракету Abil OP

На форуме «Армия-2023» принимают участие видные иранские оборонные организации. Они демонстрируют свои последние достижения в области военных технологий. Среди представленных инноваций фигурирует баллистическая ракета Ababil OP.
Как сообщается в издании Overt Defense, Ababil OP представлена вместе с пусковой установки на 8 ячеек. Новое изделие имеет визуальное сходство с ракетой Zohair (Raad-500). Представлены и технические характеристики: длина Ababil OP составляет 3,7 м, вес 240 кг, масса боевой части 45 кг. Ракета оснащена оптической системой самонаведения. Дальность действия составляет 86 км.
Среди других передовых продуктов национальной оборонки были показаны управляемая бомба Balaban, бомба Qaem, ракета класса «воздух-поверхность» Sadid-365, ПТУР Almas и Toophan-5, высокоточный боеприпас Ghaem, баллистическая ракета малой дальности Fateh-110, противокорабельная ракета Nasir и Nasr 1.
На выставке также представлены модели известных систем, включая Mojajer-6, основной боевой танк Karrar и ракетный комплекс Arash-2.
Кроме того, показаны инсталляции различных платформ, таких как вертолет Saba-248, учебный реактивный самолет Yasin, скоростной ракетный катер Zolfaqar, фрегат Mowj, подводная лодка Fateh и система ПВО Sayyad. Гости выставки также могут познакомиться с системами РЭБ Hunter-2, предназначенной для обнаружения БПЛА на расстоянии до 200 км, и Umbrella-4, призванной бороться с беспилотниками.
IRNA.