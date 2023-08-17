Сеймур Херш: ЦРУ предупреждало Белый дом о провале контрнаступления ВСУ, но в Вашингтоне сделали ставку на Киев

Он [Блинкен] узнал от ЦРУ, что украинское наступление не будет удачным. Это было устроенное Зеленским шоу, в которое поверили в американской администрации

Джидда была детищем Салливана. Он планировал, что это будет байденовский эквивалент Версальского мирного договора. Великий союз свободного мира встречается на праздновании победы после унизительного поражения ненавистного врага

Центральное разведывательное управление США знало о том, что Украина не сумеет добиться успеха в летнем контрнаступлении и даже предупредило о негативном исходе главу американского Госдепа Энтони Блинкена, но в Белом доме все предупреждения проигнорировали и приняли решение разыграть свою карту. Об этом написал в своей статье американский публицист Сеймур Херш, ссылающийся на источник в американской разведке.ЦРУ предупреждало администрацию Байдена о том, что организованное киевским режимом во главе с Зеленским контрнаступление будет провальным, в Киеве из него сделали шоу, рассчитанное на западных партнеров, чтобы выбить из них как можно больше военной помощи. Информация была доведена до госсекретаря США Энтони Блинкена, но он не воспринял ее серьезно.- пишет Херш.Однако в США решили сделать ставку на наступательную операцию Украины. По планам Белого дома, весенне-летнее контрнаступление ВСУ должно было стать "молниеносным", а российская армия потерпеть "разгромное поражение", что привело бы к капитуляции Путина, о которой США должны были объявить на мирной конференции в Саудовской Аравии в начале августа. Вашингтон даже планировал некий "Нюрбергский процесс" в рамках МУС над Россией, где в качестве обвинителя от США должен был выступить помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.- говорится в публикации.Вместо этого украинская армия уперлась в оборону российских войск, а в Вашингтоне пожинают плоды своей недальновидной политики.