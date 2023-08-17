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Сеймур Херш: ЦРУ предупреждало Белый дом о провале контрнаступления ВСУ, но в Вашингтоне сделали ставку на Киев

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Сеймур Херш: ЦРУ предупреждало Белый дом о провале контрнаступления ВСУ, но в Вашингтоне сделали ставку на Киев

Центральное разведывательное управление США знало о том, что Украина не сумеет добиться успеха в летнем контрнаступлении и даже предупредило о негативном исходе главу американского Госдепа Энтони Блинкена, но в Белом доме все предупреждения проигнорировали и приняли решение разыграть свою карту. Об этом написал в своей статье американский публицист Сеймур Херш, ссылающийся на источник в американской разведке.


ЦРУ предупреждало администрацию Байдена о том, что организованное киевским режимом во главе с Зеленским контрнаступление будет провальным, в Киеве из него сделали шоу, рассчитанное на западных партнеров, чтобы выбить из них как можно больше военной помощи. Информация была доведена до госсекретаря США Энтони Блинкена, но он не воспринял ее серьезно.

Он [Блинкен] узнал от ЦРУ, что украинское наступление не будет удачным. Это было устроенное Зеленским шоу, в которое поверили в американской администрации

- пишет Херш.

Однако в США решили сделать ставку на наступательную операцию Украины. По планам Белого дома, весенне-летнее контрнаступление ВСУ должно было стать "молниеносным", а российская армия потерпеть "разгромное поражение", что привело бы к капитуляции Путина, о которой США должны были объявить на мирной конференции в Саудовской Аравии в начале августа. Вашингтон даже планировал некий "Нюрбергский процесс" в рамках МУС над Россией, где в качестве обвинителя от США должен был выступить помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Джидда была детищем Салливана. Он планировал, что это будет байденовский эквивалент Версальского мирного договора. Великий союз свободного мира встречается на праздновании победы после унизительного поражения ненавистного врага

- говорится в публикации.

Вместо этого украинская армия уперлась в оборону российских войск, а в Вашингтоне пожинают плоды своей недальновидной политики.
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10 комментариев
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  1. Kiring
    Kiring Сегодня, 18:25
    +2
    Дайте пожалуйста ссылку на оригинал. Наверняка он там еще много чего интересного написал. Сеймур Херш обычно так коротко не пишет
  2. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 18:32
    0
    В Вашингтоне сделали ставку на Киев и... проиграли. Проиграли уже тогда, когда всё это затеяли в 2014-ом году.
    Погоде до них дошло что все их планы и на развал экономики России и на майдан в России рухнули. Теперь расчёт на затягивание войны и нанесение максимального ущерба России.
    Но победы им не видать как своих ушей.
  3. Жан Батист
    Жан Батист Сегодня, 18:32
    -3
    Провальное наступление идёт 3 месяц,скоро провально дойдет до Токмака, а учитывая наши возможности в наступлении назад может и не вернуться. Хоть бы я с Гиркиным ошибались,но к сожалению все очевидно . Или много крови и мяса , или ползучее отступление.
    1. Скобаристан
      Скобаристан Сегодня, 18:35
      +3
      И как скоро куда дойдет ? И сколько за три месяца продвинулись ? А до первой линии обороны дошли ?
      1. Жан Батист
        Жан Батист Сегодня, 18:40
        -3
        Дошли , чуть откатились но идут каждый день, если фронт прорвут, бежать будем до моря опыт есть ,(у руля теже люди) , там уже никто линии , так же как и красные до этого считать не кто не будет. кстати Собянин тут интересную статистику привел по поводу состава воюющих москвичей 20 тыщ мобилизованных 20 тыщ добровольцев 5 тыщ военных , хорошо видно каким человеческим материалом воюем. Видимо военные как и вагнеровцы сказали -разбирайтесь сами при таких раскладах иначе объяснить где 1.1 ляма военных которые были до сво трудно . Это все лишь мои измышления по этому поводу.
        1. Скобаристан
          Скобаристан Сегодня, 19:04
          0
          В каком месте ВСУ дошли до первой линии обороны ? Очень любопытно. Пассажи про военных это отдельная тема.
          1. Жан Батист
            Жан Батист Сегодня, 19:11
            -2
            В районе работино 28 июля , или это предварительная первая линия , а самая первая под Можайском )))а до этого я с таким же болоболом как вы спорил на коньяк что старомайорское сдадут, но он куда-то исчез, можете коменты почитать .
            1. Скобаристан
              Скобаристан Сегодня, 19:18
              0
              Мне нравится пассаж: предварительно первая линия. А бывает еще не предварительная?
              Так же очень интересно вот это :Дошли , чуть откатились но идут каждый день (C) Дошли идут каждый день. Так дошли и идут , а если идут то значит уже прорвали.
              Прям ребус интересный.
  4. Andrea
    Andrea Сегодня, 18:36
    +1
    Чего-то не удивляет. Там хобби добиваться негодных целей негодными средствами. Череда их "высокопрофессиональных успехов" начинается с Вьетнама. Вопрос рторический-закончится ли Украиной.
  5. Юн Клоб
    Юн Клоб Сегодня, 18:49
    0
    Начался поиск крайних. Это хороший признак.