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«Обеспечивают дополнительный уровень защиты»: в западной прессе оценили размещение «козырьков» на российских РСЗО «Град»

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«Обеспечивают дополнительный уровень защиты»: в западной прессе оценили размещение «козырьков» на российских РСЗО «Град»

В социальных сетях выложили кадры перемещения колонны российских РСЗО «Град», оснащенных так называемыми «козырьками» - решетчатыми конструкциями (в данном случае в форме трапеции), предназначенными для защиты машин от атак сверху.


Это оборудование призвано защитить артиллерийские подразделения от потенциальных угроз, создаваемых FPV-дронами или квадрокоптерами, способными сбрасывать боеприпасы

- говорится в издании World Defence News.

Как поясняется, рост использования защитных решеток на военной технике во многом является ответом на растущую активность беспилотников в конфликте на Украине. БПЛА, оснащенные возможностями FPV, стали важным средством разведки, наведения на цель и совершения прямых атак.

Их способность зависать, маневрировать в ограниченном пространстве и сбрасывать боеприпасы с высокой точностью превратила их в серьезную проблему на поле боя.



Защитные решетки на БМ-21 «Град» предназначены для противодействия небольшим боеприпасам, которые применяются с таких БПЛА. Хотя «козырьки» не являются комплексным решением, они обеспечивают дополнительный уровень защиты от определенных типов атак беспилотников, демонстрируя практичную, низкотехнологичную контрмеру высокотехнологичной угрозе

- полагают в западной прессе.

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4 комментария
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  1. Николай Дягелев
    Николай Дягелев Сегодня, 20:46
    0
    Уралы какие то новые, длиннобазные. Интересно это новодел или просто пакеты с Градами со старых переставили?
    1. 16112014nk
      16112014nk Сегодня, 20:57
      0
      Обычные Уралы-375. Просто ракурс съёмки необычный.
  2. Cympak
    Cympak Сегодня, 20:52
    0
    Дополнительным уровнем защиты должны быть не "козырьки", а скорость занятия и оставления позиции + машина прикрытия с РЭБ и ЗАК с воздушным подрывом на всякий непредвиденный случай.
  3. Бензорез
    Бензорез Сегодня, 21:06
    0
    Интересно, а что мешает загрузить наш завод, который пока ещё имеет возможность паять такие решётки в промышленных масштабах. Подобным оборонзаказом? У нас даже КБ своё теплится. Может оно особые углы рассеивания придумает. Чем чёрт не шутит?
    Ведь завод тупо встал. После выполнения предыдущего заказа. На неопределённый срок. request