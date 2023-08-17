«Обеспечивают дополнительный уровень защиты»: в западной прессе оценили размещение «козырьков» на российских РСЗО «Град»

Это оборудование призвано защитить артиллерийские подразделения от потенциальных угроз, создаваемых FPV- дронами или квадрокоптерами, способными сбрасывать боеприпасы

Защитные решетки на БМ-21 «Град» предназначены для противодействия небольшим боеприпасам, которые применяются с таких БПЛА. Хотя «козырьки» не являются комплексным решением, они обеспечивают дополнительный уровень защиты от определенных типов атак беспилотников, демонстрируя практичную, низкотехнологичную контрмеру высокотехнологичной угрозе