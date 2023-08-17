«Обеспечивают дополнительный уровень защиты»: в западной прессе оценили размещение «козырьков» на российских РСЗО «Град»

В социальных сетях выложили кадры перемещения колонны российских РСЗО «Град», оснащенных так называемыми «козырьками» - решетчатыми конструкциями (в данном случае в форме трапеции), предназначенными для защиты машин от атак сверху.
Это оборудование призвано защитить артиллерийские подразделения от потенциальных угроз, создаваемых FPV-дронами или квадрокоптерами, способными сбрасывать боеприпасы
- говорится в издании World Defence News.
Как поясняется, рост использования защитных решеток на военной технике во многом является ответом на растущую активность беспилотников в конфликте на Украине. БПЛА, оснащенные возможностями FPV, стали важным средством разведки, наведения на цель и совершения прямых атак.
Их способность зависать, маневрировать в ограниченном пространстве и сбрасывать боеприпасы с высокой точностью превратила их в серьезную проблему на поле боя.
Защитные решетки на БМ-21 «Град» предназначены для противодействия небольшим боеприпасам, которые применяются с таких БПЛА. Хотя «козырьки» не являются комплексным решением, они обеспечивают дополнительный уровень защиты от определенных типов атак беспилотников, демонстрируя практичную, низкотехнологичную контрмеру высокотехнологичной угрозе
- полагают в западной прессе.