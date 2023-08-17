Военкоры: В Петропавловке на Купянском направлении ВС РФ выбивают боевиков ВСУ с оборудованных во дворах позиций

На Купянском направлении подразделения ВС РФ продолжают теснить украинские формирования. Это следует из сообщений Telegram-каналов российских военных корреспондентов.В населенном пункте Петропавловка бойцы ВС РФ выбивают украинских боевиков с оборудованных во дворах и домах позиций. Синьковку российские войска пока обошли слева, чтобы не тратить силы на ее штурм. Ситуация на Харьковском направлении в целом, включая Купянское и Краснолиманское направления, серьезно беспокоит и украинское командование, которое даже «выписало» сюда немецких саперов-наемников для установки мин.На Запорожском и Южно-Донецком направлениях тоже продолжаются ожесточенные бои. ВСУ не удается прорвать линии обороны российских войск. На Времьевском выступе ВСУ пытаются наступать южнее населенного пункта Урожайное. Бойцы 37-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады отбивают попытки штурмовых групп украинских формирований атаковать позиции с помощью западной бронетехники.Продолжаются боевые действия в городской черте Марьинки, где меньшая часть населенного пункта все еще остается под контролем украинских формирований и российские подразделения пытаются выбить отсюда боевиков ВСУ.Активные бои идут и на подступах к Авдеевке. В свою очередь, ВСУ продолжают нанесение ударов по гражданским объектам на территории Донецка. Как сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в результате артиллерийского обстрела Куйбышевского района Донецка пострадало здание местной средней школы.