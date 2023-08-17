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Военкоры: В Петропавловке на Купянском направлении ВС РФ выбивают боевиков ВСУ с оборудованных во дворах позиций

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Военкоры: В Петропавловке на Купянском направлении ВС РФ выбивают боевиков ВСУ с оборудованных во дворах позиций

На Купянском направлении подразделения ВС РФ продолжают теснить украинские формирования. Это следует из сообщений Telegram-каналов российских военных корреспондентов.


В населенном пункте Петропавловка бойцы ВС РФ выбивают украинских боевиков с оборудованных во дворах и домах позиций. Синьковку российские войска пока обошли слева, чтобы не тратить силы на ее штурм. Ситуация на Харьковском направлении в целом, включая Купянское и Краснолиманское направления, серьезно беспокоит и украинское командование, которое даже «выписало» сюда немецких саперов-наемников для установки мин.

На Запорожском и Южно-Донецком направлениях тоже продолжаются ожесточенные бои. ВСУ не удается прорвать линии обороны российских войск. На Времьевском выступе ВСУ пытаются наступать южнее населенного пункта Урожайное. Бойцы 37-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады отбивают попытки штурмовых групп украинских формирований атаковать позиции с помощью западной бронетехники.


Продолжаются боевые действия в городской черте Марьинки, где меньшая часть населенного пункта все еще остается под контролем украинских формирований и российские подразделения пытаются выбить отсюда боевиков ВСУ.

Активные бои идут и на подступах к Авдеевке. В свою очередь, ВСУ продолжают нанесение ударов по гражданским объектам на территории Донецка. Как сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в результате артиллерийского обстрела Куйбышевского района Донецка пострадало здание местной средней школы.
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6 комментариев
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  1. Тикси-3
    Тикси-3 Сегодня, 18:39
    0
    Авдеевка.......что нужно сделать, что бы освободить??
    1. Peter1First
      Peter1First Сегодня, 18:44
      +1
      Пару сотен кинжалов... А потом ошлифовать солнцепеками.
      1. Сид2014
        Сид2014 Сегодня, 18:56
        -1
        Это если они есть! Да и Солнцепек не такое уж чудо оружие. Угледар 1,5*1, 5 км город зимой обрабатывали и что??? Главное стойкость и моральный дух солдат!!! Да ! и готовность воевать во имя и для чего-то!
    2. DenD
      DenD Сегодня, 18:58
      +1
      Авдеевка.......что нужно сделать, что бы освободить??
      Яйца. Стальные яйца. Некоторые персонажи тут, на полном серьёзе заявляют, что нет средств-способов взять эти населённые пункты. Только вот если к бойцам и их командирам на передовой, вопросов нет и желания-мужества-отваги у них хоть отбавляй. То планирование данных операций ГШтабом, оставляет желать лучшего. Либо, есть какие то непреодолимое препятствия, которые мешают принять правильные, а зачастую нужные решения. Но мы о них не знаем.
  2. kventinasd
    kventinasd Сегодня, 18:50
    -1
    Продолжаются боевые действия в городской черте Марьинки, где меньшая часть населенного пункта все еще остается под контролем украинских формирований и российские подразделения пытаются выбить отсюда боевиков ВСУ.

    Музыканты такие населённые пункты максимум за неделю освобождали, а эти тужатся уже два года с нулевым результатом.
  3. Неизменный
    Неизменный Сегодня, 19:32
    0
    ... на Купянском направлении ВС РФ выбивают боевиков ... с оборудованных во дворах позиций.

    Странная вещь. Уже долгое время на земле, которая всегда была и будет русской, которая есть Россия, топчется всякая нечисть со всех концов нашего континента. А, всего в нескольких сотнях километров при этом, буквально процветают "показным миром и напускным пацифизмом", так называемые, западные и юго-западные области Украины.
    Мне не понятен один вопрос, если у нас, в России, так теперь надо говорить, ... в каждом дворе огневая точка, как в статье сказано. То почему у них тишь, да гладь ?..
    Сидят себе по хатам, плодят будущих дегенератов косоротых со свастикой во всех местах и, иногда, шоу смотрят, как Калибры наши летают и бьют в пустые места, где нет уже никого, кроме иностранной помощи, которую никто там экономить и не собирался. А русский человек при этом гибнет с самых тяжёлых и несправедливых условиях, и потомства после себя ему оставить никто не дал...
    Почему надо ждать, когда эта сволота кривротая возмужает возьмёт в руки "европейские стандарты" и пойдёт стрелять ими в стариков и детей ?..
    До каких пор клоун на Украине будет числиться президентом, а его ареной будет вся Российская Федерация ?..
    Где волевое решение этой проблемы ?..
    Ведь без этого не удаться добиться ровным счётом ничего. Будет упущено время, напрасно погибнут люди, которые верят в победу сейчас и сражаются...
    Где то, что нужно сегодня ?..