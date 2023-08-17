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МИД России обвинил латвийских пограничников в жестокости и расизме по отношению к мигрантам

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МИД России обвинил латвийских пограничников в жестокости и расизме по отношению к мигрантам

Действия служащих пограничной охраны Латвии в отношении иностранных мигрантов на границе с Белоруссией являются жестокими. Они свидетельствуют о расистской природе латвийских властей. Об этом заявляет Министерство иностранных дел Российской Федерации, комментируя действия латвийских силовых структур.


Напомним, что на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей регулярно фиксируются попытки азиатских и африканских мигрантов проникнуть на территорию стран Евросоюза. Прибалтийские и польские пограничники действительно ведут себя жестоко по отношению к мигрантам и беженцам.

Как утверждает МИД РФ, ситуация с правами человека в Латвии остается тревожной. Запад предпочитает игнорировать реальное положение дел с правами человека в прибалтийских республиках, несмотря на то, что там наблюдается явная дискриминация лиц нетитульных национальностей. Ранее в прибалтийских странах начали угрожать депортацией гражданам Российской Федерации.

Отметим, что руководству Евросоюза выгодна антироссийская направленность курса Польши и республик Прибалтики. За отъявленную русофобию Варшаве, Риге, Вильнюсу и Таллину готовы простить любые прегрешения в сфере прав человека, хотя действуй такими же методами власти других государств, европейские структуры уже давно открыто обвиняли бы их в нацизме и расизме.
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7 комментариев
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  1. Andrea
    Andrea Сегодня, 18:51
    0
    Да ладно!Нацистов обвинить в рассизме-это оксюморон.
    1. ААК
      ААК Сегодня, 19:02
      0
      Да ладно, пусть уж лучше наш гуру секты свидетелей переговорного процесса высказывает озабоченности по поводу жестокой доли угнетаемых мигрантов, чем опять какие-либо "договорняки" с бандерами замучивает...
  2. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 19:00
    +3
    А как надо относиться к тем, кто незаконно пытается пересечь государственную границу? Неужели встречать цветами?
    1. knn54
      knn54 Сегодня, 19:11
      +1
      Владимир,никаких цветов.давать гражданство тем,кто ни знает языка,избивают/убивают ветеранов.насилуют детей
      Принимать,в частности,делегацию Таджикистана,которая едет ПРОВЕРЯТЬ как заботятся об их гражданах.
      И т.д и т.п
  3. kulinar
    kulinar Сегодня, 19:01
    0
    Да они своих гнобят,только пыль столбом!!!
    Уже конченые нацики думают как свалить за бугор!!!
    Почитал BB.lv...
    Главные дерусификаторы обсуждали куда лучше податься... laughing
    И более того!!!!
    Их бесит что русские дети за границей продолжают говорить на родном языке,а латышские дети, уже через пару лет,не могут изьясняться на "валст валоде"... fellow
    P.S. valst valoda- государственный язык.
  4. Болторез
    Болторез Сегодня, 19:03
    0
    Об этом заявляет Министерство иностранных дел Российской Федерации,
    Такая открытая любовь может привести к тому, что иммигранты, жаждущие Европы, могут захотеть остаться в России. Пособия в принципе сопоставимы с таковыми в среднем по ЕС, паспорт можно по новым законам получить через год( или купить), диаспора единоверцев уже есть- в отличие от ЕС, где после нескольких лет в лагере могут выкинуть ( 4 из 5 бедныхбеженца заканчивают именно так), в России остаться проще. Ждите в Москве гетто с Пушкиными laughing .
  5. Аскольд65
    Аскольд65 Сегодня, 19:07
    +2
    Молодцы латвийские пограничники! Так и надо встречать незванных гостей, что бы другим неповадно было! good
    Когда же у нас то будут встречать мигрантов таким же образом!