Действия служащих пограничной охраны Латвии в отношении иностранных мигрантов на границе с Белоруссией являются жестокими. Они свидетельствуют о расистской природе латвийских властей. Об этом заявляет Министерство иностранных дел Российской Федерации, комментируя действия латвийских силовых структур.Напомним, что на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей регулярно фиксируются попытки азиатских и африканских мигрантов проникнуть на территорию стран Евросоюза. Прибалтийские и польские пограничники действительно ведут себя жестоко по отношению к мигрантам и беженцам.Как утверждает МИД РФ, ситуация с правами человека в Латвии остается тревожной. Запад предпочитает игнорировать реальное положение дел с правами человека в прибалтийских республиках, несмотря на то, что там наблюдается явная дискриминация лиц нетитульных национальностей. Ранее в прибалтийских странах начали угрожать депортацией гражданам Российской Федерации.Отметим, что руководству Евросоюза выгодна антироссийская направленность курса Польши и республик Прибалтики. За отъявленную русофобию Варшаве, Риге, Вильнюсу и Таллину готовы простить любые прегрешения в сфере прав человека, хотя действуй такими же методами власти других государств, европейские структуры уже давно открыто обвиняли бы их в нацизме и расизме.