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Российский боевой робот «Маркер» способен распознавать и поражать цели быстрее и точнее человека

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Российский боевой робот «Маркер» способен распознавать и поражать цели быстрее и точнее человека

Российский боевой робот "Маркер" действует быстрее человека при использовании стрелкового комплекса, это показали проведенные испытания, следует из доклада исполнительного директора НПО "Андроидная техника" Евгения Дудорова.


Испытания робота "Маркера", вооруженного стрелковым комплексом и гранатометом показали, что робот быстрее реагировал на появляющиеся мишени, распознавал их и точнее поражал, чем человек. Причем высокие показатели "Маркер" показал как при стрельбе с места, так и в движении. Как пояснили разработчики, робот имеет разные приводы на прицельный блок и на вооружение, поэтому он способен поражать несколько мишеней одновременно.

При выполнении упражнений мотострелкового отделения (автоматическое распознание целей) двухконтурный стрелково-гранатометный модуль со скоростными безредукторными приводами позволял РТП "Маркер" значительно быстрее и точнее поражать цели по сравнению со стрелком

- говорится в докладе.

На сегодняшний день разработчики работают над повышением точности и избирательности стрельбы, в том числе и по высокоскоростным воздушным целям. Робот уже научился сбивать беспилотники, в том числе небольшого размера. В мае этого года сообщалось, что платформу "Маркер" тестируют с различными видами вооружения: пулемет, гранатомет и противотанковые комплексы, в частности "Корнет".

О начале испытаний роботизированной платформы "Маркер", созданной совместно Фондом перспективных исследований и НПО "Андроидная техника", сообщалось в начале марта 2019 года. Платформа разработана по модульному принципу. Конечной задачей проекта "Маркер" является создание полностью автономного комплекса, способного самостоятельно выполнять широкий круг задач.
Использованы фотографии:
https://marker.npo-at.com/
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9 комментариев
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  1. Arzoo
    Arzoo Сегодня, 18:57
    +2
    Самое главное в ИИ вооружение, чтобы оно по свои не начало палить. Распознавать человека дело не хитрое. Важно научить отличать врага от своих.
    1. михаилл
      михаилл Сегодня, 19:05
      0
      Цитата: Arzoo
      Самое главное в ИИ вооружение, чтобы оно по свои не начало палить. Распознавать человека дело не хитрое.

    2. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 19:09
      0
      Цитата: Arzoo
      Важно научить отличать врага от своих.

      А проще уничтожать в заданном секторе всё, что шевелится...А то может быть так - одел обмундирование российского солдата и иди спокойно...
      Он и создавался для выполнения подобных задач, чтобы люди не пучили глаза...
  2. knn54
    knn54 Сегодня, 19:02
    0
    Начало статьи порадовало-Российский боевой робот "Маркер" действует БЫСТРЕЕ человека.
    1. Cympak
      Cympak Сегодня, 19:32
      0
      И где он? Идёт СВО, самое время действовать быстрее хохла... но его там нет
    2. А Нас Рать
      А Нас Рать Сегодня, 19:35
      0
      Цитата: knn54
      Начало статьи порадовало-Российский боевой робот "Маркер" действует БЫСТРЕЕ человека.

      Да, есть такое, хотя сравнивать его должны с иностранными аналогами.
      Вот если он будет быстрее и точнее (например) корейских роботов, тогда это достижение, а быстрее и точнее человека любой бот может.
      Хотя тут как раз и загвоздка, что бы быть лучше западных аналогов, нужно иметь более мощный БИУС. Но поскольку присказка про "самые большие микросхемы в мире" по прежнему актуальна, то робот получился размером с БМП.
      Когда его конкуренты компактнее на порядок.
  3. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 19:24
    0
    Надо было назвать его Cyberdyne - шутка.
    Похоже теперь нашим придётся с собой носить блок распознавания свой-чужой
  4. -sa-
    -sa- Сегодня, 19:27
    +1
    Вроде такого модуля,но компактнее бы на крышу башни танков устанавливать.чтоб при движении танка по городской застройке,автоматически, через тепловизор контролил окна и крыши домов и хреначил всё,что из них высовывается вокруг танка.а то сколько видео уже было,как танки ездят самостоятельно,без прикрытия пехоты и по ним бьют из рпг с окон верхних этажей или крыш
  5. alexoff
    alexoff Сегодня, 19:35
    0
    Видео бы лучше показали. Насколько я помню, робота Федора тоже они сделали? И тот лаоп-500, о котором почти все забыли?