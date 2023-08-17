Российский боевой робот «Маркер» способен распознавать и поражать цели быстрее и точнее человека

Российский боевой робот "Маркер" действует быстрее человека при использовании стрелкового комплекса, это показали проведенные испытания, следует из доклада исполнительного директора НПО "Андроидная техника" Евгения Дудорова.
Испытания робота "Маркера", вооруженного стрелковым комплексом и гранатометом показали, что робот быстрее реагировал на появляющиеся мишени, распознавал их и точнее поражал, чем человек. Причем высокие показатели "Маркер" показал как при стрельбе с места, так и в движении. Как пояснили разработчики, робот имеет разные приводы на прицельный блок и на вооружение, поэтому он способен поражать несколько мишеней одновременно.
При выполнении упражнений мотострелкового отделения (автоматическое распознание целей) двухконтурный стрелково-гранатометный модуль со скоростными безредукторными приводами позволял РТП "Маркер" значительно быстрее и точнее поражать цели по сравнению со стрелком
- говорится в докладе.
На сегодняшний день разработчики работают над повышением точности и избирательности стрельбы, в том числе и по высокоскоростным воздушным целям. Робот уже научился сбивать беспилотники, в том числе небольшого размера. В мае этого года сообщалось, что платформу "Маркер" тестируют с различными видами вооружения: пулемет, гранатомет и противотанковые комплексы, в частности "Корнет".
О начале испытаний роботизированной платформы "Маркер", созданной совместно Фондом перспективных исследований и НПО "Андроидная техника", сообщалось в начале марта 2019 года. Платформа разработана по модульному принципу. Конечной задачей проекта "Маркер" является создание полностью автономного комплекса, способного самостоятельно выполнять широкий круг задач.