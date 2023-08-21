Смута – рождение классового общества

Минин и Пожарский. Худ. М. Скотти, XIX в.
Вместо вступления
Эта статья посвящена первой гражданской войне в истории России – Смуте.
Она продолжает рассказ об эволюции Русского государства, начатый в предыдущих работах. Эти статьи написаны на основе современных исследований не только по истории России и стран Европы, но и современных исследований в области развития государственных и догосударственных институтов.
История, как наука, далеко ушла с той поры, когда развитие страны рассматривалось исключительно с точки зрения правителей, последовательно сменявших друг друга. Сегодня это даже не анахронизм.
Так случилось, что единственной теорией, которая комплексно рассматривает эволюцию развития общества, является эволюционная или стадийная теория, основанная на марксизме.
Все остальные теории рассматривают общество в статике. Например, любимый политологами взгляд на все общества как тоталитарные, авторитарные и демократические в любые исторические периоды. То же можно сказать и о цивилизационной теории, которая любую цивилизацию рассматривает в статике, и если бы не внешнее влияние (вызовы), цивилизации бы и не изменялись.
Повторюсь, единственная теория, которая рассматривает развитие как минимум всех европейских стран – это теория стадийная.
В стадийной теории, с которой мы все знакомы со школьной скамьи, всегда отмечалось, что существует классовое общество, система управления которого называется государством. И доклассовые, вопрос управления в которых долго не изучался. Не потому, что кто-то не хотел, а потому, что таков был уровень науки.
Но последние полвека исследования этого периода формируют взгляд на этот период как самостоятельный, самодовлеющий и равный классовым стадиям.
Соответственно, если классовому обществу присуща система управления, которая в русском языке называется государством, то для периода доклассового общества общепринятого названия системы управления нет, используются термины: потестарный, предгосударственный, протогосударственный и т. п.
Каждая стадия, как доклассовая, так и классовая, делится на разные периоды очень условно: ранний, рассвет, поздний, закат. Здесь все сложнее, потому что здесь мы наблюдаем большую специфику в разных странах. Пережитки прошлых стадий и систем управления могут присутствовать на новой стадии развития. Это мы наблюдаем постоянно.
И наконец, в каждой стадии имеются соответствующие ей системы управления, адекватные при управлении обществом на данном этапе развития. Системы более-менее тождественные, так как, как мы видим с высоты развития современной науки, вариантов управления не так уж и много. Они те же, что когда-то были названы Аристотелем.
Но если, например, монархизм для феодализма был наиболее адекватной формой управления, то для периода территориальной общины примитивная демократия могла соперничать с единовластной формой правления. Понятно, что и эти формы управления могут иметь свои ответвления и различные нюансы, связанные с этапами развития в стадии. Достаточно посмотреть на все капиталистические страны на современном этапе.
Исходя именно из этих параметров, и написан цикл, в котором я на основе современных исследований освещаю исторический путь России по стадиям и системам управления общества.
Дмитрий – царевич убиенный. Худ. М. Нестеров, XX в.
Начало первой гражданской войны в России
На литовской границе появился «десницей Всевышнего устранённый от ножа царя Борисова» «царевич» Дмитрий, последний сын Ивана Грозного, который при жизни царевичем не был. Это был расстрига Григорий Отрепьев, который, оказавшись в Польше, получил теплый прием, был поддержан на словах королем польским, но в его авантюру вписалось всего несколько польских феодалов.
Вся ставка была сделана на то, что и воинство, и народ поддержит «настоящего» наследника престола Рюриковичей. Потому что в военном отношении отряды Самозванца не имели никаких шансов в борьбе с Русской армией. И вдруг…
Причины его побед над мощной Русской армией и захвата престола в Москве нужно искать исключительно в недрах русского общества. Недаром царь Борис Годунов связал его появление с опальными боярами. Ситуация очень напоминала, о чём я писал выше, другую аналогичную эпоху в истории Руси: во время падения родового строя и перехода к территориальной общине.
Гражданская война началась в 1604 году. Все недовольные нашли для себя «знамя» в борьбе с царём Борисом, прежде всего опальные и недовольные боярские группировки.
Потому что мы здесь снова сталкиваемся с проблемой столкновения частных интересов и тенденций развития общества. Начиная с Ивана Грозного, что мы еще увидим ниже, монархия и сидящие на престоле монархи, как система (подчеркну, система управления при феодализме) с ошибками и проблемами, но шла историческим путем. Альтернативой чему была только гибель Русского царства.
В то время как боярские группы, даже если среди них были неординарные личности, в силу частных узкокорпоративных интересов, стояли на пути развития общества и были по факту преградой.
После первых неудач Лжедмитрию стали сдаваться служилым людом и недовольными воеводами «украинные» города: Чернигов, Моровск, Путивль, Курск, Кроны, Елец. Вскоре Самозванец вошел в Москву, где его сторонники расправились с царём Федором Годуновым и всеми теми, кто мог в нём опознать Отрепьева, включая первого русского патриарха Иова.
Агенты Самозванца убивают сына царя Бориса, царя Федора Годунова. Худ. К. Маковский, ХIХ в.
А дочь царя Бориса Ксения, «бровми союзна, телом изобилна», стала наложницей расстриги.
Взойдя на престол, Лжедмитрий I, будучи формально польским ставленником, стал вести себя как монарх, проводя продворянскую политику. В письмах к польскому королю он называет себя не только царём, титулом и так раздражающим того, а ещё и «наияснейшим и непобедимым цезарем» – императором. Если не учитывать ментальность этого периода, то эти титулы можно посчитать просто заносчивыми выражениями дорвавшегося до верховной власти Самозванца, начитавшегося римской истории на латинском языке.
Возможно, для современного человека это и так, но для людей Cредневековья слова носили семантическую нагрузку значительно большую, чем в наши дни. А в период становления института монархии знаковые титулатуры всегда являлись важным аргументом во внешнеполитических сношениях. О чем мы писали выше относительно монархии как института правления.
Лжедмитрий прямо как настоящий феодальный монарх-рыцарь, в отличие от «боярского» царя Бориса (очень условное название), проводил время в воинских утехах и с воинами-дворянами, охотился, любил воевать, недавно познакомившись с военным делом, успешно побеждал в сражениях.
Лжедмирий I. Гравюра. Худ. Ф. Снядетский, начало XVII в.
Но что особенно важно, он провел ряд мероприятий по улучшению состояния феодального воинского сословия: от повышения содержания до принятия указов в пользу пограничного дворянства – детей боярских, собрал деньги с монастырей для жалования войскам во время намечавшегося похода против турок и татар.
Будет несправедливо не сказать, что ряд его постановлений касались и крестьян: так укреплялся образ «доброго царя».
Но роковым для него стало пренебрежение к русским обычаям, которым умело воспользовались недовольные бояре, что привело к гибели Гришки.
Конец Лжедмирия. Худ. К. Вениг, XIX в.
Сменивший его очень условный «боярский» царь В. И. Шуйский (1552–1612) на самом деле проводил такую же политику, что и Лжедмитрий: законодательно подтвердил указы о сыске беглых крестьян и холопов в пользу феодалов.
Повторимся, термин «боярский» или «дворянский» царь весьма условные, но и современники использовали их.
Дело в том, что детям боярским, служилому люду, которых мы традиционно называем дворянами, было понятно, когда речь шла о заповедных годах и сыске беглых, что если указы продлеваются, а те, что дошли до нас носят временный характер, то они продворянской направленности, если нет, то пробоярской. Потому что прежде всего крестьяне уходили к крупным вотчинникам, которыми и были бояре, а потом уже бежали куда глаза глядят.
И борьба за бессрочность таких указов была важным аспектом первой гражданской войны в России.
Но решения Василия Шуйского были запоздалыми: зачем воинам южных и западных окраин, наиболее опасных направлений в военном отношении, был царь в Москве, когда рядом с ними был «чудесным образом второй раз спасшийся» царь Дмитрий.
В ходе Смуты дети боярские, собранные в «города», ищут «справедливого царя», который их снабдит жалованием за службу: отсюда постоянные отливы и приливы служилых от одного царя к другому, в том числе и уход со службы целыми «городами» (полками). Правда, часто этот уход был связан с тем, что нужно было спасать свои имения и семьи от разорения, в гражданской войне фронта нет.
Они, естественно, переходили к тому, кто больше даст и правильнее определит цели, с их точки зрения, для дворянских корпораций-«городов». Так, с приходом польского короля в Россию множество детей боярских перешло к нему на службу. Формировавшемуся феодальному классу была необходима только монархическая форма управления, по образу и подобию власти Бога на небесах.
Лжедмитрий II. Гравюра. XIX в.
Большинство из них знали, что Лжедмитрий II – это чистейшей воды самозванец, но для движения нужно было знамя, а Самозванец поддерживал нужную политику для служилых людей и казаков.
Монархия как система управления при феодальном строе
Здесь важно понимать, что монархизм в «варварской» Европе возник как система управление при феодализме. Сегодня в Европе монархий нет, есть короли, рудимент Средневековья, в ряде капиталистических стран: Дании, Швеции или Британии. Методологический вопрос сводится к тому, что при феодальной монархии верховной властью является монарх, в современных странах, где есть монархи, они не являются верховной властью и вообще властью, а лишь декоративным оформлением при власти.
Таким образом, можно сказать, что возврат, например, монарха как верховного правителя в России возможен только при возврате к феодальному строю, что сейчас представляется утопией.
А для формировавшегося класса русских феодалов монархия – это единоличная, не обременённая ограничениями, богоизбранная власть, а царь:
Солнце праведное, светило Русское.
Следует сказать, что бояре, как сословная группа, не были противниками единоначальной власти, называлась ли она великокняжеской или царской, но были противниками её, как верховной ничем не ограниченной власти, монаршей. Потому что бояре, даже серьезно потерявшие свое влияние в ходе разгрома вотчин Иваном Грозным и опал Бориса Годунова, оставались единственной родовой группой, имеющей потомственное право на управление, которое они осуществляли весь период Смуты.
Боярская дума существовала и активно работала, выступая иногда как единственная верховная власть в Русии. Система управления через бояр, через ближайших слуг, имеющих родовые права на такую высшую службу при государе, относилась к предыдущей стадии развития общества и противостояла складывающейся феодальной системе, но ничего иного на этом этапе не существовало.
Мне можно возразить, но такая же система существует и при феодализме, в феодальной России боярское управление, управление через роды, продолжилось и в XVII веке, а с XVIII века эта функция перешла к феодальным аристократам, сохранявшим такие права вплоть до 1917 года. Разница заключается лишь в том, что принцип земли за службу стал преобладающим после Смуты, оставшиеся бояре были встроены в феодальную иерархию, как её часть, а не как стоящие над детьми боярскими роды, в структуру, где уже никто не мог претендовать на верховную власть монарха. Это был результат победы дворян в гражданской войне.
Показательно, что в момент свержения царя В. Шуйского в 1610 году и выборе нового царя, бояре стояли за сына польского короля Владислава, находящегося далеко от столицы и дававшего, как им казалось, возможность продолжить управлять от имени государя, а москвичи – за «доброго царя», стоящего под стенами первопрестольной, Лжедмитрия II:
Чернь между тем волновалась, невзирая на присягу, и вступила с боярами в распрю, требуя перемены государя.
Феодальному классу боярство представлялось злом, ненужным звеном управления: между Богом и людьми посредники не нужны. Именно здесь берет свое начало и массовая поддержка со стороны части служилого люда, особенно из районов южного и западного пограничья, да и Подмосковья, первого и второго самозванца, как «правильных», «дворянских» царей, с которыми служилый люд связывал своё благополучие в борьбе за служебные места, против московских «чиновников»-бояр. Если посад в Ярославле, Галиче, Костроме, Вологде, Муроме стоял за московского царя Шуйского, то дворяне приняли сторону «своего» царя, Лжедмитрия II, который повелевал:
а дворян и детей боярских... велим поместным окладом и денежным жалованьем верстать и в поместном окладе и денежном жалованье прибавку учинить.
Гражданская война вывела наверх неименитых дворянских предводителей, таких как Истома Пашков или Прокопий Ляпунов, казачьих атаманов и даже боевых холопов, таких как Иван Болотников.
Близкое к служилому люду по своей боевой деятельности казачество, тоже воевало для получения поместий, как у «детей боярских», которые мог дать только православный и «добрый» русский царь. Такая позиция казаков, сильно сближавшая их с дворянством, и подчеркивала переходный момент общества, где все служилые поддерживают монархию, единственную форму, которая может обеспечить становление и развитие воинского класса за счёт других сословий, как написано в Приговоре первого ополчения:
А с приставства из городов и из дворцовых сел и из черных волостей атаманов и казаков свесть, и насильства ни которого по городам и в волостях и на дороге грабежев и убивства чинити не велети; а посылати по городом и в волости для кормов дворян добрых, а с ними для россылки детей боярских и казаков и стрельцов и велети кормы збирать по указу, почему приговорят и укажут бояре, а мимо указу никакого насильства и раззоренья крестьяном не чинити.
Неоднородность казачества, где холопы, включая боевых, составляли 35 %, крестьяне 25 %, несмотря на важное значение в борьбе с интервенцией, не позволила включить их в феодальное сообщество. Неудивительно, что на некоторых этапах Смуты (1607 г.), казаки сражались против дворян, да и вплоть до сражения за освобождение Москвы эти два сословия не доверяли друг другу, конкурируя за место под солнцем феодальной монархии.
Участие других сословий было менее значительным, крестьяне были скорее страдательным сословием, уже лишённые организационных структур, они никак не проявили себя, только лишь вымещая периодически злобу на интервентах и эксплуататорах-дворянах в ходе скоротечных восстаний. Что совершенно сближало их с аналогичными сословиями времен становления феодализма в Европе. Поэтому применительно к данному периоду невозможно говорить о «крестьянской войне»: крестьянство как класс только оформлялось.
Ожесточенная борьба в период Смуты, первой гражданской войны, борьба всех против всех была связана с выбором пути развития, где движущей силой были дворяне. Смута не была бы столь длительной и кровавой, если бы не интервенция.
Иностранное вторжение
Лжедмитрий I был только испечен в польской печке, а заквашен в Москве. Но после его убийства в 1606 году, разгрома союзного ему казачества в 1607 году, перехода служилых на сторону царя Василия Шуйского гражданская война должна была закончиться, но польское шляхетство в частном порядке решает поживиться в соседней стране.
В смутное время. Худ. С. В. Иванов, XIX в.
В Польше только закончилась ракоши (восстания) против польского короля Сигизмунда III (1566–1632). Повстанцы, сплоченные и закалённые в боях отряды шляхты и казаков из Запорожья и Дона, отправились к Самозванцу.
Под прикрытием первого попавшегося самозванца, который был игрушкой в руках противников Шуйского и поляков, их действия становились все более антирусскими, а их ключевой целью стал грабеж и разбой. Зверства поляков, но в особенности русских «воров» лжецаря, превосходили ужасы татарских нашествий. На кормление шляхтичам и казачьим «станицам» (отрядам) отдавались целые области.
Вынужденная политика Шуйского по сбору провианта для войска вызвала отпадение большого числа областей, а служилые снова стали переходить на сторону «царя Дмитрия». В конце концов, полякам, казакам и детям боярским Лжедмитрия II удалось взять столицу в осаду, а сам Самозванец сел в Тушине. Была сформирована «воровская» Дума из бояр, недовольных царём Василием.
В ответ царь Василий обратился за помощью к врагу польского короля, королю шведскому. Король, набрав профессиональных наемников по всей Европе в 1609 году, отправил их на помощь князю М. В. Скопину-Шуйскому (1586–1610), родственнику царя. Князь Скопин, несмотря на то, что часть наемников покинула его, разгромил все польские и «воровские» отряды, подошёл к Москве с севера.
Рисунок из пехотного устава Якова де Гейна 1608 г.
Тем временем польский король Сигизмунд III, учитывая плачевное состояния Русии, вследствии длившейся уже 5 лет Смуты, решил под благовидным предлогом освобождения русских от бед гражданской войны, присоединить Россию на условиях унии, посадив на царский трон своего сына, Владислава (1595–1648). Так началась интервенция.
Первой его целью был Смоленск, город-крепость, древний русский город, бывший длительное время яблоком раздора между Русью и Литвой. Но расчеты короля на слабость гарнизона не оправдались. Героическая оборона Смоленска, грандиозной крепости, построенной Федором Конем, продлилась два года. Во главе обороны стоял боярин Михаил Борисович Шеин, тщательно подготовившийся к осаде.
Смоленск своей героической борьбой связал основное коронное войско, которое так и не было применено под Москвой. Одновременно борьбу с поляками вели южные пограничные города в Северо-Черниговской земле. Тем временем 12 марта 1610 года князь Михаил Скопин-Шуйский и граф Якоб Делагарди с остатками наемников деблокировали Москву. Но Скопин прожил не долго, его популярность напугала царя Василия, и он отравил героя.
Шла гражданская война всех против всех.
24 июня 1610 года под деревней Клушино произошла битва между королевским войском и войсками Шуйского. Русские войска, дезориентированные политикой царя Василия, не приняли участие в битве, где сражались поляки со шведскими наемниками, победа оказалась на стороне первых.
После чего польский гетман Станислав Жолкевич встал под Москвой, предлагая на выбор войну или признание царем сына польского короля. Шуйский был низвергнут 17 июля 1610 года. Москвичи решили созвать Земский собор для избрания царя, который не состоялся.
Новых претендентов было трое: патриарх стоял за князя В. В. Голицина, дворянский предводитель Захарий Ляпунов агитировал за Лжедмитрия II, за что был бит, а князь Ф. И. Мстиславский за королевича Владислава. Он и был призван на царствие Боярской думой с условием принятия православной веры, бояре, как писал Аврамий Палицын (1550–1626) считали:
Лучше убо государю служите, чем от холопей своих побитыми быти.
А уже вскоре по соглашению с боярами поляки оккупировали Москву и взяли под контроль Боярскую думу в Москве. Большое число русских городов присягнули королевичу Владиславу. Лжедмитрий II начал борьбу с поляками, а отец призванного «царя» Владислава, польский король, решил воспользоваться ситуацией и присоединить всю Русь к Польше. Одновременно и Швеция, действуя по ситуации, начала захватывать города на юго-западе Русии.
Окончание Смуты, избрание царя
В сложившейся ситуации патриарх Гермоген, узнав о претензиях польского короля Сигизмунда захватить Россию, стал рассылать письма по городам с призывом подняться на борьбу с интервентами, он одновременно освобождал от присяги Владиславу. Призыв патриарха из оккупированной Москвы против тех, кто хочет «ниспровергнуть православную веру», был услышан Землей.
Гермоген в темнице отказывает полякам подписать грамоту. Худ. П. П. Чистяков, XIX в.
В ходе этой борьбы было создано два всенародных ополчения, первое распалось из-за противоречий между казаками и дворянами, которые соперничали за право быть или оставаться «помещиками».
Второе было создано исстрадавшейся земщиной – купцами и посадскими Нижнего Новгорода, и было построено на иных началах, чем первое. Горожане выбрали во главе этого течения старосту Кузьму Минина.
Современные исследователи считают, что реформа самоуправления, дублирование «государства» на местах, проведенная во второй половине XVI сработала в самый трудный час для страны. По реформе на места в очередной раз передали сбор и расклад налогов, ведение правосудия.
При создании второго ополчения Земщина сделала то, что должен был сделать «государь», которого не было: собрала деньги на оборону и определила, как и за что будут получать деньги воины – земля за службу, плюс подъемные. Дворяне, кроме ежемесячных выплат на себя и на лошадь, обрели единоразовую выплату, а по мере освобождения земель получали или могли вернуть поместья.
Воззвание Минина к новгородцам. Худ. К. Маковский. XIX в.
Во главе дворянского ополчения встал служилый князь Дмитрий Михайлович Пожарский.
В кровопролитном сражении ополчение освободило Москву от интервентов в сентябре 1612 года, а польский гарнизон Кремля сдался в ноябре. Попытка короля Сигизмунда лично атаковать город не увенчалась успехом.
Надо отметить, что даже в ходе сражения против интервентов за Москву противоречия между дворянами и казаками возникали снова и снова, и лишь слова увещевания со стороны келаря Сергеева-Троицкого монастыря Авраамия Палицына изменили ситуацию прямо в разгар сражения.
Так, ополчение, возглавляемое князем Пожарским и гражданином Мининым, спасло Россию.
В январе-феврале 1613 года собрался Земской собор из 700 делегатов с целью избрания царя, как говорили казаки, заполонившие Москву, чтоб было
кому нам поклонитися и служите, и у кого нам жалование просити, и до чего нам гладкою смертию измирати!
Гражданская война с освобождением Москвы не закончилась.
На северо-западе правил Лжедмитрий III, Новгород был захвачен шведами, а Смоленск поляками. На юге был «воренок», сын Марины Мнишек, и с ним атаман Заруцкий. Никуда не делись и польские претензии: королевич Владислав продолжал претендовать на власть.
По стране бродили банды поляков, украинских и донских казаков-разбойников. Татары и ногайцы буквально опустошали пограничье, восточные базары были забиты русскими невольниками. В 1619 году после победы над ногаями удалось освободить 15 тыс. пленённых в это время.
Так кому нам поклоняться?
Точных данных, почему Михаил Федорович Романов был выбран царём, у нас нет, и источники нам не позволяют это сделать. Конечно, есть множество версий, но они не столь важны для рассматриваемого процесса.
Призвание на царства Михаила Фёдоровича Романова 4 марта 1613 года. Худ. Г. Угрюмов
«Повесть о Земском соборе» показывает яростное противостояние бояр и казаков, собравшихся в Москве. Боярские кандидаты: Ф. М. Мстиславский, И. М. Воротынский, Д. Т. Трубецкой, И. Н. Романов, И. Б. Черкаский, Ф. И. Шереметьев, Д. М. Пожарский, П. И. Пронский, были отклонены только потому, что они были так или иначе связаны с разными группами бояр.
А вот нейтральный юный Михаил Романов, да еще в отсутствие его отца, «воровского» патриарха Филарета, который находился в польском плену, устроил как и неистовых казаков, временно верховодивших в Москве, так и другие группы, конечно, прежде всего бояр.
Если для бояр выбор конкретного лица был принципиален, от этого зависело их «место под солнцем», то для казаков, случайно оказавшихся в Москве в огромной силе, спор этот имел больше смысла как противопоставление боярам, голос дворян мы не слышим. Вероятно, потому, что основная сила Смуты понимала, что любой, вступивший на престол, теперь будет проводить исключительно продворянскую политику. Что и произошло.
Показательно, что как только был избран новый царь, еще враг не был разбит, а служилый люд, посады и монастыри бросили разыскивать своих крестьян и «тяглых», началась раздача земель служилым.
Окончание Смуты и интервенции произошло только к 1619 году, что потребовало колоссальное напряжение сил, финансовых и военных. Но и Польша, воевавшая против Русии, делала это из последних сил. В результате Смуты и интервенции страна была разорена, требовала восстановления, но… Это была страна после болезни, готовая к новому историческому развитию.
Смута разрушила границы между стратами служилых, превратив их по факту в однородный класс феодалов: окончательно ослабив власть родового боярства и оформив феодальную корпорацию детей боярских и дворян, на пути к созданию единого класса дворян, разного уровня достатка и места в феодальной иерархии.
В ходе Смуты класс феодалов получил свое оформление как главный класс классового государства на Руси/Русии. Помещики поняли значимость своей корпорации как единственной, целостной и многочисленной политической силы в государстве, силы с оружием в руках.
Это предопределило и формирование класса крестьян как зависимого и эксплуатируемого. Сословие горожан, не имеющее ни сил, ни возможностей феодального класса, оставалось лишь малочисленным тягловым сословием, верхушка которого тяготела к феодалам, а низы – к крепостным. Так же было вытеснено за рамки классовой структуры и другое сословие, пытавшееся претендовать на роль «помещиков» – казаки.
Потому что после Смуты четко определились два основных класса. Как в свое время другие европейские страны, Россия вступила на путь классового феодального общества.