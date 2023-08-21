Смута – рождение классового общества



Минин и Пожарский. Худ. М. Скотти, XIX в.

Вместо вступления



Дмитрий – царевич убиенный. Худ. М. Нестеров, XX в.

Начало первой гражданской войны в России



Агенты Самозванца убивают сына царя Бориса, царя Федора Годунова. Худ. К. Маковский, ХIХ в.



Лжедмирий I. Гравюра. Худ. Ф. Снядетский, начало XVII в.



Конец Лжедмирия. Худ. К. Вениг, XIX в.



Лжедмитрий II. Гравюра. XIX в.

Монархия как система управления при феодальном строе

Солнце праведное, светило Русское.

Чернь между тем волновалась, невзирая на присягу, и вступила с боярами в распрю, требуя перемены государя.

а дворян и детей боярских... велим поместным окладом и денежным жалованьем верстать и в поместном окладе и денежном жалованье прибавку учинить.

А с приставства из городов и из дворцовых сел и из черных волостей атаманов и казаков свесть, и насильства ни которого по городам и в волостях и на дороге грабежев и убивства чинити не велети; а посылати по городом и в волости для кормов дворян добрых, а с ними для россылки детей боярских и казаков и стрельцов и велети кормы збирать по указу, почему приговорят и укажут бояре, а мимо указу никакого насильства и раззоренья крестьяном не чинити.

Иностранное вторжение



В смутное время. Худ. С. В. Иванов, XIX в.



Рисунок из пехотного устава Якова де Гейна 1608 г.

Лучше убо государю служите, чем от холопей своих побитыми быти.

Окончание Смуты, избрание царя



Гермоген в темнице отказывает полякам подписать грамоту. Худ. П. П. Чистяков, XIX в.



Воззвание Минина к новгородцам. Худ. К. Маковский. XIX в.

кому нам поклонитися и служите, и у кого нам жалование просити, и до чего нам гладкою смертию измирати!

Так кому нам поклоняться?



Призвание на царства Михаила Фёдоровича Романова 4 марта 1613 года. Худ. Г. Угрюмов