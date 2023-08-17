Врио главы ДНР оценил стоимость восстановления разрушенного из-за украинской агрессии аэропорта Донецка

Стоимость восстановления Донецкого аэропорта исчисляется миллиардами рублей. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.Как отметил руководитель республики, аэропорт был разрушен в результате агрессивных действий Украины. Его восстановление, подчеркнул Пушилин, будет представлять собой очень дорогостоящий проект, учитывая масштабы причиненного действиями ВСУ ущерба. Более точную цифру, по словам Пушилина, могут назвать лишь специалисты по итогам соответствующих подсчетов и планирования трат.Ранее заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин отметил, что аэропорт Донецка в результате боевых действий был очень сильно поврежден. Но в ближайшие пять лет Россия собирается его восстановить и запустить.То есть, планы по восстановлению аэропорта и авиационного сообщения с Донецком существуют. Однако для этого потребуется не только изыскать средства, но и ликвидировать угрозы и для инфраструктуры аэропорта, и для гражданского авиасообщения над Донбассом, которые существуют сегодня вследствие преступной деятельности украинского режима.Кроме того, Пушилин отметил, что идея продлить высокоскоростную железнодорожную магистраль из Москвы до Донецка была бы мечтой для республики. Ранее о возможности продления магистрали до Донецка и Луганска говорил президент России Владимир Путин. Но о реализации данного проекта в текущей военно-политической ситуации пока тоже говорить преждевременно.