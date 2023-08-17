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Американский журналист: США не смогли добиться успеха в переговорах по Украине и Нигеру

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Американский журналист: США не смогли добиться успеха в переговорах по Украине и Нигеру

Американские дипломаты не смогли добиться успеха ни в урегулировании украинского кризиса, ни в ситуации, касающейся Нигера, где мятежники сменили подконтрольного Западу президента Мохамеда Базума. Об этом написал американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.


В статье, опубликованной на портале SubStack, Херш напомнил, что в начале августа в Саудовской Аравии состоялись переговоры по украинскому кризису, на которые не были приглашены представители России.

Ссылаясь на представителя американской разведки, Херш утверждает, что встреча проходила по инициативе советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, который намеревался представить это мероприятие выставить в качестве "собрания стран свободного мира после унизительного поражения ненавистного противника".

Источник Херша утверждает, что "главным блюдом" встречи в Джидде предполагалась безоговорочная капитуляция России перед Киевом после молниеносной наступательной операции украинской армии. Но этого, разумеется, не произошло.

Затем состоялся визит заместителя главы американского Госдепа Виктории Нуланд в Нигер, где после вооруженного мятежа президент страны Мохамед Базум был отстранен военными от власти. По мнению Херша, Нуланд ездила в Нигер посмотреть, какую часть своих активов смогут сохранить после мятежа Соединенные Штаты. При этом западные СМИ отметили, что визит Нуланд в Нигер не принес никаких результатов. По словам представителя американской разведки, "Нуланд пыталась защитить владельцев нигерского урана от русских варваров, однако в Африке ей указали на дверь".

Херш также напомнил, что неудачей завершились попытки главы американского Госдепа Энтони Блинкена выступить в роли посредника в установлении мира между Украиной и Россией.
Использованы фотографии:
Wikipedia/AgnosticPreachersKid
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2 комментария
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  1. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 19:14
    +1
    Американский журналист: США не смогли добиться успеха в переговорах по Украине и Нигеру

    Перестаёт народ верить в светлое американское будущее для собственной страны.
    Больно жидко «обосрамились» вы, господа гегемоны...
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 19:33
      0
      Не стали Нигерицы пробовать ядовитые Викины печеньки! Хотя у них с зерном не в порядке. good Молодцы! Выгнали демоницу.
      Впереди ещё у них трудностей много, пусть скорей станут по настоящему независимыми.