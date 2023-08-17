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«Двигатели остаются слабым местом проекта»: в итальянской прессе оценили ход импортозамещения на самолете Як-152

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«Двигатели остаются слабым местом проекта»: в итальянской прессе оценили ход импортозамещения на самолете Як-152

В России реализуется программа импортозамещения учебно-тренировочного самолета Як-152, так как требуется замена немецкого двигателя на российский. При этом, как недавно заявили в ПАО «Яковлев», разработчик находится в поисках организации, способной создать отечественную силовую установку.


Несмотря на попытки наладить лицензионное производство на российской площадке и частичное устранение зависимости от импорта, выпуск двигателей для Як-152 по-прежнему остается слабым местом проекта

- указывается в издании Analisi Difesa.

Как отмечается, в случае, если удастся решить эту проблему, ВВС получат УТС, отлично подходящий для подготовки летчиков. Як-152 получил унифицированное с Як-130 БРЭО, чтобы значительно облегчить подготовку летного состава за счет совместного (поэтапного) использования двух самолетов.

Однако подписанный Минобороны с компанией «Иркут» в июне 2015 года контракт на поставку к 2020 году около 150 самолетов Як-152 так и остался на бумаге. Сложности Як-152 с двигателем даже привели к рождению альтернативного учебно-тренировочного самолета.

Речь идет об УТС-800 производства УЗГА, который был представлен в 2021 году. Но даже он оснащен зарубежным турбовинтовым двигателем, который разработчики машины планируют заменить на отечественный ВК-800ПС. При этом в настоящее время дорабатывается лишь базовый турбовинтовой вариант ВК-800 – ВК-800С, сертификация которого намечена на декабрь 2024 года.

Первая из двух авиационных компаний, получившая подходящий двигатель российского производства, в итоге обзаведется солидным контрактом с Минобороны

- оценили перспективы Як-152 в итальянской прессе.

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4 комментария
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  1. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 20:45
    0
    С детства перечитал множество книг об авиации и авиастроении.
    Двигатели всегда были очень большой проблемой как в СССР, так и в РФ. К большому сожалению...
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 20:52
      +1
      В книге Яковлева "Свои самолёты, свои моторы" представлена несколько иная точка зрения. Двигатели в СССР были, но выбор их был невелик и определенными характеристиками они никак не блистали (например расход топлива и/или моторесурс) по сравнению с иностранщиной. Однако наши двигатели были более живучи в плане не совсем корректного обслуживания и использования не сильно качественных масел, топлива и прочего ГСМ.
  2. barclay
    barclay Сегодня, 20:48
    0
    Целая Объединённая Двиготелестроительная корпорация с 2015 года ничего не родила для этого проекта. У нас как двигатель - так слабое место. Что в автомобиле, что в самолёте, что в пароходе...
  3. Елеазар бен Шауль
    Елеазар бен Шауль Сегодня, 20:48
    +1
    Двигатели всегда были слабым местом России при любой власти. Технари почему то думают, что стоит создать планер, корабль, кузов машины и фсё сразу полетит, поплывёт и поедет. Двигатель главное, вокруг него можно табуретку слепить и она полетит. Не доходит никак!