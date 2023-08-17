«Двигатели остаются слабым местом проекта»: в итальянской прессе оценили ход импортозамещения на самолете Як-152

Несмотря на попытки наладить лицензионное производство на российской площадке и частичное устранение зависимости от импорта, выпуск двигателей для Як-152 по-прежнему остается слабым местом проекта

Первая из двух авиационных компаний, получившая подходящий двигатель российского производства, в итоге обзаведется солидным контрактом с Минобороны

В России реализуется программа импортозамещения учебно-тренировочного самолета Як-152, так как требуется замена немецкого двигателя на российский. При этом, как недавно заявили в ПАО «Яковлев», разработчик находится в поисках организации, способной создать отечественную силовую установку.- указывается в издании Analisi Difesa.Как отмечается, в случае, если удастся решить эту проблему, ВВС получат УТС, отлично подходящий для подготовки летчиков. Як-152 получил унифицированное с Як-130 БРЭО, чтобы значительно облегчить подготовку летного состава за счет совместного (поэтапного) использования двух самолетов.Однако подписанный Минобороны с компанией «Иркут» в июне 2015 года контракт на поставку к 2020 году около 150 самолетов Як-152 так и остался на бумаге. Сложности Як-152 с двигателем даже привели к рождению альтернативного учебно-тренировочного самолета.Речь идет об УТС-800 производства УЗГА, который был представлен в 2021 году. Но даже он оснащен зарубежным турбовинтовым двигателем, который разработчики машины планируют заменить на отечественный ВК-800ПС. При этом в настоящее время дорабатывается лишь базовый турбовинтовой вариант ВК-800 – ВК-800С, сертификация которого намечена на декабрь 2024 года.- оценили перспективы Як-152 в итальянской прессе.