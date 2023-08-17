Военное обозрение
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Президент Белоруссии заявил о существовавшей возможности избежать вооруженного конфликта на Украине

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Президент Белоруссии заявил о существовавшей возможности избежать вооруженного конфликта на Украине

Вооруженный конфликт на Украине можно было предотвратить в любое время. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, рассуждая о происходящих событиях.


Как отметил Лукашенко, сейчас тоже не поздно прекратить конфликт. Он резко высказался и по поводу распространяемой западными и украинскими СМИ информации, будто бы Москва склоняет Белоруссию присоединиться к участию в специальной военной операции.

Лукашенко назвал такие утверждения «полной глупостью». Он подчеркнул, что Россия не давит на Минск и не требует от него задействовать свои войска в боевых действиях. Ранее белорусский лидер неоднократно заявлял о том, что у России есть собственные силы и средства для полноценного проведения специальной военной операции.

По словам Лукашенко, дополнительные 70 тысяч человек, служащих в белорусской армии, ничего не дадут России с точки зрения улучшения ситуации на фронте. У Москвы нет недостатка в своих солдатах и военной технике, считает белорусский президент.

В очередной раз Александр Лукашенко заявил о том, что Белоруссия вступит в конфликт на Украине лишь в том случае, если украинские войска предпримут акт агрессии против белорусского государства и пересекут его границу, то есть совершат вооруженное нападение на страну. Только в этой ситуации белорусская армия будет участвовать в боевых действиях против Украины.
Использованы фотографии:
https://president.gov.by/
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12 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 19:42
    +4
    Можно было.Но только весной 2014 года
  2. Msi
    Msi Сегодня, 19:42
    -5
    Как отметил Лукашенко, сейчас тоже не поздно прекратить конфликт.
    Как говорил Стрелков - где Лукашенко там предательство (не цитата). Мало было Минсков...?
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 19:53
      +2
      А какое отношение Лукашенко имеет к "минскам"? Разве только, что предоставил площадку в городе-герое Минске для "договорняка"
    2. beybender
      beybender Сегодня, 20:01
      -4
      А где сейчас этот чудо вояка Стрелков ?!? Он и без чьей либо помощи все профукал !!! А вообще трепаться , не мешки таскать !!!
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 20:05
        -1
        Стрелков этого и не говорил.... ... request
        1. Msi
          Msi Сегодня, 20:07
          +1
          Стрелков этого и не говорил.

          Видимо Вы плохо следили за комментариями Стрелкова.
          1. ДымОк_в_дЫмке
            ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 20:27
            -1
            Цитата: Msi
            Стрелков этого и не говорил.

            Видимо Вы плохо следили за комментариями Стрелкова.

            Если Стрелков действительно такое говорил, то это только ему в минус, но не Лукашенко.
            1. Msi
              Msi Сегодня, 20:29
              0
              Если Стрелков действительно такое говорил, то это только ему в минус

              Ииии...почему в минус????? Поясните.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:01
    +1
    Лукашенко здраво мыслит,если Белоруссия включается в СВО ,а у неё проблем с Украиной нет,то по уставу ООН это будет расценено как акт агрессии одного государства против другого и понеслась ,Корейская война дубль два.Только КНР уже точно не будет на нашей стороне.Роль Белоруссии это сдерживания Польши и прибалтийских тигров.
    1. Shumi2010
      Shumi2010 Сегодня, 20:41
      +1
      "прибалтийские тигры":)) - да это хомяки в военном плане
  4. Cannon
    Cannon Сегодня, 20:07
    -3
    Вооруженный конфликт на Украине можно было предотвратить в любое время. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, рассуждая о происходящих событиях.+++++На фотографии у Луки под такие рассуждения в правой руке должна находиться вилка с наколотой картофелиной, а в левой- солёный огурец.На переднем плане должна стоять бутылка с самогоном и стакан наполовину пустой или полный.
    1. Наган
      Наган Сегодня, 20:36
      +1
      Цитата: Cannon
      Вооруженный конфликт на Украине можно было предотвратить в любое время. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, рассуждая о происходящих событиях.+++++На фотографии у Луки под такие рассуждения в правой руке должна находиться вилка с наколотой картофелиной, а в левой- солёный огурец.На переднем плане должна стоять бутылка с самогоном и стакан наполовину пустой или полный.

      Надо было всего ничего - чтоб Куев приступил к выполнению Минска-2. Но с 2022-02-24 Минск-2 более не актуален.