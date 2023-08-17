Президент Белоруссии заявил о существовавшей возможности избежать вооруженного конфликта на Украине

Вооруженный конфликт на Украине можно было предотвратить в любое время. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, рассуждая о происходящих событиях.Как отметил Лукашенко, сейчас тоже не поздно прекратить конфликт. Он резко высказался и по поводу распространяемой западными и украинскими СМИ информации, будто бы Москва склоняет Белоруссию присоединиться к участию в специальной военной операции.Лукашенко назвал такие утверждения «полной глупостью». Он подчеркнул, что Россия не давит на Минск и не требует от него задействовать свои войска в боевых действиях. Ранее белорусский лидер неоднократно заявлял о том, что у России есть собственные силы и средства для полноценного проведения специальной военной операции.По словам Лукашенко, дополнительные 70 тысяч человек, служащих в белорусской армии, ничего не дадут России с точки зрения улучшения ситуации на фронте. У Москвы нет недостатка в своих солдатах и военной технике, считает белорусский президент.В очередной раз Александр Лукашенко заявил о том, что Белоруссия вступит в конфликт на Украине лишь в том случае, если украинские войска предпримут акт агрессии против белорусского государства и пересекут его границу, то есть совершат вооруженное нападение на страну. Только в этой ситуации белорусская армия будет участвовать в боевых действиях против Украины.