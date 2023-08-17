Американские медиа: Армия США проявляет всё больший интерес к интегрированной системе боевого управления ПВО

Сегодня спрос в Армии США на IBCS – интегрированную систему управления средствами ПВО и ПРО нового поколения продолжает расти, что в определенной степени обусловлено вооружённым конфликтом на Украине, полагают в американской военно-промышленной компании Northrop Grumman, являющейся производителем этих систем вооружения. Об этом сообщает Defense News.
Стоит отметить, что изначально интегрированная система управления средствами противовоздушной и противоракетной обороны была разработана в целях обеспечения защиты воздушного пространства Соединённых Штатов, а также сдерживания угроз применения ракетного оружия против страны. Однако затем было принято решение оснастить эти комплексы системой наведения, состоящей из усовершенствованной радиолокационной станции (РЛС) кругового обзора в качестве замены устаревшему наземному мобильному ЗРК ПВО и ПРО Patriot.
Таким образом, она призвана объединить не только радары и пусковые установки для замены «Патриота», но и стать неким ядром комплексной системы ПВО, способной обрабатывать данные от всех возможных источников, в том числе и истребителей.
Кстати говоря, в Евросоюзе страной, приобретшей ЗРС Patriot PAC-3+ (модернизированная версия ЗРК Patriot) совместно с вышеупомянутой системой боевого управления ПВО и ПРО, стала Польша. Также помимо Варшавы, свою готовность получить IBCS уже выразили Германия, Румыния, Греция, Швейцария, Нидерланды, Испания, Дания и Швеция. Компания orthrop Grumman уже продемонстрировала всем этим европейским государствам как работает подобная система ещё в прошлом году.
В планы Польши также входит использование IBCS для реализации программы «Нарев» по приобретению батареи ЗРК малой дальности британского производства. Также она намерена обзавестись и CAMM – семейством зенитных ракет с активной РЛС самонаведения.