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Американские медиа: Армия США проявляет всё больший интерес к интегрированной системе боевого управления ПВО

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Американские медиа: Армия США проявляет всё больший интерес к интегрированной системе боевого управления ПВО

Сегодня спрос в Армии США на IBCS – интегрированную систему управления средствами ПВО и ПРО нового поколения продолжает расти, что в определенной степени обусловлено вооружённым конфликтом на Украине, полагают в американской военно-промышленной компании Northrop Grumman, являющейся производителем этих систем вооружения. Об этом сообщает Defense News.


Стоит отметить, что изначально интегрированная система управления средствами противовоздушной и противоракетной обороны была разработана в целях обеспечения защиты воздушного пространства Соединённых Штатов, а также сдерживания угроз применения ракетного оружия против страны. Однако затем было принято решение оснастить эти комплексы системой наведения, состоящей из усовершенствованной радиолокационной станции (РЛС) кругового обзора в качестве замены устаревшему наземному мобильному ЗРК ПВО и ПРО Patriot.

Таким образом, она призвана объединить не только радары и пусковые установки для замены «Патриота», но и стать неким ядром комплексной системы ПВО, способной обрабатывать данные от всех возможных источников, в том числе и истребителей.


Кстати говоря, в Евросоюзе страной, приобретшей ЗРС Patriot PAC-3+ (модернизированная версия ЗРК Patriot) совместно с вышеупомянутой системой боевого управления ПВО и ПРО, стала Польша. Также помимо Варшавы, свою готовность получить IBCS уже выразили Германия, Румыния, Греция, Швейцария, Нидерланды, Испания, Дания и Швеция. Компания orthrop Grumman уже продемонстрировала всем этим европейским государствам как работает подобная система ещё в прошлом году.

В планы Польши также входит использование IBCS для реализации программы «Нарев» по приобретению батареи ЗРК малой дальности британского производства. Также она намерена обзавестись и CAMM – семейством зенитных ракет с активной РЛС самонаведения.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Mark Holloway
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3 комментария
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  1. Наган
    Наган Сегодня, 20:28
    0
    Евросоюзе страной, приобретшей ЗРС Patriot PAC-3+ (модернизированная версия ЗРК Patriot) совместно с вышеупомянутой системой боевого управления ПВО и ПРО, стала Польша
    ...
    В планы Польши также входит использование IBCS для реализации программы «Нарев» по приобретению батареи ЗРК малой дальности британского производства. Также она намерена обзавестись и CAMM...

    А очко бюджет не порвется?
  2. Штуков Андрей Вячеславович
    Штуков Андрей Вячеславович Сегодня, 20:30
    0
    Только недавно где-то читал, что они хотят объединить IBCS с системой оружия наземного базирования IFPC Increment 2 (предусматривает разработку средств для защиты от ракет, артиллерийских снарядов и мин, а также беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет) и радарной системой LTAMDS ( имеет возможность обнаружения целей в 360-градусном обзоре боевого пространства ). Видимо сделав выводы из СВО на Украине обеспокоились и решили увеличить возможности своего ПВО в отношении БПЛА и крылатых ракет.
  3. KCA
    KCA Сегодня, 20:32
    0
    Пока петух не клюнул в жо, о чём они думали? В СССР создали ЗРС лет 60 назад, и такой концепции придерживаются и сейчас