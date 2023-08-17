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Лукашенко заявил, что власти России никогда не настаивали на признании статуса Крыма

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Лукашенко заявил, что власти России никогда не настаивали на признании статуса Крыма

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью с журналисткой с Украины ответил на вопрос о статусе Крымского полуострова. По словам белорусского лидера, президент России Владимир Путин никогда не настаивал, чтобы Минск официально признал Крым российским, а Абхазию – суверенной страной.


Как известно, Лукашенко вплоть до последнего времени проявляет очень большую осторожность в данном вопросе. В некоторых интервью он говорил о фактическом признании Крыма российским, в других утверждал, что в свое время признавал его украинским и это решение не отзывал.

Помимо принадлежности Крыма, Лукашенко затронул и ряд других очень важных вопросов. Например, он пообещал мгновенно ответить на любую агрессию со стороны Польши, Литвы и Латвии, пообещав нанести этим странам «неприемлемый ущерб».

Как подчеркнул белорусский лидер, он понимает, что за ними стоит НАТО и силы сторон несопоставимы, но урон Варшаве, Вильнюсу и Риге можно нанести очень масштабный. Президент специально подчеркнул, что ответ будет наноситься всем имеющимся у Минска оружием, очевидно, подразумевая и тактическое ядерное оружие, решение о размещении которого на белорусской территории ранее было принято российск4им руководством.

Затронув тему с мятежом ЧВК «Вагнер», Лукашенко отметил, что даже Запад в той ситуации не хотел бы свержения существующей в России власти. Он назвал российского президента более мудрым и умным, и отметил, что Западу это необходимо учитывать.
Использованы фотографии:
https://president.gov.by/ru/press_photo/category/aktualnoe?offset=36
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13 комментариев
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  1. Uno
    Uno Сегодня, 19:57
    +1
    Ничего нового, Лукашенко как всегда :) Комментарий наверно будет слишком короткий, но ничего, допишем)
    1. knn54
      knn54 Сегодня, 20:10
      0
      Зачем настаивать,можно и рекомендовать.
    2. Msi
      Msi Сегодня, 20:18
      +1
      В некоторых интервью он говорил о фактическом признании Крыма российским, в других утверждал, что в свое время признавал его украинским и это решение не отзывал.
      Многовекторный ты наш. Каким ты был таким ты и остался....
  2. Wer bist do
    Wer bist do Сегодня, 20:04
    +1
    Какой-то запредельный уровень троллинга
  3. al3x
    al3x Сегодня, 20:06
    +1
    Старые привычки сидеть на нескольких стульях дают о себе знать.
  4. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 20:13
    +1
    Лукашенко....пообещал мгновенно ответить

    Батька сможет. Это не соплежуй Янукович.
    1. alystan
      alystan Сегодня, 20:29
      +1
      Батька сможет. Это не соплежуй Янукович.

      Чужой пример не есть собственный опыт. Это очень наглядно было с Януковичем.
      Осознание постепенно посетило головушку, а другого то теперь выхода и нет теперь.
      Не помните, как он высказывался про ВОВ? Не их, белорусов, эта была война.
      Он точно на таких же позициях остался, только аккуратнее стал в высказываниях.
  5. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 20:22
    +1
    Лукашенко же никогда не демонстрировал противостояние России.
    За газ, за нефть, за кредиты торговался. А за своё хозяйство торговаться не надо?
  6. alystan
    alystan Сегодня, 20:27
    +1
    Лукашенко заявил, что власти России никогда не настаивали на признании статуса Крыма

    Это надо было дотумкать своей маковкой.
  7. Самый вежливый
    Самый вежливый Сегодня, 20:29
    0
    Из того же интервью с журналисткой с Украины Дианой Панченко :

    Лукашенко уверен, что следующим президентом России станет Путин....

    https://aif.ru/politics/lukashenko_uveren_chto_sleduyushchim_prezidentom_rossii_stanet_putin
    1. Msi
      Msi Сегодня, 20:35
      +1
      Лукашенко уверен, что следующим президентом России станет Путин...

      Да уж...открыл Америку, прям второй Вольф Мессинг.
      1. Анатоль Клим
        Анатоль Клим Сегодня, 20:43
        +1
        Цитата: Msi
        Лукашенко уверен, что следующим президентом России станет Путин...

        Да уж...

        Он также уверен, что следующим президентом Беларуси станет Лукашенко yes
    2. Dimy4
      Dimy4 Сегодня, 21:09
      0
      Лукашенко уверен, что следующим президентом России станет Путин....

      Поздравляем нас дорогие соотечественники, у нас будет "новый" президент после "выборов".