Лукашенко заявил, что власти России никогда не настаивали на признании статуса Крыма

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью с журналисткой с Украины ответил на вопрос о статусе Крымского полуострова. По словам белорусского лидера, президент России Владимир Путин никогда не настаивал, чтобы Минск официально признал Крым российским, а Абхазию – суверенной страной.
Как известно, Лукашенко вплоть до последнего времени проявляет очень большую осторожность в данном вопросе. В некоторых интервью он говорил о фактическом признании Крыма российским, в других утверждал, что в свое время признавал его украинским и это решение не отзывал.
Помимо принадлежности Крыма, Лукашенко затронул и ряд других очень важных вопросов. Например, он пообещал мгновенно ответить на любую агрессию со стороны Польши, Литвы и Латвии, пообещав нанести этим странам «неприемлемый ущерб».
Как подчеркнул белорусский лидер, он понимает, что за ними стоит НАТО и силы сторон несопоставимы, но урон Варшаве, Вильнюсу и Риге можно нанести очень масштабный. Президент специально подчеркнул, что ответ будет наноситься всем имеющимся у Минска оружием, очевидно, подразумевая и тактическое ядерное оружие, решение о размещении которого на белорусской территории ранее было принято российск4им руководством.
Затронув тему с мятежом ЧВК «Вагнер», Лукашенко отметил, что даже Запад в той ситуации не хотел бы свержения существующей в России власти. Он назвал российского президента более мудрым и умным, и отметил, что Западу это необходимо учитывать.