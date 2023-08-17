Немецкое издание: Россию устраивает размен одного села на большое количество подбитой бронетехники ВСУ

Россия потеряла Старомайорск в районе Времевского выступа, а Украина заплатила за взятие этого населенного пункта потерей 31 единицы бронетехники. Несмотря на потерю села, такой исход вполне устраивает Москву, считает Bild.
По данным немецкого издания, российская армия выбрала тактику уничтожения как можно большего количества имеющейся у ВСУ бронетехники, включая переданную Западом. Как пример Bild приводит данные, что в битве за Старомайорск ВСУ потеряли 31 единицу бронетехники, включая 23 бронетранспортера с противоминной защитой, переданные ВСУ западными спонсорами. Таким образом, российская армия разменяла одно село на большое количество уничтоженной украинской техники, что является успехом.
Стратегия Москвы состоит в том, чтобы уничтожить как можно больше западной бронетехники и бронетехники наступающих украинских войск. Россия знает, что Украина имеет гораздо больше проблем, чем РФ с заменой и ремонтом техники
- пишет издание.
Запад не в состоянии обеспечить Киев необходимым ему количество бронетехники и танков, а переданная ранее техника частично уже уничтожена. Например, из 18 танков Leopard 2A6 половина была подбита в ходе контрнаступления, а с ремонтом тоже проблемы, приходится везти в соседние страны. А есть еще и "застрявшие в полях" танки и БМП, которые нет возможности эвакуировать.
На этом фоне Россия постоянно поставляет в зону СВО новую и модернизированную технику, одних только танков ежемесячно прибывает от 20 до 50 единиц. Командование российской группировки постепенно наращивает количество бронетехники, явно готовясь к наступательным действиям.
Логика этого проста: если Украина потеряет от 10 до 30 западных бронетранспортеров на одно село, а новых почти не поступит, ее наступление остановится, не дойдя до стратегически важных городов (...) Россия полагается на усталость
- подводит итог Bild.