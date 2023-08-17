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Немецкое издание: Россию устраивает размен одного села на большое количество подбитой бронетехники ВСУ

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Немецкое издание: Россию устраивает размен одного села на большое количество подбитой бронетехники ВСУ

Россия потеряла Старомайорск в районе Времевского выступа, а Украина заплатила за взятие этого населенного пункта потерей 31 единицы бронетехники. Несмотря на потерю села, такой исход вполне устраивает Москву, считает Bild.


По данным немецкого издания, российская армия выбрала тактику уничтожения как можно большего количества имеющейся у ВСУ бронетехники, включая переданную Западом. Как пример Bild приводит данные, что в битве за Старомайорск ВСУ потеряли 31 единицу бронетехники, включая 23 бронетранспортера с противоминной защитой, переданные ВСУ западными спонсорами. Таким образом, российская армия разменяла одно село на большое количество уничтоженной украинской техники, что является успехом.

Стратегия Москвы состоит в том, чтобы уничтожить как можно больше западной бронетехники и бронетехники наступающих украинских войск. Россия знает, что Украина имеет гораздо больше проблем, чем РФ с заменой и ремонтом техники

- пишет издание.

Запад не в состоянии обеспечить Киев необходимым ему количество бронетехники и танков, а переданная ранее техника частично уже уничтожена. Например, из 18 танков Leopard 2A6 половина была подбита в ходе контрнаступления, а с ремонтом тоже проблемы, приходится везти в соседние страны. А есть еще и "застрявшие в полях" танки и БМП, которые нет возможности эвакуировать.

На этом фоне Россия постоянно поставляет в зону СВО новую и модернизированную технику, одних только танков ежемесячно прибывает от 20 до 50 единиц. Командование российской группировки постепенно наращивает количество бронетехники, явно готовясь к наступательным действиям.

Логика этого проста: если Украина потеряет от 10 до 30 западных бронетранспортеров на одно село, а новых почти не поступит, ее наступление остановится, не дойдя до стратегически важных городов (...) Россия полагается на усталость

- подводит итог Bild.
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14 комментариев
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  1. Сармат Саныч
    Сармат Саныч Сегодня, 20:00
    +6
    Российское наступление набирает обороты

    Прошло всего 4 дня, с момента как выкладывал обобщенную сводку, а на фронте произошли колоссальные изменения. Естественно, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в нашу пользу. То что можно назвать "успехом" укров - не более чем проявления идиотизма и полного отсутствия возможности для адекватного реагирования на сложную ситуацию (правила игры на этом направлении жестко диктует Армия России). Постоянное забрасывание украинским командованием тысячами трупов нашей линии обороны - это даже не пиррова победа, это попытка НАТО отсрочить грядущую катастрофу. В надежде на что?
    Итак, поскольку, наши топовые дебилоиды из блогерской сеточки продолжают заламывать ручки по поводу оставления Урожайного, и "успеха" укропов, которые теперь понесутся в «пустоте» на всех парах к Азову, начнем с этого направления.
    Было миллион раз сказано умными людьми, что украинская тактика «не отступать никогда» в принципе является сверхтупой по ряду причин. 
    Прежде всего потому что, сегодня мы воюем не миллионными армиями, а относительно малыми по сравнению с прошлыми войнами, поэтому каждый подготовленный боец имеет большую ценность. Обменивать жизни этих бойцов за микротерритории и даже города - это вопрос целесообразности, и решается исходя из конкретной ситуации. Слишком большой расход опытных вояк ведет к общему понижению боеспособности армии.
    Если об этом говорить применительно к ситуации вокруг Урожайного, то к Украине очень большой вопрос - зачем готовить несколько месяцев десятки тысяч своих лучших рекрутов в странах НАТО, собирать с огромным трудом технику со всей Европы и США, выгребать дочиста снарядные склады Европы и Северной Америки(да так, что даже в Израиле, Пакистане, Турции, Египте и Ю.Корее снарядные склады попотрошили), а затем угробить это в течении считаных недель в боях за две разрушенные деревеньки. Не вероятная широта души - учитывая, что тем самым они фактически играют в поддавки с нашим Генштабом, у которого вот ровно такой же план.
    Потери противника ТОЛЬКО НА ЭТОМ направлении за 2 месяца оцениваются в 35+ тысяч только убитыми. При этом пройдено максимум 9 км. А глубина нашей обороны на этом участке напомню 50 километров. И это не просто три линии обороны, это  колоссальная система различных укрепрайонов и опорных пунктов, которые перекрывают подступы друг друга, не дают возможности  маневрировать, делать обходные маневры и так далее. То есть дальше украинцам будет не просто тяжелее, а физически невозможно даже если из космоса спустятся еще ТРИ подобные "армии наступа", а 1-миллиардный Запад 7 месяцев готовил и снаряжал к июню всего одну такую(и она практически истреблена вместе с тысячами единиц дефицитной техники НАТО).
    Стоит оно того? Еженедельно только на на рубежах Работино и Старомайорское-Урожайное противник теряет 5-6 тысяч солдат. Они по какой то неведомой нам причине - готовы платить эту цену.
    А теперь давайте оценим ситуацию со стороны российского командования.  Если противник прет беспрерывными волнами, то имеет ли смысл держаться за полностью разрушенную деревеньку ценою жизни наших солдат? Тем более никакой стратегической ценности деревня не представляет, а за спиной еще 50 км мощнейшей обороны.  Имеет смысл отойти? Безусловно. А дальше остается только уничтожать укропов на отлично пристрелянных позициях. К слову сказать в Урожайном находилось меньше 2 сотен бойцов, сравните масштабы - они удерживали на протяжении двух недель атаки трех бригад ВСУ.
    По поводу взятия Урожайного надо понимать только одно - ровно это и произошло с находящейся рядом деревней Старомайорское - укры сфотографировались на ее окраине месяц назад, объявили ее своей и с тех пор продолжают там активно умирать. Теперь общая площадь этой ловушки стало чуть больше - укропы уже сфотографировались Урожайном и теперь перешли к радостному самоуничтожению там.
    А тем всепропальщикам, которые уже визжат, что поскольку думают что украм не важно число трупов (они же у них "бесконечные") и они так по ним и дойдут до Бердянска, а потом завалив в три слоя своими костями дорогу до Крыма - от этим особо продвинутым инфантилам стоит напомнить эпизод, когда наши с арьергардными боями отступили в полном порядке и с практически нулевыми потерями на рубеж Сватово-Кременная. И держали превосходящие силы (в пропорции 1-10/1:15) укронемцев 3 месяца. И не на шаг не отступили. И таких эпизодов десятки. Когда надо мы умеем стоять насмерть, а также, если нужно, отступать заманивая врага в ловушку или успешно наступать. И т.д. Это и есть умная, маневренная война. А украинцы со своими НАТОвскими отцами-генералами - умеют только закапываться под землю и глупо умирать. Ни наступать, ни тем более вести умную маневренную войну они в принципе не могут. Не тот интеллект видимо.
    Интересно, что на огромном 100- километровом запорожском фронте у них осталось во всём резерве менее трех бригад. Того гигантского скопления войск, которое наша разведка наблюдала в начале июня в Орехове и Великой Новоселовке - и близко не наблюдается. Еще один маркер, укропы бросают в бой английское издевательство с гордым именем "танк" - свой ущерб Челенджер. То есть, если дело дошло до этой рухляди, то дело у них полный швах. Помните - это настолько секретный танк, что ему млин даже на передовой нельзя появляться. И вот тем не менее появился. Что и говорить, умеют англичане и американцы эпически обосир-ться со своим тонким то ли юмором, то ли просто сами такие. 
    В целом в очередной раз напомню, главная задача наших войск на этом направлении  - это уничтожить их резервы. И эта задача блестяще выполняется.
    И вот что интересно, наши топовые блогеры не только этого не заметили. Они вообще не увидели, как радикально изменилась ситуация на северном направлении - рубеже от Белогоровки до Купянска.
    Итак, рубеж Белогоровка, напомню это ключ к Северску. Здесь у укров стоит 10(десять) бригад. Наши контролируют здесь господствующие высоты с двух сторон. (См карту 1) А несколько дней назад наши перешли в наступление  вдоль основной трассы ведущей из Лисичанска в Северск через Белогоровку. Взято несколько объектов в самом поселке, и наши находятся уже менее чем в 1 км от поселкового совета Белогоровки.
    Одновременно началось движение наших войск от Диброва в сторону реки Северский Донец, что ведет к окружению группировки врага в Серебрянском лесничестве. (См карту 2)
    На рубеже Торское - Заречное, где находится напомню важная переправа через реку Жеребец, которая в свою очередь является ключом к Красному Лиману. На этом направлении наши перешли в неожиданную атаку и вошли в село Торское (см Карту 3). А так же началось движение наших войск в противоположном направлении сторону села Ямполовка. Для информации, на этом направлении укры сконцентрировали 7+ бригад.
    Одновременно с этим, наши взяли три села возле Райгородка - Надия Сергеевка, и Новоегорвку. И почти взяли село Сверловка. Что в итоге открывает дорогу на важное село Первотравное, являющееся ключом к переправе через реку Оскол в районе Борового. (См Карту 4-5)
    Идем далее, после захвата на прошлой неделе Новоселовки, наши войска сделали за эти дни очередной рывок взяли деревню Котляровка и окружили село Кисловка. На которой висит оборона всего укропского участка важнейшей трассы Н-26 (см карту 6). На этом рубеже укры сконцентрировали ~10 бригад. И тем не менее ничего сделать не могут.
    И наконец Купянск - наши продолжают движение с боями в сторону важного села Петропавловка. И одновременно наши вышли к берегу реки Оскол в районе села Масютовки севернее - можно говорить о подготовке форсировании реки Оскол где то в этом районе и создании нового плацдарма с целью окружения Купянска со стороны Харькова. (См.карту 7)
    Укры за эти недели сконцентрировали в районе Купянска 10 бригад, лихорадочно и крайне неудачно пытаются контратаковать, чтобы остановить наше движение. Ничего поделать не могут. Прежде всего потому что, как только наши на каком то участке  упираются в их оборону, то мы не бьемся головой об нее (Запорожье привет), а тут же переходим в наступление на новом. Это и называется маневренная война.  
    Чтобы понять интенсивность боевых действий, здесь достаточно сказать, что только на Купянском направлении наши ВКС совершили вчера около 80 авиаударов. Не считая ракетных, артиллерийских, танковых. То есть, даже по этому достаточно скупому обзору видно, что весь фронт на этом направлении буквально кипит. Он равен Запорожскому - тоже порядка 100 километров в длину. Но если укры уныло тычутся в одном месте и несут чудовищные потери, то ВСР исполняют элегантный танец нанося одновременные удары по десяткам направлений. При этом я еще не указал здесь ряд небольших продвижений.
    Теперь давайте считать - укры после двух недель катастрофических потерь заявили о взятии то ли не взятии одного села Урожайное. А наши за три последних дня - взяли как минимум четыре села (Котляровка, Надия, Сергеевка и Новоегоровка). Почти взято Сергевка. Окружено и начался штурм важнейшей Кисловки, остались считанный час до полной зачистки Торского. И это не считая несколько мелких сел в районе той же Кисловки. О которых так же как у укров за 2+месяца - то ли взяли то ли не взяли, слишком мелкие(но мы об этом не голосим на весь мир, в отличии от европейских и американских СМИ). Но судя по окружению Кисловки - скорее всего взяли. И это, дорогие друзья, за три дня! С чем всех нас и поздравляю.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 20:35
      0
      Я думаю что наши не будут форсировать Оскол для окружения Купянска. Мне кажется пойдут вдоль реки Оскол до одноимённого села what
      И дальше на Изюм.. Может быть request
    2. Msi
      Msi Сегодня, 21:04
      +1
      Спасибо Вам за подробную информацию. Держите нас в курсе и далее.
  2. Сармат Саныч
    Сармат Саныч Сегодня, 20:01
    +5
    Хроника десвинизации!
    Обезлюживание продолжается!
    ***
    Из сводки МО РФ 17.08.2023
    УНИЧТОЖЕНО:
    890 пятачков
    16 артсистем и РСЗО
    22 единицы автомобильной техники
    16 единиц бронетехники
    3 танка
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 20:31
      -4
      Ну вот честно, вы и само МО хоть понимает что такое 890 трупов? Ну не бывает так - их косят сотнями и тысячами в день, а они продолжают лезть. Не надо их считать идиотами. Дело гражданина конашенкова цветет и пахнет. Этот гражданин "насбивал" самолётов раза в три больше, чем их было в природе.
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 21:08
        0
        890 трупов на 890 километров - всего лишь по одному трупу в сутки на километр фронта
  3. knn54
    knn54 Сегодня, 20:20
    +1
    Если бы боевую технику уничтожали на марше/транспортировке не пришлось бы на населенные пункты менять.
    Да и своих бойцов с техникой сохранили.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 20:39
      0
      Но ведь если бы всю технику на марше можно было уничтожить, то до боевых столкновений дело вообще не доходило бы... what
      Так не бывает no
  4. Светлан
    Светлан Сегодня, 20:26
    0
    1,99 € стоит месячная подписка в бильд. Без этой подписки статью не прочитать.
    Автор молодец однако )) Подписан!
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 20:28
    0
    Генштаб ВС РФ взял за основу тактику Хельмута Карла Бернхарда фон Мольтке Старшего, а вот стратегия Зеленского напоминает действия царя Пирра...
  6. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 20:29
    0
    Если 31 единица украинской бронетехники уничтожена без потерь личного состава с нашей стороны, а лишь оставлением условно говоря "31 тысячи квадратных метров территории" - то это отличный результат.
  7. 123_123
    123_123 Сегодня, 20:36
    0
    Оставление условного российского, согласно конституции, села, если оно действительно случилось, из-за действий такий второсортной страны, как украины, пусть и при поддержке стран нато, все равно явление крайне нежелательное.
  8. Влад2012
    Влад2012 Сегодня, 20:47
    -1
    Ежедневные обстрелы Донецка устраивают по причине расхода украми боеприпасов на не военные цели?
  9. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 21:03
    0
    Железа запад подкинет ещё, важнее живая сила, а пока всу лезут значит вояк там ещё хватает.