Немецкое издание: Россию устраивает размен одного села на большое количество подбитой бронетехники ВСУ

Стратегия Москвы состоит в том, чтобы уничтожить как можно больше западной бронетехники и бронетехники наступающих украинских войск. Россия знает, что Украина имеет гораздо больше проблем, чем РФ с заменой и ремонтом техники

Логика этого проста: если Украина потеряет от 10 до 30 западных бронетранспортеров на одно село, а новых почти не поступит, ее наступление остановится, не дойдя до стратегически важных городов (...) Россия полагается на усталость