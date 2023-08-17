На форуме «Армия-2023» представлен тканевый пистолет, способный останавливать кровотечение

Специалистами военного инновационного технополиса "Эра" на международном военно-техническом форуме "Армия-2023" представлен ручной комплекс "Тканевый пистолет", предназначенный для остановки кровотечения и лечения ран с помощью биополимерного геля и лекарственных препаратов.
"Тканевый пистолет" оснащен ультразвуковой системой распыления, фокусирующей струю в одной точке. Благодаря этой технологии наносимый биополимерный гель затвердевает с внешней стороны, при этом внутри оставаясь жидким. Комплекс значительно превосходит традиционные методы лечения, так как при его использовании раны восстанавливаются намного быстрее.
Всего на мероприятии военным наукоградом представлено более 60 своих новейших разработок, значительная часть которых имеет крайне важное значение в условиях проведения специальной военной операции на Украине.
Одной из разработок "Эры", представленных на форуме, является учебно-тренировочный комплекс, предназначенный для отработки поражения беспилотников при помощи стрелкового оружия. По данным Минобороны, комплекс предоставляет возможность без использования боеприпасов и уничтожения мишеней приобрести полный опыт стрельбы по БПЛА.
Также специалисты технополиса разработали и представили на "Армии-2023" комплекс "Аватар", предназначенный для отработки поставленных перед военнослужащими в процессе обучения задач, что способствует слаженности подразделения, а также без использования больших площадей проводить военные учения.