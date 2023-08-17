Главком ВСУ отчитался о ходе контрнаступления перед председателем Комитета начальников штабов США

Сегодня состоялся очередной разговор между главнокомандующим ВСУ генералом Валерием Залужным и председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС США генералом Марком Милли. Об этом сообщил сам Залужный в социальной сети.Как утверждает главком ВСУ, он рассказал Милли о том, что сейчас происходит на фронте, как осуществляется контрнаступление ВСУ, а также о планах украинского командования на ближайшую и более отдаленную перспективы. Генерал Залужный регулярно беседует по телефону с генералом Милли, докладывая ему оперативную обстановку на фронте.Сам Залужный отметил, что обсуждались такие актуальные вопросы как потребность ВСУ в боеприпасах, системах вооружения, средствах разминирования и радиоэлектронной борьбы, комплексах противовоздушной обороны. В Киеве рассчитывают, что Запад будет продолжать поставки вооружений.Однако, судя по текущей интенсивности поставок, США и НАТО не спешат передавать Украине дорогостоящее вооружение. Очевидный провал контрнаступления, продолжающегося уже два с половиной месяца, может стать еще более демотивирующим фактором для стран Запада, которые не захотят наблюдать, как их военная техника десятками единиц уничтожается в боях на Запорожском, Южно-Донецком и других направлениях фронта. Ранее многие военные аналитики утверждали, что и в Киеве, и в Вашингтоне с Брюсселем переоценили возможности переданной украинским формированиям военной техники.