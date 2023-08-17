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Главком ВСУ отчитался о ходе контрнаступления перед председателем Комитета начальников штабов США

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Главком ВСУ отчитался о ходе контрнаступления перед председателем Комитета начальников штабов США

Сегодня состоялся очередной разговор между главнокомандующим ВСУ генералом Валерием Залужным и председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС США генералом Марком Милли. Об этом сообщил сам Залужный в социальной сети.


Как утверждает главком ВСУ, он рассказал Милли о том, что сейчас происходит на фронте, как осуществляется контрнаступление ВСУ, а также о планах украинского командования на ближайшую и более отдаленную перспективы. Генерал Залужный регулярно беседует по телефону с генералом Милли, докладывая ему оперативную обстановку на фронте.

Сам Залужный отметил, что обсуждались такие актуальные вопросы как потребность ВСУ в боеприпасах, системах вооружения, средствах разминирования и радиоэлектронной борьбы, комплексах противовоздушной обороны. В Киеве рассчитывают, что Запад будет продолжать поставки вооружений.

Однако, судя по текущей интенсивности поставок, США и НАТО не спешат передавать Украине дорогостоящее вооружение. Очевидный провал контрнаступления, продолжающегося уже два с половиной месяца, может стать еще более демотивирующим фактором для стран Запада, которые не захотят наблюдать, как их военная техника десятками единиц уничтожается в боях на Запорожском, Южно-Донецком и других направлениях фронта. Ранее многие военные аналитики утверждали, что и в Киеве, и в Вашингтоне с Брюсселем переоценили возможности переданной украинским формированиям военной техники.
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6 комментариев
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  1. михаилл
    михаилл Сегодня, 20:19
    0
    Как утверждает главком ВСУ, он рассказал Милли о том, что сейчас происходит на фронте, как осуществляется контрнаступление ВСУ, а также о планах украинского командования на ближайшую и более отдаленную перспективы. Генерал Залужный регулярно беседует по телефону с генералом Милли, докладывая ему оперативную обстановку на фронте.

    Резонно возник вопрос. Насколько чаще и оперативней он докладывает своему Верховному Главнокомандующему?
  2. knn54
    knn54 Сегодня, 20:24
    0
    Думаю,что кардинал не очень доволен отчетами галантерейщика.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 21:06
      +1
      Цитата: knn54
      Думаю,что кардинал не очень доволен отчетами галантерейщика.

      Но, второй - то думает и верит, что "галантерейщик и кардинал, это - сила! Один его доклад спас Украину" winked
  3. alexoff
    alexoff Сегодня, 20:25
    0
    Председатель комитета начальников штабов должно быть впечатлён сотнями метров занятых лесополос
  4. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 20:36
    0
    Почему сразу отчёт?
    Совет с представителем страны, возникшей из потока искателей приключений и преступников, сумевших коренное население Северной Америки извести.
    А кого сейчас нужно извести, что бы потомки искателей приключений и преступников продолжали жить всё лучше и дольше?
    Тех, кто по дурости советуется.
  5. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 20:47
    0
    Главком ВСУ отчитался

    Вассал, глядя снизу вверх, отчитался перед хозяином.