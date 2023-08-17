МИД РФ назвал кощунственными действия украинского режима против Киево-Печерской лавры

Действия киевских властей против Киево-Печерской лавры представляют собой нарушение прав человека на свободу вероисповедания и идут вразрез с целым рядом международных соглашений и документов. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Российской Федерации.Как отметили в МИД РФ, планы украинского режима закрыть монастырь и передать его для проведения «сектантских практик» являются кощунственными. По мнению дипломатического ведомства, международному сообществу нужно как можно скорее вмешаться в сложившуюся ситуацию и не допустить дальнейшего нарушения прав и свобод человека.Россия, утверждается в заявлении МИД РФ, требует немедленного прекращения блокады Киево-Печерской лавры и прекращения издевательства над верующими, находящимися на территории обители.Ранее стало известно, что украинская полиция приступила к штурму ряда корпусов Киево-Печерской лавры, в которых проживают монахи и паломники. Об этом сообщили в Украинской православной церкви.Не исключено, что территорию монастыря в случае изгнания оттуда православных монахов и верующих передадут под контроль неонацистских сектантствующих группировок, которые активизировались на Украине после утверждения в стране прозападного режима, опирающегося, в том числе и на поддержку подобных экстремистских организаций.