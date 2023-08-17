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МИД РФ назвал кощунственными действия украинского режима против Киево-Печерской лавры

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МИД РФ назвал кощунственными действия украинского режима против Киево-Печерской лавры

Действия киевских властей против Киево-Печерской лавры представляют собой нарушение прав человека на свободу вероисповедания и идут вразрез с целым рядом международных соглашений и документов. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Российской Федерации.


Как отметили в МИД РФ, планы украинского режима закрыть монастырь и передать его для проведения «сектантских практик» являются кощунственными. По мнению дипломатического ведомства, международному сообществу нужно как можно скорее вмешаться в сложившуюся ситуацию и не допустить дальнейшего нарушения прав и свобод человека.

Россия, утверждается в заявлении МИД РФ, требует немедленного прекращения блокады Киево-Печерской лавры и прекращения издевательства над верующими, находящимися на территории обители.

Ранее стало известно, что украинская полиция приступила к штурму ряда корпусов Киево-Печерской лавры, в которых проживают монахи и паломники. Об этом сообщили в Украинской православной церкви.

Не исключено, что территорию монастыря в случае изгнания оттуда православных монахов и верующих передадут под контроль неонацистских сектантствующих группировок, которые активизировались на Украине после утверждения в стране прозападного режима, опирающегося, в том числе и на поддержку подобных экстремистских организаций.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Falin
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4 комментария
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  1. Msi
    Msi Сегодня, 20:41
    0
    Украинской православной церкви.

    А это случайно не Упц отпевала 8 лет ubludков, хероев Ато, которые дохли на Донбассе?
    Вот теперь через муки и стенания к покаянию. Господь наказывает...
  2. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 20:41
    +1
    Бог послал испытания верующим. Посмотрим, как они испытания эти преодолеют.
  3. Бензорез
    Бензорез Сегодня, 20:54
    0
    Какое счастье, что я атеист. И рассматриваю это сооружение лишь как исторический памятник. Бывал кстати говоря там лет тридцать назад на экскурсии.
  4. nils
    nils Сегодня, 20:59
    0
    А Патриарх Кирилл призвал папу Римского и генсека ООН защитить Киево-Печерскую лавру. Он попросил приложить все усилия, чтобы не допустить изгнания монахов из Киево-Печерской лавры и закрытия монастыря.