Зеленский устроил в военкоматах охоту на ведьм

Источник: spectator.co.uk
Враги внутри
К середине августа в Офисе президента Украины созрело решение – уволить областных военных комиссаров по всей стране. Решение беспрецедентное. Фактически без суда и следствия решено одним махом снять руководителей, среди которых наверняка были честные националисты, полезные режиму. Но строить догадки и выяснять истину нет времени – лакомые места займут фронтовики.
А место областного военкома на Украине действительно очень лакомое. Достаточно вспомнить Евгения Борисова, бывшего комиссара Одесской области, обогатившегося на 4,5 млн долларов после введения в стране военного положения. Еще несколько сотен тысяч Борисов потратил на роскошный автопарк. Зеленский распорядился провести публичный процесс и организовать аналогичную проверку в областных комиссариатах.
Общественность негодовала – в то время как в Одессе буквально хватали всех подряд на мясорубку восточного фронта, военком стриг купоны, отмазывая состоятельных украинцев. Борисов значимая фигура, и сковырнуть его было не так просто. Ему хватило влияния, чтобы отъехать в теплые края Европы, как только тучи начали сгущаться, но не хватило ума остаться там навсегда.
Взяли опального военкома в Киеве, и сейчас взяточнику грозит до 10 лет лишения. Не помогут и дружеские связи с командующим сухопутными войсками Сырским. Последний хорошо притормаживал следственные мероприятия в отношении Борисова, но вилла в Испании перекрыла все нормы даже тамошней «морали».
Главные стратеги нынешнего наступления ВСУ должны первыми уйти с постов. Но досталось военным комиссарам. На фото Сырский и Залужный
Охота на ведьм в исполнении Зеленского влияет сразу на несколько фронтов.
Прежде всего, тамошний президент пытается играть в строгого, но справедливого отца нации. Карающая рука украинского правосудия якобы с корнем вырывает коррупционную скверну в самой чувствительной части всеобщей мобилизации. Примерно таким образом должно выглядеть это мероприятие в глазах наивного украинского обывателя. Не ровен час, вдохновленные добровольцы снова направятся в военные комиссариаты Украины. Теперь же все по-честному, раз у руля встали отцы-фронтовики.
Лидер киевского режима в свойственной ему манере прокомментировал свое решение:
«Эта система должна управляться людьми, которые точно знают, что такое война и почему цинизм и взяточничество во время войны – это измена».
Это очередной элемент изощренной игры Зеленского с собственным народом. Несчастных сначала подкармливают террористическими атаками на Москву и Крымский мост, а сейчас занимают «самостийной справедливостью».
Кто знает, на определенную часть молодежи такая история определенно окажет влияние. Но даже это не поможет компенсировать гигантские потери Украины на востоке. За рубежом называют страшные числа в 150 тыс. убитых бойцов ВСУ. С учетом раненых и покалеченных общие потери Украины могут приближаться к полумиллиону.
Верится в такое с трудом – иначе военные просто бы не выдержали таких критических потерь. Но даже уменьшенные в два-три раза цифры оставляют мало шансов на справедливость для будущих мобилизованных. Как хватали на улицах несчастных, так и будут хватать. В скором будущем можно будет ждать запрета съемки и распространения видео подобных инцидентов.
Вторыми под тяжелую руку Зеленского должны попасть пограничники – сколько они выпустили украинцев призывного возраста за границу, известно только Бандере. Но пока президент на эту тему молчит, очевидно, ждет для старта нового отвлекающего маневра очередного провала на фронте.
Внешние наблюдатели
Отработка внутренней повестки – это лишь один из целевых показателей карательной акции против военкомов Украины. Не менее важны западные потребители. В первую очередь интересующиеся причинами невразумительного топтания ВСУ последние три месяца.
По идее, Зеленскому стоит искать виноватых за «зраду» в его генеральном штабе. Во все времена за провалы на фронте отвечали военные планировщики на самом верху. Гитлер не особо церемонился со своими подчиненными – с постов в разное время летели Манштейн, Клейст, Бок, Клюге и прочие. Клюге вообще принял яд, дабы не представать перед фюрером лично. Залужному и Сырскому, конечно, цианистый калий пока рано, да и не решатся они. Но почистить генеральный штаб, бросивший войска на российские укрепления, Зеленскому стоило бы в первую очередь.
Но охота на ведьм объявлена в военных комиссариатах. Киев пытается показать иностранным спонсорам, что выводы из провального наступления сделаны и антикоррупционные меры приняты. Неизвестно, каким уровнем сознания необходимо обладать для успешного усвоения подобного, но Европу и США именно коррупционная составляющая особенно беспокоит на Украине. Первые шаги на пути вступления в Евросоюз Зеленский, похоже, сделал.
По этой же логике не сможет Зеленский сместить в ближайшее время Залужного и Резникова. Обвинив парочку в некомпетентности, он таким образом распишется в нецелевом расходовании миллиардов западной помощи. Не исключено, недостающие средства для успешного наступления ВСУ просто растащили еще на правом берегу Днепра.
Цинизм и взяточничество всех поголовно военкоров Украины играют в пользу будущих президентских амбиций Зеленского. С определенной долей уверенности можно говорить о старте предвыборной гонки на Украине. Очень своеобразной, конечно, но все-таки гонки.
В прошлом комик пришел к власти как раз на антикоррупционных лозунгах. Сейчас ничего придумывать не надо – все взяточники сконцентированы в военном ведомстве. Это понятно каждому украинцу. Ясно это и команде Зеленского. Выборы запланированы на март 2024, и Западе давит на Киев – выборы должны состояться, несмотря ни на что.
Как бы ни рассматривали ситуацию, для России возня на Украине – это хороший знак. Как только противник начинает искать виноватых в провалах на фронте, да еще и не там, где надо – следует срочно вставать и аплодировать.
Не поднимается у Зеленского рука на Залужного со свитой? Пусть чиновники от обороны продолжают планировать наступление в лоб и «мясные штурмы». Сырский уже бросил в атаку стратегические резервы – по всем источникам пролетели Challenger II из 82-й ОДШБр около Запорожского плацдарма.
Но и переоценивать политические игры в стане противника не стоит. Последние полтора года обстановка на фронтах детерминируется событиями в высшем руководстве Украины, а не наоборот. Поэтому только нанесение стратегического поражения ВСУ может склонить чашу в нашу сторону. И тогда уже будет все равно, кто у власти в областных военкоматах противника.