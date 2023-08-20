Зеленский устроил в военкоматах охоту на ведьм



Источник: spectator.co.uk

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Главные стратеги нынешнего наступления ВСУ должны первыми уйти с постов. Но досталось военным комиссарам. На фото Сырский и Залужный

«Эта система должна управляться людьми, которые точно знают, что такое война и почему цинизм и взяточничество во время войны – это измена».

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