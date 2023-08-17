Американский флот предлагает услуги морпехов для защиты судов от абордажных команд Ирана

ВМС США недавно закончили обучение первых ста морпехов, подготовленных для обеспечения безопасности иностранных коммерческих судов, проходящих через Ормузский пролив. Они приступили к занятиям в начале августа и теперь ждут приказа о размещении на борту торговых кораблей.
Как указывается в издании USNI News, в случае опасений за сохранность судна и груза его владелец, оператор или капитан, либо страна регистрации могут обратиться к официальным лицам США с просьбой предоставить услуги группы морпехов из почти 20 бойцов, которые возьмут на себя функцию защиты от иранской угрозы, в частности от абордажных команд.
Иран за последние два года преследовал, атаковал или вмешивался в навигацию 15 торговых судов
- говорится в заявлении американского флота от 12 мая.
Как отмечается, ВМС США и их партнеры «привержены защите прав судоходства в этих критически важных водах», поэтому готовы оказать содействие.
В прошлом мы сопровождали суда, а не сажали людей на корабль. Я думаю, что это первый случай в современной истории, когда мы отправляем морских пехотинцев на торговые суда для такого рода операций
- заявил отставной контр-адмирал Дж. Терри Макнайт.
Захваченный США танкер под флагом Маршалловых островов Suez Rajan стоит у берегов Хьюстона с 29 мая, будучи набитым иранской сырой нефтью. Ни одна из американских компаний не хочет его разгружать, так как все боятся ответной реакции иранцев. Даже палата представителей призвала Белый дом решить этот вопрос.
США обеспокоены иранскими атаками, но в то же время они отказываются от предоставления любой помощи при перевозках зерна, например, по Черному морю
- заявил один из американских аналитиков.
С его слов, обеспечение охраны судов на их борту – это рискованная идея. Фактически это вызов Ирану: «Давайте, испытайте нас и посмотрим, что получится».
Другой эксперт, считает, что 20 бойцов для сопровождения недостаточно, так как КСИР может одолеть их и захватить в плен. Поэтому нужны более многочисленные команды и, возможно, не только со стрелковым оружием.