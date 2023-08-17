Американский флот предлагает услуги морпехов для защиты судов от абордажных команд Ирана

Иран за последние два года преследовал, атаковал или вмешивался в навигацию 15 торговых судов

В прошлом мы сопровождали суда, а не сажали людей на корабль. Я думаю, что это первый случай в современной истории , когда мы отправляем морских пехотинцев на торговые суда для такого рода операций

США обеспокоены иранскими атаками, но в то же время они отказываются от предоставления любой помощи при перевозках зерна, например, по Черному морю