Предсказуемый результат: потери украинских БМП M2A2 Bradley

Первые уничтоженные БМП Bradley и ОБТ Leopard 2, июнь 2023 г. Фото Минобороны РФ
Несколько месяцев назад США начали передавать киевскому режиму боевые машины пехоты M2 Bradley. В начале лета эту технику впервые отправили в бой – и она понесла первые потери. В дальнейшем неудачные попытки наступления на американских БМП регулярно повторялись и имели один и тот же результат. К настоящему времени российская армия выбила существенную часть украинских «Брэдли», и это серьезно угрожает всему парку такой техники.
Бронированная помощь
Решение о передаче американских БМП киевскому режиму было принято в начале января. Тогда же в очередной пакет военной помощи включили первую партию из нескольких десятков машин. В дальнейшем Bradley в тех или иных количествах вносили в новые пакеты. В общей сложности планировалось передать более 180 ед. техники.
Отгрузка техники в рамках этих пакетов стартовала не позднее начала апреля. В течение нескольких следующих недель, к концу весны, в украинских частях и соединениях удалось сформировать достаточно крупный парк американских БМП. Тогда же украинское командование и его зарубежные консультанты посчитали возможным начинать боевое применение техники.
На рубеже мая-июня изделия M2 Bradley были впервые замечены на фронте. В дальнейшем и до настоящего времени такая техника регулярно появляется на разных участках линии соприкосновения. Ее пытаются использовать в исходных ролях – как защищенный транспорт для пехоты и в качестве средства огневой поддержки.
Разбитая БМП на Запорожском направлении, июнь 2023 г. Фото Lostarmour.info
Технический потенциал
Американская промышленность выпускала несколько модификаций БМП «Брэдли» с разными особенностями и отличиями. Украине решили передать изделия версии M2A2 ODS (Operation Deseret Storm). Этот вариант машины был разработан в начале девяностых годов с учетом недавних боевых действий в Персидском заливе. В ходе такой модернизации исходная M2 получила ряд новых приборов и систем, но радикальные переделки не предусматривались.
БМП M2A2 строилась на основе доработанного и улучшенного корпуса. Комбинированную броню на основе алюминиевых деталей усилили, избавились от амбразур, ослабляющих защиту, а внутри корпуса предусмотрели противоосколочный подбой. Также появилась возможность установки динамической защиты. По данным разработчиков, с полным комплектом защиты лоб такого корпуса выдерживает 30-мм бронебойные артиллерийские снаряды и реактивные противотанковые гранаты.
Обновленная БМП получила дизельный двигатель Cummins VTA-903T мощностью 600 л.с. и усиленную трансмиссию. Конструкция ходовой части не изменилась, но часть деталей усилили. Все это позволило компенсировать увеличение массы машины до 30,5 т, а также сохранить требуемые ходовые характеристики. При этом M2A2 потеряла способность плавать.
Комплекс вооружений принципиально не изменился. Его основой осталась 25-мм автоматическая пушка M242 с боекомплектом 900 снарядов. На орудийной установке находился спаренный пулемет M240 с 2200 патронами. На левом борту башни по-прежнему помещалась бронированная пусковая установка для противотанковых ракет TOW. Система управления огнем принципиально не отличалась от средств на борту предыдущих версий «Брэдли».
"Брэдли" в объективе барражирующего боеприпаса, июль 2023 г. Фото Telegram / "БОБР"
В свое время комплекс вооружений M2 составлялся с учетом необходимости борьбы с разными целями. Так, спаренный пулемет позволял поражать живую силу и незащищенную технику, 25-мм пушка рассчитана на борьбу с легкой бронетехникой советского образца, а против танков или иных сложных целей должны были использоваться ракеты.
В ходе модернизации с шифром ODS исходная M2A2 получила новый лазерный дальномер ELRF, безопасный для глаз и оптики. Также на машине появилась тактическая навигационная система TACNAV с приемником системы GPS и цифровым компасом. Командир получил терминал системы «управления полем боя» FBCB2.
Экипаж M2A2 включал трех человек – водителя, командира и наводчика оператора, размещенных в корпусе и в башне. В модификации ODS в десантном отделении вновь появилось седьмое посадочное место. Посадка и высадка осуществляются через кормовую аппарель или дверь в ней.
Предварительные итоги
Первые украинские «Брэдли» вышли на поле боя в начале июня. В дальнейшем такая техника регулярно появлялась на линии соприкосновения. Вместе с машинами других типов M2A2 пытаются использовать в пресловутом «контрнаступе». Однако российская армия хорошо подготовилась к давно обещанному украинскому наступлению, подготовила позиции, оборонительные линии и ударные средства. В результате любые украинские попытки применения иностранной или старой советской техники завершаются теми или потерями.
БПЛА "Ланцет" подлетает к "Брэдли". Фото Telegram / "Запорожский фронт"
Украинский парк БМП M2A2 понес первые потери в начале июня. В ходе известного сражения в районе н.п. Малая Токмачка на Запорожском направлении было уничтожено полтора десятка таких машин, не считая другой бронетехники. Затем имели место новые бои с аналогичными результатами.
Известный ресурс Lost Armour подсчитал, что к настоящему времени киевский режим потерял безвозвратно 37 американских БМП. При этом следует учитывать, что авторы сервиса ведут подсчет уничтоженной техники по доступным в открытом доступе материалам. В связи с этим нельзя исключать, что в их реестр попали не все уничтоженные M2A2 ODS, и фактический уровень потерь выше.
Сообщается, что имеют место не только безвозвратные потери техники. По разным оценкам, повреждены, но подлежат ремонту до двух-трех десятков M2A2 ODS. Они могли быть эвакуированы в тыл, но восстановление для возвращения в строй должно быть связано с известными трудностями. Возможно, часть поврежденной техники не будут ремонтировать и просто спишут.
Соответственно, к настоящему времени уничтожено не менее 18% поставленных БМП и меньший процент поврежден, но все еще может быть возвращен в строй. Так или иначе, почти треть украинских Bradley непригодна к эксплуатации, как минимум, временно. При этом наша армия нанесла такие потери противнику без значительного напряжения сил.
Средства поражения
Провел украинского «контрнаступа» обусловлен грамотными действиями российской армии. Наши соединения подготовили оборонительные позиции, выставили минно-взрывные и иные заграждения, а также создали запас ударных средств для работы по наступающим порядкам противника. Все эти меры прошли проверку практикой и подтвердили свой потенциал.
Три сгоревших БМП, август 2023 г. Фото Lostarmour.info
Значительная часть украинских бронемашин, в т.ч. «Брэдли» были остановлены противотанковыми минами. Боеприпасы ряда типов подтвердили свою способность, как минимум, повреждать бронетехнику натовского образца. Кроме того, в результате подрыва на минах большое число машин противника теряло ход и становилось легкой мишенью для ударных систем и комплексов.
Эффективным средством уничтожения бронетехники, включая M2A2 ODS, стали беспилотные летательные аппараты. Так, Lost Armour сообщает о трех известных случаях поражения «Брэдли» барражирующими боеприпасами «Ланцет». Также на ресурсе отмечены два десятка эпизодов применения по M2A2 легких беспилотников других типов. Т.н. FPV-дроны наносили целям те или иные повреждения, вплоть до неподдающихся ремонту.
При всем прогрессе в других областях, эффективным средством против бронетехники остается артиллерия. Минобороны России неоднократно рассказывало и показывало процесс работы орудийных расчетов по целям в виде украинской бронетехники, в т.ч. M2A2. В таких случаях одного прямого или близкого попадания достаточно для уничтожения бронемашины. Также высокую эффективность показывают танковые орудия. Широкую известность получил эпизод с участием танка под именем «Алёша» – его экипаж за небольшой промежуток времени поразил и уничтожил несколько Bradley и другую технику противника.
Все это показывает, что американские БМП, несмотря на все модернизации, не являются неуязвимыми. Они способны защитить экипаж и десант от пуль, малокалиберных снарядов и осколков, но другие вооружения представляют критическую угрозу. Так, минное поле, прикрытое артиллерией или БПЛА, оказывается непреодолимым препятствием для «Брэдли» и другой техники.
Эвакуация сожженной M2A2, август 2023 г. Фото Telegram / "Уголок Ситха"
При всем этом, машины M2A2 ODS попросту не успевают использовать свой потенциал. Им зачастую не удается выйти на рубеж эффективного применения своего вооружения. Более того, выход на дистанцию эффективного огня не гарантирует дальнейшие успехи – 25-мм орудие или ракеты TOW ряда модификаций не могут бороться с современными российскими танками. При этом машина оказывается в зоне поражения танковых пушек и других огневых средств.
Предсказуемый результат
Таким образом, поставки американских БМП M2A2 ODS не помогла киевскому режиму. Эту технику используют неграмотно, что не позволяет реализовать ее технический потенциал и преимущества. Кроме того, российская армия подготовилась к появлению на фронте таких машин – как и другой техники натовского образца.
Зная сильные и слабые стороны иностранных вооружений и военной техники, наши вооруженные силы организуют оборону на передовой и наносят пытающемуся атаковать противнику серьезный урон. Кроме того, выполняются удары по тылам, в т.ч. по местам скопления бронетехники американского производства.
Пути дальнейшего развития ситуации понятны и предсказуемы. Противник вновь попытается наступать, применяя оставшиеся у него иностранные бронемашины «Брэдли» и иную технику. Его продвижение будет остановлено теми или иными средствами, после чего наступающие группировки ждет разгром. В такой ситуации перспективы бывших американских M2A2 ODS становятся очевидными. Под вопросом только точные сроки полного уничтожения остающегося их парка.