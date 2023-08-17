«Заменит российский Т-72»: Индия озвучила требования к «танку будущего»

Индийская армия выдала запрос на предоставление информации, в котором для потенциальных поставщиков прописаны требования к «танку будущего». Новая машина, имеющая обозначение FRCV, должна быть поставлена вместе с технологиями, системами обучения и обслуживания. Всего планируется закупить 1770 новых ОБТ.
При этом не отменяются уже реализующиеся программы по легкому танку и Arjun Mark 1-A местного производства.
Как сообщается в издании The Print, в настоящее время Индия эксплуатирует танки Т-90 и Т-72 российского производства:
Закупка новой машины в конечном итоге позволит заменить Т-72.
Как заявляется в требованиях, FRCV должны оставаться на вооружении 35-45 лет. Боевая масса машины не должна превышать 60 т, экипаж должен составлять 4 бойца. Основное вооружение – пушка калибра не менее 120 мм. Несмотря на значительно больший вес, чем Т-72 (45 тонн), танк должен иметь возможность транспортировки по воздуху, а также по железной дороге. Он должен быть адаптирован к работе на различных типах местности – в высокогорье, на равнинах, речных поймах, пустыне, сохраняя высокую мобильность.
В соответствии с требованиями армии, танк в идеале должен быть способен поражать ОБТ противника, бронемашины, БПЛА и уничтожать или сдерживать боевые вертолеты. Новая машина должна оснащаться ИИ и иметь возможность работать в сетецентрической среде и противодействовать средствам РЭБ.
Танк будущего должен соответствовать технологическим достижениям на поле боя, таким как барражирующие боеприпасы и беспилотники
- говорится в запросе армии.