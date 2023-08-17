Названы сроки возвращения из ремонта дизель-электрической подлодки «Новороссийск» Черноморского флота

Ремонт "Новороссийска" по плану завершится на КМОЛЗ в апреле 2024 года. По оптимистичным прогнозам, это может произойти на месяц-два раньше

Дизель-электрическая подводная лодка Черноморского флота "Новороссийск" находится на Кронштадтском морском заводе, где проходит ремонт на валах и дизельных двигателях. Возвращение субмарины в боевой состав можно ожидать в следующем году. Об этом сообщил источник в российском ОПК.ДЭПЛ "Новороссийск" в ноябре прошлого года совершила межфлотский переход с Черного моря на Балтику, после чего прибыла на Кронштадтский морской завод, где встала на плановый ремонт. Переход осуществлялся в надводном положении в сопровождении морского буксира "Сергей Балк". При прохождении Бискайского залива французы были вынуждены послать на перехват подлодки многоцелевой фрегат ВМС Франции Normandie, который поднял в воздух вертолёт Caiman.В настоящее время подложка продолжает находиться в ремонте и выйдет из него в апреле следующего года, возможно, чуть раньше. Как уже говорилось выше, на субмарине ремонтируют дизельные двигатели и гребные валы.- приводит ТАСС слова источника.Дизель-электрическая подводная лодка "Новороссийск" является головной в серии из шести подводных лодок проекта 636.3 "Варшавянка", построенных для Черноморского флота. Заложена 20 августа 2010 года на ССЗ "Адмиралтейские Верфи" в Санкт-Петербурге, спущена на воду 28 ноября 2013 года, принята в состав ВМФ РФ 22 августа 2014 года, а 11 сентября 2014 вошла в состав Черноморского флота.Водоизмещение надводное 2350 тонн, подводное 3950 тонн. Длина 73,8 метра, ширина 9,9 метра, осадка 6,2 метра. Скорость надводная 17 узлов, подводная 20 узлов. Рабочая глубина погружения 240 метров, предельная 300 метров. Автономность плавания 45 суток. Экипаж 52 человека. Основное вооружение - КР "Калибр" и 533 мм торпеды.