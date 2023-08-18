«Заменит американские и немецкие аналоги»: Турция приняла на вооружение торпеду Akya

Akya заменит аналог американского производства, Mk46, и тяжелые торпеды DM2A4 немецкого происхождения на вооружении ВМС Турции

Минобороны Турции заявило о завершении испытаний и принятии на вооружение национальной тяжелой торпеды Akya, разработанной компанией Roketsan.Как сообщается в издании SavunmaSanayiST, в ходе тестирования новое изделие испытывалось на различных глубинах. Проверялась ее реакция на объекты, идущие с различной скоростью.- говорится в прессе.Новая торпеда будет использоваться на подводных лодках класса Preveze, Gur (местные модификации немецкого проекта дизель-электрических субмарин Type 209/1400) и Reis (ДЭПЛ проекта Type 214 лицензионной постройки). Как утверждается, ее интеграция в системы боевого управления кораблей была успешно реализована.Akya имеет дальность действия свыше 50 км. Скорость движения составляет более 45 узлов. В качестве объектов поражения выступают как надводные корабли, так и субмарины. Используется активно-пассивный гидролокатор с возможностью акустического противодействия. Наведение осуществляется автономно либо по оптоволоконному кабелю. Взрыватель срабатывает при приближении к цели либо при столкновении с ней.