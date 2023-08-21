«Турция – умирающий человек». Как Николай I попал в западню Восточной войны



Смотр Черноморского флота в 1849 году. Худ. И. Айвазовский

Восточный вопрос в 1840-е годы

«Турция – умирающий человек. Мы можем стремиться сохранить ей жизнь, но это нам не удастся. Она должна умереть, и она умрёт. Это будет моментом критическим.

Я предвижу, что мне придётся заставить маршировать мои армии. Тогда и Австрия должна будет этого сделать.

Я никого при этом не боюсь, кроме Франции. Чего она захочет?

Боюсь, что многого в Африке, на Средиземном море и на самом Востоке».

Революция 1848–1849 гг. и восточный вопрос

Ухудшение международного положения России

Накануне Крымской войны

«Ни русские, ни англичане, ни французы не завладеют Константинополем. Точно так же его не получит и Греция. Я никого не допущу до этого».



Император Николай I с окружением. Литограф П. И. Разумихин. С миниатюры И. А. Винберга по оригиналу Франца Крюгера. Слева направо: И. Ф. Паскевич, великий князь Михаил Павлович, А. Х. Бенкендорф, П. М. Волконский, император Николай I, цесаревич Александр Николаевич, А. И. Чернышёв.